Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb21ec9d-5ade-4871-8c10-9eda6429f331","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt már elfogták a rendőrök.\r

","shortLead":"A feltételezett elkövetőt már elfogták a rendőrök.\r

","id":"20201102_kifosztas_magatehetetlen_ferfi_ors_vezer_tere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb21ec9d-5ade-4871-8c10-9eda6429f331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9d7ebd-9d66-429c-8e39-d663553553f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_kifosztas_magatehetetlen_ferfi_ors_vezer_tere","timestamp":"2020. november. 02. 06:48","title":"Magatehetetlen férfit fosztottak ki fényes nappal az Örs vezér tere közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f3a0454-56d8-48ca-9f18-130912c814f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Chrome böngészőkbe telepíthető üzenetküldővel rukkolt elő a második YouTube-ként is emlegetett Vimeo. A szolgáltatást vállalati környezetre tervezték, ehhez illeszkedő funkciókkal.","shortLead":"Egy Chrome böngészőkbe telepíthető üzenetküldővel rukkolt elő a második YouTube-ként is emlegetett Vimeo...","id":"20201031_vimeo_record_uzenetkuldo_alkalmazas_szoftver_home_office_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f3a0454-56d8-48ca-9f18-130912c814f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859ce9e1-5265-495a-a38e-368375485dbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201031_vimeo_record_uzenetkuldo_alkalmazas_szoftver_home_office_koronavirus","timestamp":"2020. október. 31. 18:03","title":"Videós üzenetküldőt indított a Vimeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa1e0ad-c59d-4a20-8728-0214bbf529e5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Genf mellett más helyeken is problémát okoz az egészségügyi kapacitás leterheltsége. Az intézkedések a vendéglátást és a kereskedelmet érintik. ","shortLead":"Genf mellett más helyeken is problémát okoz az egészségügyi kapacitás leterheltsége. Az intézkedések a vendéglátást és...","id":"20201101_Szukseghelyzet_egy_svajci_kantonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaa1e0ad-c59d-4a20-8728-0214bbf529e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4146c5-ce85-44a0-9310-ef40d1cd25cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_Szukseghelyzet_egy_svajci_kantonban","timestamp":"2020. november. 01. 21:42","title":"Szükséghelyzet egy svájci kantonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eac4aaf-8818-49a7-aa37-32af4b81a268","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyvalamire biztosan nem lesz alkalmas a Disney kísérleti jelleggel épített robotja: hogy estimesét olvasson a kisebbeknek.","shortLead":"Egyvalamire biztosan nem lesz alkalmas a Disney kísérleti jelleggel épített robotja: hogy estimesét olvasson...","id":"20201102_robot_disney_research_pislogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eac4aaf-8818-49a7-aa37-32af4b81a268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6115ef4e-124d-4bb2-b64a-409eb5f16f18","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_robot_disney_research_pislogas","timestamp":"2020. november. 02. 11:33","title":"Horrorisztikus robotot készített a Disney: a pislogása is félelmetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0905aaa-3512-4ad3-8539-834201e3faaa","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A legnagyobb színésznőket vette rá, hogy levetkőzzenek neki, és az ő meztelen modelljeit közölte először divatmagazin. Helmut Newton a náci Németországból menekült el, majd a 20. század második felének legkeresettebb fotográfusává vált. Provokatív, a női testet tárgyként kezelő stílusa miatt már életében nőgyűlölettel vádolták, miközben ő azzal védekezett, hogy csupán az emancipáció előtt tiszteleg. Mit üzennek ma, a MeToo idején a képei?","shortLead":"A legnagyobb színésznőket vette rá, hogy levetkőzzenek neki, és az ő meztelen modelljeit közölte először divatmagazin...","id":"20201031_Feminista_volt_vagy_nogyulolo_100_eves_lenne_Helmut_Newton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0905aaa-3512-4ad3-8539-834201e3faaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de598dba-2982-4399-b27e-f2aaba4cb27b","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Feminista_volt_vagy_nogyulolo_100_eves_lenne_Helmut_Newton","timestamp":"2020. október. 31. 20:00","title":"Feminista volt vagy nőgyűlölő? 100 éves lenne Helmut Newton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11cc6f8-863d-43e6-b8c9-84f6fdcdacf1","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Az absztrakt művészet a gondolkodás szabadságát népszerűsíti – vallja a műfaj egyik legnagyobb élő klasszikusa, Sean Scully, akinek régen várt kiállítása a koronavírus-járvány okozta nehézségek ellenére is megnyílhatott a Magyar Nemzeti Galériában.","shortLead":"Az absztrakt művészet a gondolkodás szabadságát népszerűsíti – vallja a műfaj egyik legnagyobb élő klasszikusa, Sean...","id":"202043__sean_scully_iramerikai_kepzomuvesz__europarol_amerikarol_a_muveszet_erejerol__erzelmek_geometriaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f11cc6f8-863d-43e6-b8c9-84f6fdcdacf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f5e2c5-09d5-4ce3-84d4-bde95aa79667","keywords":null,"link":"/360/202043__sean_scully_iramerikai_kepzomuvesz__europarol_amerikarol_a_muveszet_erejerol__erzelmek_geometriaja","timestamp":"2020. november. 01. 11:00","title":"Sean Scully: \"A művészet ellenőrizhetetlen, nem teheti rá senki a kezét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rögzítheti a hívásokat, elolvashatja az SMS-eket és ellophatja a telefonon lévő fájlokat az ESET által azonosított androidos kémprogram.","shortLead":"Rögzítheti a hívásokat, elolvashatja az SMS-eket és ellophatja a telefonon lévő fájlokat az ESET által azonosított...","id":"20201101_eset_android_spy_c23_virus_kemprogram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abc206d-1869-4132-b73d-3635142643f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201101_eset_android_spy_c23_virus_kemprogram","timestamp":"2020. november. 01. 10:03","title":"Vigyázzon, mit tölt le: népszerű appoknak álcázza magát egy veszélyes kémprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9228b24e-d744-4d6c-9131-d4ff485dba16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A türelem rózsát terem, a VirnetX-nek viszont dollárszázmilliókat hozhat. Ehhez persze az is kellett, hogy a bíróság az ő javukra döntsön egy Apple elleni perben.","shortLead":"A türelem rózsát terem, a VirnetX-nek viszont dollárszázmilliókat hozhat. Ehhez persze az is kellett, hogy a bíróság...","id":"20201102_apple_per_szabadalom_facetime_virnetx_vpn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9228b24e-d744-4d6c-9131-d4ff485dba16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98eac7f9-5e71-4295-8007-177ea257c68d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_apple_per_szabadalom_facetime_virnetx_vpn","timestamp":"2020. november. 02. 09:33","title":"Másodjára is őrült összeget perelhet ki az Apple-től egy néhány fős vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]