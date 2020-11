Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cdc0307-47cc-4b18-a28a-4a9636fb75dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházakban folyó küzdelmeket egyszerre mutatná be a közvélemény és a döntéshozás számára a Magyar Orvosi Kamara a honlapján. ","shortLead":"A kórházakban folyó küzdelmeket egyszerre mutatná be a közvélemény és a döntéshozás számára a Magyar Orvosi Kamara...","id":"20201105_orvosi_kamara_realitas_projekt_anonim_beszamolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cdc0307-47cc-4b18-a28a-4a9636fb75dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd5d165-a7ad-4016-866b-441f5eb394eb","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_orvosi_kamara_realitas_projekt_anonim_beszamolok","timestamp":"2020. november. 05. 10:02","title":"Orvosok beszámolóiból derülhet ki, milyen a valós helyzet a magyar kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fbcb9c3-1e58-42a8-bc7d-8d6594f6670b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rászorulók támogatásán kívül az ösztöndíjakat sem utalták – tudta meg a hvg.hu az egyetem egyik hallgatójától. Kancellári utasításra pedig bezárták az oktatás egy fontos, külső helyszínét.","shortLead":"A rászorulók támogatásán kívül az ösztöndíjakat sem utalták – tudta meg a hvg.hu az egyetem egyik hallgatójától...","id":"20201105_SZFE_Visszatartjak_a_hallgatok_szocialis_tamogatasait_meg_egy_termet_bezartak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fbcb9c3-1e58-42a8-bc7d-8d6594f6670b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f97a14-b8e8-45ff-9b4e-8c7117fbb658","keywords":null,"link":"/elet/20201105_SZFE_Visszatartjak_a_hallgatok_szocialis_tamogatasait_meg_egy_termet_bezartak","timestamp":"2020. november. 05. 14:40","title":"SZFE: Visszatartották a hallgatók szociális támogatásait, még egy termet bezártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Flávio Bolsonaro ráadásul regionális képviselőként követhette el a pénzmosást és sikkasztást.","shortLead":"Flávio Bolsonaro ráadásul regionális képviselőként követhette el a pénzmosást és sikkasztást.","id":"20201104_Szervezett_bunozessel_vadoljak_Bolsonaro_egyik_fiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b258c0f3-ef6f-4a77-9d5d-592f7b7c8ada","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Szervezett_bunozessel_vadoljak_Bolsonaro_egyik_fiat","timestamp":"2020. november. 04. 19:25","title":"Szervezett bűnözéssel vádolják Bolsonaro egyik fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99585220-199f-46b2-910a-cfa50f5cbf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szülői Hang felmérésére érkezett válaszok szerint az állam és az iskolák sem jeleskednek a járványügyi szabályok betartásában, de a digitális oktatással is vannak problémák.","shortLead":"A Szülői Hang felmérésére érkezett válaszok szerint az állam és az iskolák sem jeleskednek a járványügyi szabályok...","id":"20201105_oktatas_iskola_felmeres_szuloi_hang_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99585220-199f-46b2-910a-cfa50f5cbf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48657c45-45d7-4c7d-a2b8-1fe66acce6bd","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_oktatas_iskola_felmeres_szuloi_hang_koronavirus","timestamp":"2020. november. 05. 12:23","title":"Szülők: alig tartják be az iskolákban a járványügyi előírásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos szerint vissza kellene hozni az idősek vásárlási idősávját. ","shortLead":"Az orvos szerint vissza kellene hozni az idősek vásárlási idősávját. ","id":"20201105_zacher_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc69cd2e-466d-4318-b601-a1ed9de1a5e8","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_zacher_koronavirus","timestamp":"2020. november. 05. 13:20","title":"Zacher: Az éjszakai kijárási korlátozásnak nincs sok értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08e5e6f-b969-456c-9c5c-5d5c01e6d8d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyre fertőzöttebb hokicsapatok gyakran a játékosok beleegyezésével titkolják el a fertőzéseket, mivel ha valaki elkapja, garantáltan hónapokra kiesik.","shortLead":"Az egyre fertőzöttebb hokicsapatok gyakran a játékosok beleegyezésével titkolják el a fertőzéseket, mivel ha valaki...","id":"20201104_dvtk_jegesmedvek_jegkorong","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e08e5e6f-b969-456c-9c5c-5d5c01e6d8d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ac73a4-7e6d-4790-a2f5-3f7f1e6f721d","keywords":null,"link":"/sport/20201104_dvtk_jegesmedvek_jegkorong","timestamp":"2020. november. 04. 14:49","title":"A karrierjét is bukhatja a DVTK covidos jégkorongozója, amiért túl hamar küldték vissza játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1560fb56-7d1b-4d3c-94f3-a28d96454779","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információ látott napvilágot arról, hogy az Apple a kijelző alatt hozná vissza az iPhone-okba az ujjlenyomat-olvasót, ám a jelek szerint egy olyan megoldással, amit eddig egyetlen androidos gyártótól sem láthattunk.","shortLead":"Újabb információ látott napvilágot arról, hogy az Apple a kijelző alatt hozná vissza az iPhone-okba...","id":"20201104_apple_iphone_touch_id_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1560fb56-7d1b-4d3c-94f3-a28d96454779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a89be1-098c-4165-9f6a-82b52bd10591","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_apple_iphone_touch_id_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2020. november. 04. 16:17","title":"Eddig nem látott megoldással hozná vissza az iPhone-okba a Touch ID-t az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány hozadéka: bár több alvásra van időnk, de nem ébredünk kipihentebben.","shortLead":"A koronavírus-járvány hozadéka: bár több alvásra van időnk, de nem ébredünk kipihentebben.","id":"20201105_koronavirus_jarvany_alvas_mentalis_problemak_remalmok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a6d918-778e-4d70-8012-f09a0a3e47e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_koronavirus_jarvany_alvas_mentalis_problemak_remalmok","timestamp":"2020. november. 05. 08:03","title":"Kutatók megnézték: éjszaka sem tudunk szabadulni a járványtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]