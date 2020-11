Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4e72a80-862c-4303-ac3d-e2cf36ca36f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pozitív képet fest a PC-piac jelenlegi helyzetéről a Canalys piackutató, azonban a fogalmak nem egészen azt fedik le, amit egy átlagfelhasználó gondol.","shortLead":"Pozitív képet fest a PC-piac jelenlegi helyzetéről a Canalys piackutató, azonban a fogalmak nem egészen azt fedik le...","id":"20201116_szamitogep_eladasok_2020q3_pc_gyartok_reszesedese_toplista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4e72a80-862c-4303-ac3d-e2cf36ca36f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6dbc898-740c-49cf-9bab-f47b4e890cd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_szamitogep_eladasok_2020q3_pc_gyartok_reszesedese_toplista","timestamp":"2020. november. 16. 11:33","title":"Szárnyal a PC-piac: milyen gépeket vesznek most legtöbben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Félti az egészségét.","shortLead":"Félti az egészségét.","id":"20201114_Nem_jatszik_tobbet_Torocsik_Mari","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5d5c15-08ff-4196-9e6a-e3230ae05ba6","keywords":null,"link":"/kultura/20201114_Nem_jatszik_tobbet_Torocsik_Mari","timestamp":"2020. november. 14. 21:02","title":"Nem játszik többet Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35dff6b2-797f-4b7d-b297-0507353c0757","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ember sérült meg. ","shortLead":"Két ember sérült meg. ","id":"20201115_Harom_auto_utkozott_lezartak_a_BAH_csomopont_feluljarojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35dff6b2-797f-4b7d-b297-0507353c0757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a936ca-2604-421a-8644-ce0f23802c47","keywords":null,"link":"/cegauto/20201115_Harom_auto_utkozott_lezartak_a_BAH_csomopont_feluljarojat","timestamp":"2020. november. 15. 10:24","title":"Három autó ütközött, lezárták a BAH csomópont felüljáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járványra tekintettel folyamatosan bővíti az ingyenesen, adatforgalom generálása nélkül elérhető weboldalak listáját a Vodafone Magyarország. A vállalat szerint ez a lehetőség hozzájárulhat a lakosság és a vállalkozások tájékozódásához, ezáltal az egészségügyi védekezéshez és a gazdaság működésben tartásához.","shortLead":"A koronavírus-járványra tekintettel folyamatosan bővíti az ingyenesen, adatforgalom generálása nélkül elérhető...","id":"20201116_vodafone_adatforgalom_nelkul_elerheto_weboldalak_mobilinternet_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfefbb83-97ff-4b25-992c-ef0ccf7ee450","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_vodafone_adatforgalom_nelkul_elerheto_weboldalak_mobilinternet_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 16. 14:33","title":"Itt a Vodafone ingyennetes listája: mától ezek a weboldalak nem fogyasztják a mobilnetes keretét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc383a70-063e-4ef4-b609-4b46b0168235","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán hajnalban ölték meg a kecskét brutálisan, a rendőrök egy fiatal férfit gyanúsítanak az állatkínzással.","shortLead":"Szerdán hajnalban ölték meg a kecskét brutálisan, a rendőrök egy fiatal férfit gyanúsítanak az állatkínzással.","id":"20201116_kaposvar_menhely_kecske_lefejezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc383a70-063e-4ef4-b609-4b46b0168235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78027b6-8a58-4b3c-97f3-0470dfb23c61","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_kaposvar_menhely_kecske_lefejezes","timestamp":"2020. november. 16. 08:06","title":"Egy 28 éves férfi fejezhette le a kaposvári kutyamenhely kecskéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök egyszer már átesett a koronavírus-fertőzésen.","shortLead":"A brit miniszterelnök egyszer már átesett a koronavírus-fertőzésen.","id":"20201116_boris_johnson_karanten_brit_miniszterelnok_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90c6e8e-0900-4538-9edb-01e228d7ca90","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_boris_johnson_karanten_brit_miniszterelnok_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. november. 16. 05:40","title":"Fertőzésgyanú miatt megint karanténba vonult Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Belga tudósok szerint a D-vitamin-hiány a koronavírus lefolyására is hatással van: így nagyobb valószínűséggel alakul ki súlyosabb fertőzés.","shortLead":"Belga tudósok szerint a D-vitamin-hiány a koronavírus lefolyására is hatással van: így nagyobb valószínűséggel alakul...","id":"20201116_d_vitamin_immunrendszer_leguti_fertozesek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7aff4ca-b42b-4177-97fa-96060f1a5009","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_d_vitamin_immunrendszer_leguti_fertozesek_koronavirus","timestamp":"2020. november. 16. 09:03","title":"Kutatóorvosok üzenik: ha jót akar magának, szedjen D-vitamint a következő hónapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"Thomas Waitz - Schmuck Erzsébet","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mi a zöldek álláspontja az európai klímatörvényről? Thomas Waitz, európai parlamenti képviselő és az Európai Zöld Párt (EGP) társelnökének és Schmuck Erzsébet, az LMP társelnökének véleménycikke. ","shortLead":"Mi a zöldek álláspontja az európai klímatörvényről? Thomas Waitz, európai parlamenti képviselő és az Európai Zöld Párt...","id":"20201116_Thomas_Waitz_es_Schmuck_Erzsebet_A_siker_erdekeben_batornak_kell_lennunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43c5787-704d-4d2e-8058-a17996cf4174","keywords":null,"link":"/zhvg/20201116_Thomas_Waitz_es_Schmuck_Erzsebet_A_siker_erdekeben_batornak_kell_lennunk","timestamp":"2020. november. 16. 16:22","title":"Az európai zöldek arra hívják fel a figyelmet, hogy a világjárvány alatt sem feledkezhetünk meg a klímaváltozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]