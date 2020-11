Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d878c755-4d7c-4e5f-864d-26589c0c747e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg a magyar nagyvárosok és a budapesti kerületek túlnyomó többsége az utcai maszkviselés mellett döntött, addig Debrecenben jóval enyhébb szabályozást jelentettek be.","shortLead":"Míg a magyar nagyvárosok és a budapesti kerületek túlnyomó többsége az utcai maszkviselés mellett döntött, addig...","id":"20201112_debrecen_maszkviseles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d878c755-4d7c-4e5f-864d-26589c0c747e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c841e1c9-c32f-4ca6-a0c1-8d495afcd323","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_debrecen_maszkviseles","timestamp":"2020. november. 12. 13:50","title":"Debrecenben nem kötelező az utcai maszkviselés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MTÜ vezérigazgatója szerint tavasszal is mindent megtettek a turizmusért, most is mindent megtesznek majd, de az emberéletnél nincs fontosabb.","shortLead":"Az MTÜ vezérigazgatója szerint tavasszal is mindent megtettek a turizmusért, most is mindent megtesznek majd, de...","id":"20201111_guller_kormany_koronavirus_turizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dc7763-b170-41e4-be76-9a559d74de21","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_guller_kormany_koronavirus_turizmus","timestamp":"2020. november. 11. 08:13","title":"Guller: A kormány nem hagyja cserben a turizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a21703e9-9fa0-433d-a6f1-1467e33ebe08","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A különleges technológiát Magyarországon az állami kórházakban és a személyszállításban használják, de már a Cseh Tudományos Akadémián is dolgoztak. ","shortLead":"A különleges technológiát Magyarországon az állami kórházakban és a személyszállításban használják, de már a Cseh...","id":"20201110_Magyar_startup_tarol_a_koronavirus_elleni_vedekezesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a21703e9-9fa0-433d-a6f1-1467e33ebe08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1feafe-60f8-4459-8aa0-f213e6d57661","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_Magyar_startup_tarol_a_koronavirus_elleni_vedekezesben","timestamp":"2020. november. 10. 15:58","title":"A magyar fertőtlenítő startup már Csehországban is dolgozik a vírus terjedése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9a16ed-17a3-41bd-8254-cd9a79b8ee6a","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Albérletet nem találnak, a szülői házba pedig a járványveszély miatt félnek hazamenni a fedél nélkül maradt kollégiumi hallgatók. Van, aki negyedmagával költözik barátja 45 négyzetméteres lakásába, és abban reménykedik, hogy hamar túllesznek ezen az egészen. A kiürítési terv részleteit még az intézményvezetők sem ismerik, így egyelőre megfelelő intézkedéseket sem tudnak hozni. ","shortLead":"Albérletet nem találnak, a szülői házba pedig a járványveszély miatt félnek hazamenni a fedél nélkül maradt kollégiumi...","id":"20201110_alberlet_kollegium_kiurites_jarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af9a16ed-17a3-41bd-8254-cd9a79b8ee6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73414f37-92d1-4358-be88-a01feb4b96f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_alberlet_kollegium_kiurites_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 18:00","title":"„Ha belőlünk nem lesz gócpont, akkor senkiből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kísérleti stádiumban lévő CoronaVac tesztelését azt követően függesztették fel, hogy meghalt egy önkéntes. De az esetnek állítólag nincs köze az oltóanyaghoz.","shortLead":"A kísérleti stádiumban lévő CoronaVac tesztelését azt követően függesztették fel, hogy meghalt egy önkéntes. De...","id":"20201111_brazilia_kinai_vakcina_coronavac_koronavirus_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81678538-cea1-439f-aa01-3ab146d10144","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_brazilia_kinai_vakcina_coronavac_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. november. 11. 19:06","title":"Brazília folytatja a kínai koronavírus-vakcina tesztelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mostanában egyre gyakrabban tűnik el az észak-koreai diktátor, ráadásul az amerikai elnökválasztásról is hallgat.","shortLead":"Mostanában egyre gyakrabban tűnik el az észak-koreai diktátor, ráadásul az amerikai elnökválasztásról is hallgat.","id":"20201112_kim_dzsongun_eltunes_eszakkorea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7f0a43-e258-442c-9cac-ab7c285c4005","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_kim_dzsongun_eltunes_eszakkorea","timestamp":"2020. november. 12. 11:22","title":"Több, mint három hete nem látta senki Kim Dzsong Unt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másodfokon hat év nyolc hónap börtönbüntetést szabtak ki rá.","shortLead":"Másodfokon hat év nyolc hónap börtönbüntetést szabtak ki rá.","id":"20201110_torok_etkezde_mosdo_eroszak_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c257f1a-237e-480b-85f2-2667209d519d","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_torok_etkezde_mosdo_eroszak_itelet","timestamp":"2020. november. 10. 15:54","title":"Súlyosította a bíróság a gíroszos erőszakoló büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak közül a legtöbben a hetvenes éveikben jártak.","shortLead":"Az elhunytak közül a legtöbben a hetvenes éveikben jártak.","id":"20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb578a6-da7a-45a7-8ca5-cf34d1d939eb","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. november. 12. 11:43","title":"Húszéves férfi is van a járvány újabb áldozatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]