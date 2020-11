Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcec9837-f030-4a2c-8d3e-ef233192bb2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Dolgozni lehet éjfél és reggel 5 közt is, illetve lehet munkába menni, vagy onnan jönni.

","shortLead":"Dolgozni lehet éjfél és reggel 5 közt is, illetve lehet munkába menni, vagy onnan jönni.

","id":"20201104_Az_ejjelnappali_kozert_ejjel_is_nyitva_lehet_de_nem_kozelitheti_meg_barki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcec9837-f030-4a2c-8d3e-ef233192bb2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5350af1-da22-48fa-81a2-f1b18700c6eb","keywords":null,"link":"/kkv/20201104_Az_ejjelnappali_kozert_ejjel_is_nyitva_lehet_de_nem_kozelitheti_meg_barki","timestamp":"2020. november. 04. 11:13","title":"Az éjjel-nappali közért éjjel is nyitva lehet, de nem közelítheti meg bárki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e34ae1f-e08b-4a2b-8bc5-c7514d82a1a4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hamarosan befejeződik a tulajdonszerzés véglegesítése, amúgy a tranzakciót lezárták.

","shortLead":"Hamarosan befejeződik a tulajdonszerzés véglegesítése, amúgy a tranzakciót lezárták.

","id":"20201104_KKM_Az_utolso_simitasok_zajlanak_a_trieszti_kikoto_megszerzeseben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e34ae1f-e08b-4a2b-8bc5-c7514d82a1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b707a17-2144-4acd-8a89-83403080b3da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201104_KKM_Az_utolso_simitasok_zajlanak_a_trieszti_kikoto_megszerzeseben","timestamp":"2020. november. 04. 14:30","title":"KKM: Az utolsó simítások zajlanak a trieszti kikötő megszerzésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99585220-199f-46b2-910a-cfa50f5cbf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szülői Hang felmérésére érkezett válaszok szerint az állam és az iskolák sem jeleskednek a járványügyi szabályok betartásában, de a digitális oktatással is vannak problémák.","shortLead":"A Szülői Hang felmérésére érkezett válaszok szerint az állam és az iskolák sem jeleskednek a járványügyi szabályok...","id":"20201105_oktatas_iskola_felmeres_szuloi_hang_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99585220-199f-46b2-910a-cfa50f5cbf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48657c45-45d7-4c7d-a2b8-1fe66acce6bd","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_oktatas_iskola_felmeres_szuloi_hang_koronavirus","timestamp":"2020. november. 05. 12:23","title":"Szülők: alig tartják be az iskolákban a járványügyi előírásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1849b1e2-021c-457a-9d08-6632f6ad705b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt megye kivételével az egész országra figyelmeztetést adtak ki köd miatt.","shortLead":"Öt megye kivételével az egész országra figyelmeztetést adtak ki köd miatt.","id":"20201104_kod_eso_szel_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1849b1e2-021c-457a-9d08-6632f6ad705b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8280b8d5-92d7-4672-8639-ba09a9f7727f","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_kod_eso_szel_idojaras","timestamp":"2020. november. 04. 05:34","title":"Köddel indul a szerda, majd megérkezik az eső és a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e103fe-c8b6-4e93-8d54-33d24276d7d3","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"De jövőre sem számol már akkora növekedéssel, mint korábban. Itt a brüsszeli testület őszi gazdasági prognózisa.","shortLead":"De jövőre sem számol már akkora növekedéssel, mint korábban. Itt a brüsszeli testület őszi gazdasági prognózisa.","id":"20201105_Iden_65_szazalekos_magyar_GDPcsokkenessel_szamol_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6e103fe-c8b6-4e93-8d54-33d24276d7d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b89e5f-313f-48e7-9470-bd87107ab142","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Iden_65_szazalekos_magyar_GDPcsokkenessel_szamol_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. november. 05. 13:50","title":"Javított a magyar gazdaságra vonatkozó idei előrejelzésén az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új információkat is megosztottak csütörtökön a járványról tájékoztató kormányzati honlapon: tételesen felsorolták, milyen esetekben hányszor intézkedtek, és milyen szankciókat alkalmaztak.","shortLead":"Új információkat is megosztottak csütörtökön a járványról tájékoztató kormányzati honlapon: tételesen felsorolták...","id":"20201105_koronavirus_jarvany_fertozes_rendorsegi_adatok_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb7972e-6a41-445b-aa9f-cef6bb2206ce","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_koronavirus_jarvany_fertozes_rendorsegi_adatok_operativ_torzs","timestamp":"2020. november. 05. 11:30","title":"Azt már tudjuk, hányszor intézkedtek a rendőrök, azt még mindig nem, hogy hol hányan vannak kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6004135-e987-44e1-8efc-e23dc72af6fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korlátozások sokban hasonlítanak a márciusban elrendeltekre, ugyanakkor most például van végdátuma az intézkedésnek.","shortLead":"A korlátozások sokban hasonlítanak a márciusban elrendeltekre, ugyanakkor most például van végdátuma az intézkedésnek.","id":"20201105_anglia_koronavirus_lezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6004135-e987-44e1-8efc-e23dc72af6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae926ba-a3c0-4f5b-8969-b737dd3b954a","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_anglia_koronavirus_lezaras","timestamp":"2020. november. 05. 06:06","title":"Négy hétre bezár Anglia a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e8e98e-c83f-491e-a86b-c721b98e1df6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos és a dandártábornok elment a népjóléti bizottság meghallgatására, de a Fidesz és a KDNP azt mondta, az MSZP-s Korózs Lajos személye miatt ők távol maradnak.","shortLead":"A tiszti főorvos és a dandártábornok elment a népjóléti bizottság meghallgatására, de a Fidesz és a KDNP azt mondta...","id":"20201103_muller_cecilia_meghallgatas_korozs_lakos_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8e8e98e-c83f-491e-a86b-c721b98e1df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65bddaa5-92b4-4b3e-bab3-7198e702ac01","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_muller_cecilia_meghallgatas_korozs_lakos_fidesz","timestamp":"2020. november. 03. 16:55","title":"A bojkottáló fideszesek miatt nem tudták meghallgatni Müller Cecíliáékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]