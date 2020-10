Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d614f5ee-2ddb-4a91-b1bc-a3df2fe11320","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom akciójának célja, hogy felhívja a \"jóhiszemű vásárlók figyelmét\" a \"káros kiadványra\".\r

","shortLead":"A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom akciójának célja, hogy felhívja a \"jóhiszemű vásárlók figyelmét\" a \"káros...","id":"20201006_Meseorszag_mindenkie_konyvesbolt_plakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d614f5ee-2ddb-4a91-b1bc-a3df2fe11320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e10fb3e-4d33-4528-82f0-7abd3e796bd4","keywords":null,"link":"/elet/20201006_Meseorszag_mindenkie_konyvesbolt_plakat","timestamp":"2020. október. 06. 14:38","title":"A legsötétebb időket idézve jelölik meg a könyvesboltokat a homofóbok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31cc324-53c2-44dd-ba7a-fd63bb13f3e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő egy hálószerű maszkot viselt, amely első látásra járványvédelmileg nagyjából semmire se jó.","shortLead":"Az énekesnő egy hálószerű maszkot viselt, amely első látásra járványvédelmileg nagyjából semmire se jó.","id":"20201005_A_rajongok_kiborultak_Lana_del_Rey_maszkjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c31cc324-53c2-44dd-ba7a-fd63bb13f3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cede892f-eb39-4255-a9aa-cbd85317f377","keywords":null,"link":"/elet/20201005_A_rajongok_kiborultak_Lana_del_Rey_maszkjan","timestamp":"2020. október. 05. 15:15","title":"A rajongók kiborultak Lana del Rey maszkján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca62d542-dab4-46d8-b431-e299394944c1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több tagország már intézményesíti az emberi jogok megszegését, így különösen aggasztó, hogy az EU a menekültjogban ezen az úton halad. Két kutató így értékeli a migráció megreformálásáról szóló új uniós javaslatot a Le Monde-ban.","shortLead":"Több tagország már intézményesíti az emberi jogok megszegését, így különösen aggasztó, hogy az EU a menekültjogban ezen...","id":"20201006_Le_Monde_menekultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca62d542-dab4-46d8-b431-e299394944c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dd2be2-b697-4209-b948-61eb33df6ec7","keywords":null,"link":"/360/20201006_Le_Monde_menekultek","timestamp":"2020. október. 06. 07:30","title":"Le Monde – Gyávaság és a cinizmus: a Bizottság behódolt az Orbánoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ffaa41-6d4f-497d-8f27-3155f730529e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Rozsdatemető 2.0 változatában megmutatta, hogyan ütnek vissza nemzedéki sérülések, Az ember tragédiáját mai környezetbe helyezte, most pedig Péterfy-Novák Éva megtörtént esetekből írt regényét adaptálta színpadra és rendezte. HVG-interjú Tasnádi István rendezővel, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanárával.","shortLead":"A Rozsdatemető 2.0 változatában megmutatta, hogyan ütnek vissza nemzedéki sérülések, Az ember tragédiáját mai...","id":"202040__tasnadi_istvan__csaladi_traumakrol_kis_voros_golyokrol__sorsismetlodesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36ffaa41-6d4f-497d-8f27-3155f730529e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b72bf2c-9573-47a7-9a43-9ba754bd31db","keywords":null,"link":"/360/202040__tasnadi_istvan__csaladi_traumakrol_kis_voros_golyokrol__sorsismetlodesek","timestamp":"2020. október. 05. 19:00","title":"Tasnádi István rendező: Nem lehet buldózerrel megreformálni az SZFE-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8967715c-bd26-4c5f-8032-268970338c0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A húsfogyasztás ökológiai lábnyoma nagy, fehérjére viszont szüksége van az emberi szervezetnek, így a kutatók világszerte azon dolgoznak, hogy erre megoldást találjanak. ","shortLead":"A húsfogyasztás ökológiai lábnyoma nagy, fehérjére viszont szüksége van az emberi szervezetnek, így a kutatók...","id":"20201005_Jobb_feherjeforras_a_szojanal_a_repce","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8967715c-bd26-4c5f-8032-268970338c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3380c07d-5cd5-428e-9769-cc21ef79abeb","keywords":null,"link":"/zhvg/20201005_Jobb_feherjeforras_a_szojanal_a_repce","timestamp":"2020. október. 05. 11:40","title":"Jobb fehérjeforrás a szójánál a repce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Internetes csalók két új kampányban is próbálnak közösségi oldalakhoz tartozó jelszavakat lopni – figyelmeztetett a MalwareHunterTeam.","shortLead":"Internetes csalók két új kampányban is próbálnak közösségi oldalakhoz tartozó jelszavakat lopni – figyelmeztetett...","id":"20201005_instagram_facebook_jelszo_lopas_adathalaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0b229b-85b8-444c-a9eb-e8054d99eb8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_instagram_facebook_jelszo_lopas_adathalaszat","timestamp":"2020. október. 05. 15:03","title":"Vigyázzon, újfajta csalás indult, Facebook- és Instagram-jelszavakat lopnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa28259a-f4b2-4834-90ff-80f060b47e43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlesztők a felsőkategóriás modell külsejét és technikáját is felfrissítették.","shortLead":"A fejlesztők a felsőkategóriás modell külsejét és technikáját is felfrissítették.","id":"20201006_itt_a_megujult_jaguar_xf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa28259a-f4b2-4834-90ff-80f060b47e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d8a7d2-e903-4e2c-aac1-dcfbf86e63ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_itt_a_megujult_jaguar_xf","timestamp":"2020. október. 06. 07:59","title":"Itt a megújult Jaguar XF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A többség még mindig ingatlanoson keresztül hirdeti a lakását. ","shortLead":"A többség még mindig ingatlanoson keresztül hirdeti a lakását. ","id":"20201005_Budapest_egyik_felen_emelkednek_az_alberletarak_a_masikon_stagnalnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f64487-ca56-46a8-ac0f-f91138c18ea7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_Budapest_egyik_felen_emelkednek_az_alberletarak_a_masikon_stagnalnak","timestamp":"2020. október. 05. 16:49","title":"Budapest egyik felén emelkednek az albérletárak, a másikon stagnálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]