[{"available":true,"c_guid":"8feb2cd5-084c-4e1c-b9bd-603620362165","c_author":"Hont András","category":"360","description":"A sznobok és a cinikusok vitája zajlik világszerte – ám a magyar közéletben és nyilvánosságban ez a jelenség teljes pompájában mutatja meg magát. Az álláspontok nem vitákban alakulnak ki, hanem társas fertőzéssel hitek terjednek, s formálódnak kollektív hiedelmekké. Vélemény.","shortLead":"A sznobok és a cinikusok vitája zajlik világszerte – ám a magyar közéletben és nyilvánosságban ez a jelenség teljes...","id":"20201030_Hont_Andras_Tobbseg_torvenyt_bont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8feb2cd5-084c-4e1c-b9bd-603620362165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f48b9bc-9ab5-4e60-adfa-e2b249b3878a","keywords":null,"link":"/360/20201030_Hont_Andras_Tobbseg_torvenyt_bont","timestamp":"2020. október. 30. 11:00","title":"Hont András: Többség törvényt bont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy néz ki, a jövő heti Bajnokok Ligája-fordulóban már a Juventus legjobb játékosát is meg kell valahogy fognia a Fradinak.","shortLead":"Úgy néz ki, a jövő heti Bajnokok Ligája-fordulóban már a Juventus legjobb játékosát is meg kell valahogy fognia...","id":"20201030_cristiano_ronaldo_koronavirus_bajnokokligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9fc674-9c04-42c8-bd3e-2178525e563e","keywords":null,"link":"/sport/20201030_cristiano_ronaldo_koronavirus_bajnokokligaja","timestamp":"2020. október. 30. 18:59","title":"Felépült a koronavírusból Cristiano Ronaldo, jöhet Budapestre is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc61fbfe-041f-4881-842c-46fc2b51023b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több olyan ember és cég neve is felbukkan a Bp2017 Kft. szerződéslistáján, akik az állami cég volt vezetője körüli céghálóban is ott voltak.","shortLead":"Több olyan ember és cég neve is felbukkan a Bp2017 Kft. szerződéslistáján, akik az állami cég volt vezetője körüli...","id":"20201031_vizes_vb_balogh_sandor_szerzodesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc61fbfe-041f-4881-842c-46fc2b51023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7109dea3-5739-4913-8a34-42b14c9ba195","keywords":null,"link":"/kkv/20201031_vizes_vb_balogh_sandor_szerzodesek","timestamp":"2020. október. 31. 14:48","title":"G7: A vizes vb-t szervező cég volt gazdasági igazgatója saját ismerőseivel kötött milliós szerződéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625043de-e06a-4103-896d-6822f1366d41","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem találtak sem baktériumot, sem veszélyes anyagokat.","shortLead":"Nem találtak sem baktériumot, sem veszélyes anyagokat.","id":"20201030_Nebih_tok_jok_a_magyar_sutotokok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=625043de-e06a-4103-896d-6822f1366d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4239350-66c5-4020-bcc6-3cbf1c8fa2df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Nebih_tok_jok_a_magyar_sutotokok","timestamp":"2020. október. 30. 09:54","title":"Nébih: tök jók a magyar sütőtökök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f07ae-6cb4-4df2-9f75-3c629c0b10e3","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Kevesek játékának tűnik egyelőre Magyarországon a fenntarthatóságból profitálni, pedig a zöldalapok hozamai többnyire verik a piaci átlagot.","shortLead":"Kevesek játékának tűnik egyelőre Magyarországon a fenntarthatóságból profitálni, pedig a zöldalapok hozamai többnyire...","id":"202044__fenntarthato_befektetes__jobb_hozamok__viz_es_hulladek__nem_mind_zold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f41f07ae-6cb4-4df2-9f75-3c629c0b10e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e5a22e-1777-44bf-8daf-1bdbb0e146bb","keywords":null,"link":"/360/202044__fenntarthato_befektetes__jobb_hozamok__viz_es_hulladek__nem_mind_zold","timestamp":"2020. október. 30. 14:00","title":"Megéri nemcsak okosan, hanem környezettudatosan is befektetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a152f06f-5ba4-4e84-a495-9674980e450e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Német kutatók szerint elvben még koncertek is tarthatók egy világjárvány idején, noha csakis szigorú feltételek mellett. Az egyik a szellőztetés, anélkül a többi sem működhet.","shortLead":"Német kutatók szerint elvben még koncertek is tarthatók egy világjárvány idején, noha csakis szigorú feltételek...","id":"20201030_koronavirus_szelloztetes_koncert_tomegrendezveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a152f06f-5ba4-4e84-a495-9674980e450e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2182406-e518-4340-9a34-6478075c9a7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_koronavirus_szelloztetes_koncert_tomegrendezveny","timestamp":"2020. október. 30. 14:03","title":"Már a szellőztetés is hatékony lehet a koronavírus-fertőzés megelőzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f0a662-60a6-450e-9d13-09a33d0a4b0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A DK perre ment a miniszterelnöki megbízott reprezentációs költéseinek számláiért, és nyert.","shortLead":"A DK perre ment a miniszterelnöki megbízott reprezentációs költéseinek számláiért, és nyert.","id":"20201030_DK_Orban_szegenyugyi_tanacsadoja_36_ezer_forintos_pezsgot_vett_kozpenzbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34f0a662-60a6-450e-9d13-09a33d0a4b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e6f42d-47cc-4c37-ab9c-eb8b58fc31b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_DK_Orban_szegenyugyi_tanacsadoja_36_ezer_forintos_pezsgot_vett_kozpenzbol","timestamp":"2020. október. 30. 14:43","title":"DK: Orbán szegényügyi tanácsadója 36 ezer forintos bort vett közpénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b3a7ad4-2f56-48a0-974d-193fc1cd05bc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy őskori madárcsalád gigászi, akár a 6,4 méteres szárnyfesztávolságot is elérő tagjainak eddig feltárt legrégebbi maradványaiként azonosítottak a kutatók néhány fosszíliát, amelyet még az 1980-as években fedeztek fel az Antarktiszon.","shortLead":"Egy őskori madárcsalád gigászi, akár a 6,4 méteres szárnyfesztávolságot is elérő tagjainak eddig feltárt legrégebbi...","id":"20201031_pelagornithidae_madar_antarktisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b3a7ad4-2f56-48a0-974d-193fc1cd05bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a4f5d4-a739-49c2-8f4b-2f5a358c0124","keywords":null,"link":"/tudomany/20201031_pelagornithidae_madar_antarktisz","timestamp":"2020. október. 31. 10:03","title":"50 millió évesek az Antarktiszon talált madárcsontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]