Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cfe5ee8-7be0-4cde-9ff9-64d7d9af2a3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kölykeit védhette a puma a kirándulótól.","shortLead":"A kölykeit védhette a puma a kirándulótól.","id":"20201013_puma_tamadas_utah","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cfe5ee8-7be0-4cde-9ff9-64d7d9af2a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d88ddf9-244e-486b-a3e0-9618b6e9fc98","keywords":null,"link":"/elet/20201013_puma_tamadas_utah","timestamp":"2020. október. 13. 11:05","title":"Videóra vette egy túrázó, ahogy percekig üldözi egy kifejlett puma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c95ce2-fa03-451a-8d43-38ff0f2010d5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szükségállapot bevezetésével nem számolnak Szerbiában, de az iskolazár elképzelhető. Ehhez az kellhet, hogy 500 koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáljanak naponta.","shortLead":"Szükségállapot bevezetésével nem számolnak Szerbiában, de az iskolazár elképzelhető. Ehhez az kellhet, hogy 500...","id":"20201013_iskola_szerbia_jarvany_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c95ce2-fa03-451a-8d43-38ff0f2010d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25420aca-f2ee-41d7-901b-108347397ca3","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_iskola_szerbia_jarvany_lezaras","timestamp":"2020. október. 13. 10:15","title":"Napi ötszáz új fertőzöttnél bezárhatják a szerb iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d85b9f-6cf5-46c8-9fa8-2d0cf88c103b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Marco Rossi szövetségi kapitány több helyen is változtatott a Bulgáriában csütörtökön Európa-bajnoki pótselejtezőt nyert csapat kezdő 11-én, bekerült többek között a Szófiában csereként gólt szerző Nikolics Nemanja is.","shortLead":"Marco Rossi szövetségi kapitány több helyen is változtatott a Bulgáriában csütörtökön Európa-bajnoki pótselejtezőt...","id":"20201011_SzerbiaMagyarorszag__ELO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29d85b9f-6cf5-46c8-9fa8-2d0cf88c103b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd553245-ab6d-41f4-b6c6-d6941c871540","keywords":null,"link":"/sport/20201011_SzerbiaMagyarorszag__ELO","timestamp":"2020. október. 11. 20:45","title":"Szerbia-Magyarország - 0-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688eb49e-3a1a-4386-9f67-2e9c4c78b27b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Eddig csak a komolyzenészek és sportolók kérhették, hogy 30 éves korukig halasszák el a sorkatonai szolgálatukat, most kiterjeszthetik ezt a K-popra is.","shortLead":"Eddig csak a komolyzenészek és sportolók kérhették, hogy 30 éves korukig halasszák el a sorkatonai szolgálatukat, most...","id":"20201013_kpop_sorkatona_korea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=688eb49e-3a1a-4386-9f67-2e9c4c78b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c2aa269-3593-4267-90de-506090df47db","keywords":null,"link":"/kultura/20201013_kpop_sorkatona_korea","timestamp":"2020. október. 13. 11:52","title":"Megengednék a K-pop sztárjainak, hogy elhalasszák a sorkatonai bevonulásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e18503-2b4b-4c5b-bd59-01889a5856f8","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az összeférhetetlenség gyanúját veti fel annak a szoftvernek a fejlesztése, amely az ígéretek szerint napokon belül lehetővé teszi, hogy az iskolák tanárai és diákjai karanténban is kapcsolatban tudjanak maradni. ","shortLead":"Az összeférhetetlenség gyanúját veti fel annak a szoftvernek a fejlesztése, amely az ígéretek szerint napokon belül...","id":"202041__digitalis_oktatas__kedvenc_fejlesztok__koppintasok__buvos_kockulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1e18503-2b4b-4c5b-bd59-01889a5856f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967481ff-20a2-4aa2-9cd4-2c3632e483a0","keywords":null,"link":"/360/202041__digitalis_oktatas__kedvenc_fejlesztok__koppintasok__buvos_kockulas","timestamp":"2020. október. 12. 07:00","title":"Palkovics üzlettársa nyerhet a gyerekek és tanáraik szenvedésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114ff7b0-a782-4a15-af99-b25ddf0c57a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székesfehérváron 57 dolgozót akartak áthelyezni Budapestre, végül csak 18 nővér ment.","shortLead":"Székesfehérváron 57 dolgozót akartak áthelyezni Budapestre, végül csak 18 nővér ment.","id":"20201012_atvezenyles_egeszsegugy_kunetz_zsombor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=114ff7b0-a782-4a15-af99-b25ddf0c57a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285d535d-2145-4d31-b949-3f475ba06809","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_atvezenyles_egeszsegugy_kunetz_zsombor","timestamp":"2020. október. 12. 20:34","title":"Átvezénylés az egészségügyben: káoszt és bizonytalanságot tapasztalnak az orvosok és a szakdolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bfb02e4-44ce-4a3f-929d-fc095d581525","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tárca szerint „versenyképes piaci bér nélkül megfelelő munkaerő alkalmazása lehetetlen\".","shortLead":"A tárca szerint „versenyképes piaci bér nélkül megfelelő munkaerő alkalmazása lehetetlen\".","id":"20201012_kulugyminiszterium_kkm_fotos_videos_szijjarto_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bfb02e4-44ce-4a3f-929d-fc095d581525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f33f644-adeb-490b-afc3-f49ceb2b1944","keywords":null,"link":"/kkv/20201012_kulugyminiszterium_kkm_fotos_videos_szijjarto_peter","timestamp":"2020. október. 12. 18:36","title":"22 millió forintba kerültek a fotók és videók, amelyek Szijjártó idei utazásain készültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselők október 23-ra hirdették meg akciójukat.","shortLead":"A független országgyűlési képviselők október 23-ra hirdették meg akciójukat.","id":"20201012_szel_bernadett_hadhazy_akos_mtva_tuntetes_oktober_23","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5e0868-7eff-4552-9784-2bde24bf0f46","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_szel_bernadett_hadhazy_akos_mtva_tuntetes_oktober_23","timestamp":"2020. október. 12. 15:52","title":"Szél és Hadházy vezetésével blokád alá vonnák az MTVA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]