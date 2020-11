Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae4ff545-2ba4-464b-8a75-95ff21a47d43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A húsnál és a növényi fehérjénél is fenntarthatóbb és egészségesebb lenne a tudósok szerint, ha légylárvát ennénk. ","shortLead":"A húsnál és a növényi fehérjénél is fenntarthatóbb és egészségesebb lenne a tudósok szerint, ha légylárvát ennénk. ","id":"20201109_Kutatok_szerint_nem_szol_erv_amellett_hogy_miert_ne_katonalegy_arvat_egyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae4ff545-2ba4-464b-8a75-95ff21a47d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fa30ab-a3f9-474d-9a13-ebaf56be330d","keywords":null,"link":"/zhvg/20201109_Kutatok_szerint_nem_szol_erv_amellett_hogy_miert_ne_katonalegy_arvat_egyunk","timestamp":"2020. november. 09. 16:19","title":"Kutatók szerint jobb lenne légylárvát enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A CNN két forrása szerint is Jared Kushner, aki nemcsak veje, de külpolitikai tanácsadója is Donald Trumpnak, megpróbálta meggyőzni Trumpot a vereség elfogadásáról. ","shortLead":"A CNN két forrása szerint is Jared Kushner, aki nemcsak veje, de külpolitikai tanácsadója is Donald Trumpnak...","id":"20201108_Mar_Trump_veje_is_arra_keri_az_elnokot_fogadja_el_a_valasztas_eredmenyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d23e5d-85de-4f4a-a7f0-aaa6fd96d6db","keywords":null,"link":"/vilag/20201108_Mar_Trump_veje_is_arra_keri_az_elnokot_fogadja_el_a_valasztas_eredmenyet","timestamp":"2020. november. 08. 08:15","title":"Veje is arra kéri Trumpot: fogadja el a választás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b5d23f-c485-45c8-8fb2-4eff72bebd05","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A mélyponton vásárolt be az Indotek-csoport a kríziskezelés alatt álló Waberer's szállítmányozó nagyvállalatba, amelybe szakmai befektetőket is hív. Visszatérhet a névadó Wáberer György is.","shortLead":"A mélyponton vásárolt be az Indotek-csoport a kríziskezelés alatt álló Waberer's szállítmányozó nagyvállalatba, amelybe...","id":"202045__waberers__indotek__uresjarat__jarganyhelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7b5d23f-c485-45c8-8fb2-4eff72bebd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f67d33-dbbf-479c-9bc7-8183e244444c","keywords":null,"link":"/360/202045__waberers__indotek__uresjarat__jarganyhelyzet","timestamp":"2020. november. 08. 11:00","title":"A Waberer's esete mutatja, hogy van, amikor a járvány segít nagy üzletet kötni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1039ff-40e9-4267-a35e-4e73d64d4120","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Apja halálával hivatalosan is átveheti a Samsung-birodalom irányítását Li Dzse Jong, aki vádemelésekkel néz szembe, de elindíthatja a cégcsoport alkalmazkodását az új kihívásokhoz.","shortLead":"Apja halálával hivatalosan is átveheti a Samsung-birodalom irányítását Li Dzse Jong, aki vádemelésekkel néz szembe, de...","id":"202045__samsung__orokles__bonyolult_tulajdonlas__harmadik_generacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b1039ff-40e9-4267-a35e-4e73d64d4120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec5aaac-f6ab-4675-8812-a96201930e40","keywords":null,"link":"/360/202045__samsung__orokles__bonyolult_tulajdonlas__harmadik_generacio","timestamp":"2020. november. 09. 15:00","title":"Meghalt a király, éljen a király: börtönviselt utód kormányozhatja a Samsungot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc479f13-3671-4a7d-ada2-bdcc2fc2a54c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Joe Bidenék már dolgoznak az átadás-átvételen.","shortLead":"Joe Bidenék már dolgoznak az átadás-átvételen.","id":"20201109_joe_biden_usa_elnok_jarvany_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc479f13-3671-4a7d-ada2-bdcc2fc2a54c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a11acf3-a3e8-424a-ad91-0723f98a8298","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201109_joe_biden_usa_elnok_jarvany_valsag","timestamp":"2020. november. 09. 13:54","title":"Négy pontban foglalta össze Joe Biden és a stábja, mivel kezdik el az első munkanapjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd89dce3-869c-4ae6-b808-cacbb3a568e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi pszichológuscsapat globális felmérést készített, és kiderítette, milyen személyiségű embereknek a legnehezebb engedelmeskedniük a járvány alatti rendelkezéseknek.","shortLead":"Egy nemzetközi pszichológuscsapat globális felmérést készített, és kiderítette, milyen személyiségű embereknek...","id":"20201109_pszichologia_szemelyisegtipusok_alkalmazkodasa_bezartsag_karanten_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd89dce3-869c-4ae6-b808-cacbb3a568e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20872d61-f919-440d-a839-f00331873c0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_pszichologia_szemelyisegtipusok_alkalmazkodasa_bezartsag_karanten_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 09. 08:33","title":"Tiszta pszichológia: kiderítették, kiknek a legnehezebb elviselniük a járvány miatti bezártságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470ccf54-c5f6-4e14-a595-51e82debc0c0","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Parragh László azzal állt elő, hogy a vállalkozások egy évig ne fizessenek iparűzési adót. A települések vezetői szerint ők ebből a pénzből éppen hogy állami feladatokat látnak el az önkormányzatok.","shortLead":"Parragh László azzal állt elő, hogy a vállalkozások egy évig ne fizessenek iparűzési adót. A települések vezetői...","id":"20201109_Aki_ilyen_otlettel_all_elo_az_nem_ismeri_a_gazdasag_mukodeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=470ccf54-c5f6-4e14-a595-51e82debc0c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17865c90-0030-457a-8c86-0dbf2b71eb45","keywords":null,"link":"/kkv/20201109_Aki_ilyen_otlettel_all_elo_az_nem_ismeri_a_gazdasag_mukodeset","timestamp":"2020. november. 09. 13:45","title":"„Aki ilyen ötlettel áll elő, az nem ismeri a gazdaság működését” – Parragh javaslatára reagáltak az önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7c46f3-528d-47e7-bfd9-8ae0dc41e535","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG-től sosem állt távol az innováció, mégis mintha mostanában egészen megtáltosodott volna. A Project Explorer elképzelés alatt egészen különleges okostelefonok jelenhetnek meg.\r

","shortLead":"Az LG-től sosem állt távol az innováció, mégis mintha mostanában egészen megtáltosodott volna. A Project Explorer...","id":"20201109_lg_szabadalom_oldalra_kihuzhato_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a7c46f3-528d-47e7-bfd9-8ae0dc41e535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6810dd-a761-4068-83a7-df6637d2e8c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_lg_szabadalom_oldalra_kihuzhato_telefon","timestamp":"2020. november. 09. 11:03","title":"Az LG kitalált egy egészen különleges telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]