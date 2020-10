Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cf078d0-4dfc-465c-a5f6-04b09c5490a9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szarka Gábor kancellár bekérte a sztrájkolók névsorát, akik azt kérdezték válaszul: milyen jogszerű célt tud a kancellár megjelölni, amely alapján kezeli a személyes adataikat.","shortLead":"Szarka Gábor kancellár bekérte a sztrájkolók névsorát, akik azt kérdezték válaszul: milyen jogszerű célt tud...","id":"20201014_Nemeth_Gabor_A_tankoztarsasagnak_kepviseloi_nincsenek_otletgazdaja_van__en_vagyok_az","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cf078d0-4dfc-465c-a5f6-04b09c5490a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b954298-6354-480a-ac65-6234be48f312","keywords":null,"link":"/kultura/20201014_Nemeth_Gabor_A_tankoztarsasagnak_kepviseloi_nincsenek_otletgazdaja_van__en_vagyok_az","timestamp":"2020. október. 14. 15:40","title":"Németh Gábor, az SZFE oktatója: A tanköztársaságnak képviselői nincsenek, ötletgazdája van – én vagyok az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db483737-bf55-42ca-b959-18df6c876002","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormány egyelőre csak a hozzá közel állókat találta meg azzal a 13 milliárd forinttal, amelyből a szétvert környezetvédelmi intézményrendszer egyik feladatát, az illegális hulladékkupacok felszámolását finanszírozza.","shortLead":"A kormány egyelőre csak a hozzá közel állókat találta meg azzal a 13 milliárd forinttal, amelyből a szétvert...","id":"20201014_illegalis_hulladk_felszamolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db483737-bf55-42ca-b959-18df6c876002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf59f47-2f37-46ac-bed5-bbed39f12460","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_illegalis_hulladk_felszamolas","timestamp":"2020. október. 14. 17:52","title":"Sok pénzt szán a kormány az illegális szemét felszámolására, de az inkább a haveroknak megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c2e613-ed74-4883-8af6-5216b56ba6d1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Október 15-én Lesz, Ami Lesz címmel megjelenik a Fonogram- és Klipszemle-díjas Carson Coma második nagylemeze. Előtte azonban itt egy lemezelőzetes klip, amelyet először a hvg.hu-n tekinthet meg.","shortLead":"Október 15-én Lesz, Ami Lesz címmel megjelenik a Fonogram- és Klipszemle-díjas Carson Coma második nagylemeze. Előtte...","id":"20201014_Tudja_mi_az_a_hobbihajotorott__itt_a_Carson_Coma_uj_klipje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3c2e613-ed74-4883-8af6-5216b56ba6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edad5c30-a5dd-494c-bdc8-a9502e857172","keywords":null,"link":"/kultura/20201014_Tudja_mi_az_a_hobbihajotorott__itt_a_Carson_Coma_uj_klipje","timestamp":"2020. október. 14. 15:30","title":"Tudja, mi az a hobbihajótörött? – itt a Carson Coma új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány miatt világszerte tömegek pattantak bringára, nem kivétel ez alól Magyarország sem. Hamarosan jön az állami e-bicikli program EU-s pénzből, addig is mutatjuk, hogy lehet a legjobb feltételekkel több százezres vagy milliós biciklit venni.","shortLead":"A járvány miatt világszerte tömegek pattantak bringára, nem kivétel ez alól Magyarország sem. Hamarosan jön az állami...","id":"20201014_ekerekpar_hitel_bank360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69c25c5-999b-4768-9288-61d14e26c6e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_ekerekpar_hitel_bank360","timestamp":"2020. október. 14. 07:15","title":"Biciklit hitelből? Mutatjuk a lehetőségeket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5b28c4-38e1-4ff2-b436-df049905dd84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonsággal 45 kilométert lehet megtenni tisztán elektromos módban.","shortLead":"Az újdonsággal 45 kilométert lehet megtenni tisztán elektromos módban.","id":"20201015_462_loero_es_zold_rendszam_itt_a_plugin_hibrid_audi_q8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc5b28c4-38e1-4ff2-b436-df049905dd84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9b3684-44e1-4725-8262-d00f64950693","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_462_loero_es_zold_rendszam_itt_a_plugin_hibrid_audi_q8","timestamp":"2020. október. 15. 09:21","title":"462 lóerő és zöld rendszám: itt a plugin hibrid Audi Q8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd60bb1-5885-480a-b23c-4a460fbd0ce3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vegyen részt a HVG Könyvek jótékonyság akciójában, ajánljon ön is gyermekekkel foglalkozó szervezeteket!","shortLead":"Vegyen részt a HVG Könyvek jótékonyság akciójában, ajánljon ön is gyermekekkel foglalkozó szervezeteket!","id":"20201014_Hova_keruljon_10_000_gyerekkonyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bd60bb1-5885-480a-b23c-4a460fbd0ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85d377f-8f80-4f03-a14d-3be3ad63619b","keywords":null,"link":"/kultura/20201014_Hova_keruljon_10_000_gyerekkonyv","timestamp":"2020. október. 14. 14:55","title":"Hová kerüljön tízezer gyerekkönyv?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a050b6e6-0776-4456-8e7d-f6548e1049e6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Sosem volt még példa rá, hogy az Apple október közepén mutassa be új iPhone-jait. Kedden este négy új telefont is leleplezett az Apple, no meg egy kisebb, olcsóbb, okosabb hangszórót.","shortLead":"Sosem volt még példa rá, hogy az Apple október közepén mutassa be új iPhone-jait. Kedden este négy új telefont is...","id":"20201013_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_5g_bejelentes_specifikacio_homepod_mini_hangszoro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a050b6e6-0776-4456-8e7d-f6548e1049e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9a4ffe-33a2-494d-813b-bc0f82114a16","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_5g_bejelentes_specifikacio_homepod_mini_hangszoro","timestamp":"2020. október. 13. 20:16","title":"Itt az Apple nagy bejelentése, itt vannak az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Azzal, hogy az 5 százalékos lakásáfa visszaigénylésére minden csokos vevőnek lehetősége lesz, az eddig mostohán kezelt egy- és kétgyermekes szülők is jelentős pénzügyi előnyre tehetnek szert – írja friss elemzésében a Bankmonitor. Ráadásul ezt a kedvezményt – ellenben a Babaváró hitellel – az élettársak, vagy éppen a gyermeküket egyedül nevelők is igénybe vehetik.","shortLead":"Azzal, hogy az 5 százalékos lakásáfa visszaigénylésére minden csokos vevőnek lehetősége lesz, az eddig mostohán kezelt...","id":"20201014_Milliokkal_tobbet_erhet_a_csok_2021tol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be691de-4448-417b-ba6f-61914dc77f0b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201014_Milliokkal_tobbet_erhet_a_csok_2021tol","timestamp":"2020. október. 14. 09:30","title":"Milliókkal többet érhet a csok 2021-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]