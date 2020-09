Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyesek annyira tartanak a koronavírustól, hogy házilag készített oltóanyaggal próbálnak immunitást szerezni ellene. Ez nagyon veszélyes.","shortLead":"Egyesek annyira tartanak a koronavírustól, hogy házilag készített oltóanyaggal próbálnak immunitást szerezni ellene...","id":"20200929_oltas_vakcina_kiserlet_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4efee8f-2db1-4e1f-bbbb-5e7df38abc7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_oltas_vakcina_kiserlet_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 29. 09:03","title":"Nehogy kipróbálja otthon: vannak, akik házilag kevert koronavírus-oltást adnak be maguknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b53880-abc3-455e-b950-86ae7c3678c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Külön-külön is ritkák azok az égi jelenségek, melyeket most egyszerre sikerült megfigyelni Skóciában.","shortLead":"Külön-külön is ritkák azok az égi jelenségek, melyeket most egyszerre sikerült megfigyelni Skóciában.","id":"20200929_holdszivarvany_moonbow_sarki_feny_skocia_aurora_borealis_egi_jelenseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30b53880-abc3-455e-b950-86ae7c3678c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71535ee6-c290-4d32-8566-44ceecf0a230","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_holdszivarvany_moonbow_sarki_feny_skocia_aurora_borealis_egi_jelenseg","timestamp":"2020. szeptember. 29. 17:08","title":"Egy este alakult ki sarki fény és holdszivárvány Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fentin kívül több sarkalatos megállapítást is tett a hódmezővásárhelyi polgármester a mohácsi időközi választás adatait elemezve. Például, hogy a Fidesznek nincsenek tartalékai.","shortLead":"A fentin kívül több sarkalatos megállapítást is tett a hódmezővásárhelyi polgármester a mohácsi időközi választás...","id":"20200928_mohacsi_idokozi_valasztas_markyzay_peter_elemzese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6029b3-322a-4a08-82e6-1c12eb6058f7","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_mohacsi_idokozi_valasztas_markyzay_peter_elemzese","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:13","title":"Márki-Zay: Szocialista jelölttel nem lehetett nyerni Mohácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff6b307-c112-4582-95fc-49f74be2099d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elhízott fertőzöttek 113 százalékkal nagyobb eséllyel kerülnek kórházba. Az okokra a pécsi kutatók világítanak rá.","shortLead":"Az elhízott fertőzöttek 113 százalékkal nagyobb eséllyel kerülnek kórházba. Az okokra a pécsi kutatók világítanak rá.","id":"20200929_koronavirus_tulsuly_elhizas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aff6b307-c112-4582-95fc-49f74be2099d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be87ee8e-d77b-48e6-9ba8-761835559664","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_koronavirus_tulsuly_elhizas","timestamp":"2020. szeptember. 29. 12:09","title":"Pécsi virológusok: Komoly kockázata van a túlsúlynak a koronavírusos betegeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2683ab7-2481-4db6-a964-01b1ee4d2a6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Virgin-szigeteken működő Pirate Monitor bíróság elé citálta a YouTube-ot, ám végül ők húzhatják a rövidebbet.","shortLead":"A Virgin-szigeteken működő Pirate Monitor bíróság elé citálta a YouTube-ot, ám végül ők húzhatják a rövidebbet.","id":"20200928_youtube_pirate_monitor_ltd_szerzoi_jogsertes_per_content_id","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2683ab7-2481-4db6-a964-01b1ee4d2a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d485e94-d8e7-4970-a0cc-aac5877e899a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_youtube_pirate_monitor_ltd_szerzoi_jogsertes_per_content_id","timestamp":"2020. szeptember. 28. 09:03","title":"Magyar filmek miatt perelték a YouTube-ot, a bíróságon jött a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1648ac23-b68e-464e-86b8-0f5a2a57654f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A beruházás negyede magyar állami támogatásból származik, a gyárban ezer embert alkalmaznak majd, a termelés jövőre indul.","shortLead":"A beruházás negyede magyar állami támogatásból származik, a gyárban ezer embert alkalmaznak majd, a termelés jövőre...","id":"20200929_Lenovo_Ullo_gyar_beruhazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1648ac23-b68e-464e-86b8-0f5a2a57654f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98486ac-f5f1-4b14-9597-eaafd60fbd89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200929_Lenovo_Ullo_gyar_beruhazas","timestamp":"2020. szeptember. 29. 16:17","title":"Nyolcmilliárdért épít gyárat a Lenovo Üllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74ac569-bdea-4a27-9edc-d79cb9824ed0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Két csapat már jelezte a szövetségnek, hogy elhalasztaná a mérkőzéseit. Fehérváron a csapat karanténban van, Pécsen pedig 7 játékos megfertőződött.","shortLead":"Két csapat már jelezte a szövetségnek, hogy elhalasztaná a mérkőzéseit. Fehérváron a csapat karanténban van, Pécsen...","id":"20200928_kosarlabda_szovetseg_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e74ac569-bdea-4a27-9edc-d79cb9824ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253b724a-cc20-4f1c-b0fe-29e2111985c4","keywords":null,"link":"/sport/20200928_kosarlabda_szovetseg_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 28. 16:17","title":"Kosárlabda-szövetség: Ha van 8 egészséges játékos, akkor ki kell állni meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834c7a75-10ae-4c3f-8c35-bc236050fd10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A trónörökös Sir David Attenborough-tól kapott egy őscápafogat, amelyet azonban most Málta visszakövetelhet.","shortLead":"A trónörökös Sir David Attenborough-tól kapott egy őscápafogat, amelyet azonban most Málta visszakövetelhet.","id":"20200929_Gyorgy_herceg_ajandekabol_diplomaciai_gondok_lehetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=834c7a75-10ae-4c3f-8c35-bc236050fd10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b771dad-e862-4613-838a-cf85a77a3bde","keywords":null,"link":"/elet/20200929_Gyorgy_herceg_ajandekabol_diplomaciai_gondok_lehetnek","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:26","title":"György herceg ajándékából diplomáciai gondok lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]