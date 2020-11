Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban büszkén újságolta, hogy a Szputynik V vakcinát a lánya is megkapta, és kiválóan működik. Úgy tűnik, ez nem teljesen igaz. Koronavírusos lett három medikus, akiknek beadták az orosz vakcinát 82 éves korában elhunyt Ken Spears amerikai producer, forgatókönyvíró, vágó, a Scooby-Doo rajzfilmsorozat egyik alkotója. Meghalt a Scooby-Doo rajzfilmsorozat alkotója Országgyűlés, melyen a veszélyhelyzet meghosszabbításáról is döntenek. Ma dönt a parlament a veszélyhelyzet meghosszabbításáról hvg.hu A határozat közzététele után alig néhány percnek kellett csak eltelnie, hogy a hongkongi kormányzat bejelentse négy ellenzéki törvényhozó eltávolítását. Kína Törvényben írta elő a hazafiasságot a hongkongi törvényhozóknak Kína között Pest megyében 31 milliárd forintot osztanak szét 1300 magyar vállalkozás között Pest megyében Ők nyertek a versenyképes Közép-Magyarország operatív program pályázatain. ellen Negatív lett Szoboszlai tesztje, játszhat Izland ellen A játékos csak annyit üzent: Jövök! rendszámot. Beárazták a Suzuki Swace-t, nem olcsó a Toyota Corollára épülő új hibrid kombi A Suzuki második átbrandelt modellje nem plugin hibrid hajtásláncú, így nálunk nem kaphat zöld rendszámot.