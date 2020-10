Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddf9a525-93a6-4b19-8f6f-c69033d919be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékokra optimalizált telefonok piacára érkezhet egy olyan márka, amelyet egészen más területen ismerhettünk meg. Úgy tűnik, hogy a mobilok világába eddig csak bedolgozó Qualcomm is beszáll a készülékek piacába.","shortLead":"A játékokra optimalizált telefonok piacára érkezhet egy olyan márka, amelyet egészen más területen ismerhettünk meg...","id":"20201012_qualcomm_asus_gamer_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddf9a525-93a6-4b19-8f6f-c69033d919be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312885f1-7e48-406d-9747-4238ccd32215","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_qualcomm_asus_gamer_telefon","timestamp":"2020. október. 12. 08:38","title":"Jön az új mobilgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3daf6d56-50fe-4562-ad26-ccc23fb58cbf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bezárkózó és kirekesztő politikával szemben lépne fel az újonnan megalakult Akadémiák Európai Szövetsége.","shortLead":"A bezárkózó és kirekesztő politikával szemben lépne fel az újonnan megalakult Akadémiák Európai Szövetsége.","id":"20201013_Akademiak_Europai_Szovetsege_Berlin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3daf6d56-50fe-4562-ad26-ccc23fb58cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46481a5a-846b-4a9c-90fd-18deca25e108","keywords":null,"link":"/kultura/20201013_Akademiak_Europai_Szovetsege_Berlin","timestamp":"2020. október. 13. 10:19","title":"A művészet szabadságáért európai szinten lépnének fel a kulturális szervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2dc234-b989-4950-a562-53d0a5704c73","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hulladék több mint fele építési-bontási törmelék volt. A legtöbb bejelentés Szabolcs megyéből érkezett.","shortLead":"A hulladék több mint fele építési-bontási törmelék volt. A legtöbb bejelentés Szabolcs megyéből érkezett.","id":"20201013_illegalis_hulladeklerako_szemet_hulladekradar_magyar_kozut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d2dc234-b989-4950-a562-53d0a5704c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ef8a9c-4408-4bcd-834e-6026039644a7","keywords":null,"link":"/zhvg/20201013_illegalis_hulladeklerako_szemet_hulladekradar_magyar_kozut","timestamp":"2020. október. 13. 07:56","title":"530 tonna illegálisan lerakott szemetet gyűjtött össze a Magyar Közút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar kormány 214 millió euróról kényszerül lemondani, amióta háborút indított a nem a befolyása alá tartozó civil szervezetek ellen. ","shortLead":"A magyar kormány 214 millió euróról kényszerül lemondani, amióta háborút indított a nem a befolyása alá tartozó civil...","id":"20201013_lapszemle_norveg_alap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db26a572-a22a-4bb2-859d-d2ada83c0cfe","keywords":null,"link":"/360/20201013_lapszemle_norveg_alap","timestamp":"2020. október. 13. 07:45","title":"Az EU vitatkozik, a nem EU-tag Norvégia nem ad pénzt a jogállamiság megsértőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hiába a hatalmas társadalmi megosztottság, a világjárvány, vagy épp a Legfelső Bíróság feltöltésének kérdése, az amerikai választási kampány egyik legfontosabb kérdése már megint az lehet: mennyi pénz van az emberek zsebében. Ahogy közeledik a választás napja, egyre többen figyelnek nemcsak arra, hogy mit tesz Donald Trump, hanem arra is, hogy mit jelentene a gazdaság számára Joe Biden győzelme.","shortLead":"Hiába a hatalmas társadalmi megosztottság, a világjárvány, vagy épp a Legfelső Bíróság feltöltésének kérdése...","id":"20201012_usa_biden_trump_valasztas_amerika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1b1cff-9d63-4b06-b77f-00a21db84964","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_usa_biden_trump_valasztas_amerika","timestamp":"2020. október. 12. 14:00","title":"Mire számíthat az USA és a világ, ha Joe Biden lesz a következő amerikai elnök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A birodalom új gyermekének KPE Asset and Property Kft. lett a neve, vagyonkezeléssel foglalkozik.","shortLead":"A birodalom új gyermekének KPE Asset and Property Kft. lett a neve, vagyonkezeléssel foglalkozik.","id":"20201013_meszaros_lorinc_valas_cegalapitas_kpe_asset_and_property_kft_vagyonkezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1370195c-65ab-48da-a245-35edc3dd9cc4","keywords":null,"link":"/kkv/20201013_meszaros_lorinc_valas_cegalapitas_kpe_asset_and_property_kft_vagyonkezeles","timestamp":"2020. október. 13. 07:17","title":"Mészáros Lőrinc válás közben alapított új céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0988070-f6f3-4efc-9ac0-0cd01cd215c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyszabású kampányt indított több cég, hogy csak apró lépésekkel, de kezdjünk el fenntarthatóbban élni. Reményeik szerint ha egymilliárd ember csak egy kicsit változtat, akár 20 százalékkal is lehetne csökkenteni a globális kibocsátást.","shortLead":"Nagyszabású kampányt indított több cég, hogy csak apró lépésekkel, de kezdjünk el fenntarthatóbban élni. Reményeik...","id":"20201013_Egymilliard_embert_hiv_harcba_az_IKEA_a_tulfogyasztas_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0988070-f6f3-4efc-9ac0-0cd01cd215c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8674c6-1542-41ad-9069-fa0c9ca53672","keywords":null,"link":"/zhvg/20201013_Egymilliard_embert_hiv_harcba_az_IKEA_a_tulfogyasztas_ellen","timestamp":"2020. október. 13. 09:21","title":"Egymilliárd embert hív harcba az IKEA és néhány másik szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddefbf98-5c71-42aa-a283-eae4c2534c46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Hunter Sanner még október elején szenvedett szerencsés kimenetelű autóbalesetet, amelynek helyszínére az okosórájával hívott segítséget.","shortLead":"Az amerikai Hunter Sanner még október elején szenvedett szerencsés kimenetelű autóbalesetet, amelynek helyszínére...","id":"20201013_apple_apple_watch_autobaleset_segelyhivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddefbf98-5c71-42aa-a283-eae4c2534c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b04bee-7673-45b2-a08a-dd1ae8099e0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_apple_apple_watch_autobaleset_segelyhivas","timestamp":"2020. október. 13. 15:13","title":"Autóbalesetet szenvedett a férfi, az Apple Watch-on keresztül hívott segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]