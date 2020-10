Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"125afb41-decc-4779-ac53-eaa917dab1c1","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Csökkent a családtámogatások összege 2008 és 2019 között. Legalábbis, ha nem vesszük figyelembe a tehetősebbekre kihegyezett új támogatásokat, mint amilyenek az adókedvezmények, a hiteltámogatások, a vásárlási támogatások.","shortLead":"Csökkent a családtámogatások összege 2008 és 2019 között. Legalábbis, ha nem vesszük figyelembe a tehetősebbekre...","id":"20201016_A_Fidesz_rendszere_nem_csaladbarat_hanem_tehetoscsaladbarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=125afb41-decc-4779-ac53-eaa917dab1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b014aad7-6016-4f78-9498-23b7b61b7c30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_A_Fidesz_rendszere_nem_csaladbarat_hanem_tehetoscsaladbarat","timestamp":"2020. október. 16. 11:05","title":"A Fidesz családbarátnak nevezett rendszere inkább tehetőscsalád-barát rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8845984-88b7-4b9b-8062-ebd99df34966","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tudósok szerint aránylag kis változtatásoknak köszönhetően is hamar, sokat erősödhet a városi gyerekek immunendszere. ","shortLead":"A tudósok szerint aránylag kis változtatásoknak köszönhetően is hamar, sokat erősödhet a városi gyerekek immunendszere. ","id":"20201015_Egy_honapon_belul_erosodik_a_gyerekek_immunrendszere_ha_zoldteruleten_jatszanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8845984-88b7-4b9b-8062-ebd99df34966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44085e7f-2557-4034-8459-30d92f6d5951","keywords":null,"link":"/zhvg/20201015_Egy_honapon_belul_erosodik_a_gyerekek_immunrendszere_ha_zoldteruleten_jatszanak","timestamp":"2020. október. 15. 11:40","title":"Küldjük ki a gyereket a szabadba, a több baktérium erősíti a szervezetüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a59d5ca-1812-4d16-ae03-dc0245464b2c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírt Melania Trump jelentette be, aki az alázatos és szerény viselkedés fontosságára is felhívta a figyelmet.","shortLead":"A hírt Melania Trump jelentette be, aki az alázatos és szerény viselkedés fontosságára is felhívta a figyelmet.","id":"20201015_Pozitiv_volt_a_virustesztje_Donald_Trump_legkisebb_fianak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a59d5ca-1812-4d16-ae03-dc0245464b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce5b42e-ade9-4483-8c62-f56338134722","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Pozitiv_volt_a_virustesztje_Donald_Trump_legkisebb_fianak","timestamp":"2020. október. 15. 05:37","title":"Donald Trump legkisebb fia is koronavírusos volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c287811-8da3-48c3-8380-63901d5c67f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfiatalabb áldozat 20 éves volt. Csütörtökön 171-en voltak lélegeztetőgépen.","shortLead":"A legfiatalabb áldozat 20 éves volt. Csütörtökön 171-en voltak lélegeztetőgépen.","id":"20201016_Koronavirus_33_halott_1293_uj_fertozott_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c287811-8da3-48c3-8380-63901d5c67f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552bfc1c-f136-467e-b519-8c1f0f84b75b","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_Koronavirus_33_halott_1293_uj_fertozott_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 16. 09:01","title":"Koronavírus: 33 halott, 1293 új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c254a1-127e-4da6-a1a9-3ea968e0bad3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Ellenállásukat a szabadságukat és autonómiájukat korlátozó intézkedésekkel szemben messzemenően jogosnak tartjuk\" – fogalmazzák meg levelükben az oktatók. ","shortLead":"\"Ellenállásukat a szabadságukat és autonómiájukat korlátozó intézkedésekkel szemben messzemenően jogosnak tartjuk\" –...","id":"20201015_Kiallnak_az_Szinhaz__es_Filmmuveszeti_Egyetemert_az_ELTE_BTK_oktatoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4c254a1-127e-4da6-a1a9-3ea968e0bad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21354fd5-6f5d-43e0-a3d7-a4f500784c81","keywords":null,"link":"/elet/20201015_Kiallnak_az_Szinhaz__es_Filmmuveszeti_Egyetemert_az_ELTE_BTK_oktatoi","timestamp":"2020. október. 15. 13:31","title":"Kiállnak az Színház- és Filmművészeti Egyetemért az ELTE BTK oktatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f16d2d-eabe-4563-b2b3-099038c77989","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"940 lóerővel már máshogy kell bánni, egy sima szoftver nem elég, hogy életben maradjon a motor. ","shortLead":"940 lóerővel már máshogy kell bánni, egy sima szoftver nem elég, hogy életben maradjon a motor. ","id":"20201015_Nem_nagyon_van_ennel_brutalisabb_Mercedes_most","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9f16d2d-eabe-4563-b2b3-099038c77989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a6f4d8-0fe2-4866-bc84-ce6c291775bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_Nem_nagyon_van_ennel_brutalisabb_Mercedes_most","timestamp":"2020. október. 16. 12:20","title":"Nem nagyon van ennél brutálisabb Mercedes most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd34b041-6fbf-4aca-abba-3f35f75db727","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Moszkvában sem vallott szégyent a magyar válogatott, bár kaput eltaláló lövése nem volt.","shortLead":"Moszkvában sem vallott szégyent a magyar válogatott, bár kaput eltaláló lövése nem volt.","id":"20201014_orosz_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja_meccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd34b041-6fbf-4aca-abba-3f35f75db727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91b582a-e567-47f5-84a8-3f6ca35f5e24","keywords":null,"link":"/sport/20201014_orosz_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja_meccs","timestamp":"2020. október. 14. 20:45","title":"Gól nélküli döntetlen az orosz-magyaron a Nemzetek Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60ab4db-70ad-4ecb-a1f3-45587223b387","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A versenyző maga jelentette be, hogy pozitív lett a PCR-tesztje.","shortLead":"A versenyző maga jelentette be, hogy pozitív lett a PCR-tesztje.","id":"20201015_Valentino_Rossi_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f60ab4db-70ad-4ecb-a1f3-45587223b387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b401e3-0a4a-46ad-961d-7ea81aa2015f","keywords":null,"link":"/sport/20201015_Valentino_Rossi_koronavirus","timestamp":"2020. október. 15. 19:40","title":"Valentino Rossi koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]