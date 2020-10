Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-fertőzöttek közül 48-an elítéltek, 50-en pedig a személyi állomány tagjai a BVOP szerint.","shortLead":"A koronavírus-fertőzöttek közül 48-an elítéltek, 50-en pedig a személyi állomány tagjai a BVOP szerint.","id":"20200930_bvop_szaz_koronavirusos_a_bortonokben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5f9cf0-d24d-448f-9df0-aa73080fefc2","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_bvop_szaz_koronavirusos_a_bortonokben","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:52","title":"98 koronavírusos van a börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1aa7f1-fa2c-44ad-80c6-296e12c46dd8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia segített megalkotni a receptjét egy új, citrusos IPA sörnek, amely a Deeper nevet kapta svájci készítőitől.","shortLead":"Mesterséges intelligencia segített megalkotni a receptjét egy új, citrusos IPA sörnek, amely a Deeper nevet kapta...","id":"20201001_brauer_ai_mesterseges_intelligencia_sorfozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c1aa7f1-fa2c-44ad-80c6-296e12c46dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64a83f1-8710-41bd-8575-9436c05462a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_brauer_ai_mesterseges_intelligencia_sorfozes","timestamp":"2020. október. 01. 10:03","title":"Új sört talált ki a mesterséges intelligencia, és azt mondják, finom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01951d6d-8d47-4d40-a304-2d024ff43d5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az XC40 Recharge első példányait még ebben a hónapban átvehetik az európai vásárlók.","shortLead":"Az XC40 Recharge első példányait még ebben a hónapban átvehetik az európai vásárlók.","id":"20201002_megkezdodott_az_elso_tisztan_elektromos_volvo_xc40_recharge_gyartasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01951d6d-8d47-4d40-a304-2d024ff43d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996dfe68-709f-427f-9d77-2b2e57a9d11e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_megkezdodott_az_elso_tisztan_elektromos_volvo_xc40_recharge_gyartasa","timestamp":"2020. október. 02. 09:21","title":"Megkezdődött az első tisztán elektromos Volvo gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 6G mobil rádiós technológiák nemzetközi kutatási projektjében vesz részt a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI). A Hexa-X projekt 12 millió eurós támogatást kapott az Európai Bizottságtól.","shortLead":"A 6G mobil rádiós technológiák nemzetközi kutatási projektjében vesz részt a Számítástechnikai és Automatizálási...","id":"20201002_6g_mobilkommunikacio_technologia_sztaki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a40e65f-83b2-4e53-8f74-270b23ab77c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_6g_mobilkommunikacio_technologia_sztaki","timestamp":"2020. október. 02. 09:33","title":"Magyar kutatók is dolgoznak a 6G kifejlesztésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff9cebe-474b-4425-a00e-1fbefbc90fc7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gerald Knaus szerint öt év múlva ismét lehetnek politikai foglyok az EU-ban, ha Brüsszel nem reagál arra, ami Magyarországon és Lengyelországban folyik. Hiszen a kormányhű média mindkét államban hecckampányt folytat a politikai ellenfelek ellen, és a hatalom fokozatosan lehetetlenné teszi a tisztességes bírósági eljárásokat.","shortLead":"Gerald Knaus szerint öt év múlva ismét lehetnek politikai foglyok az EU-ban, ha Brüsszel nem reagál arra, ami...","id":"20201002_Die_Welt_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ff9cebe-474b-4425-a00e-1fbefbc90fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9925418a-77d1-4ecb-88cf-0b89e83e4004","keywords":null,"link":"/360/20201002_Die_Welt_lapszemle","timestamp":"2020. október. 02. 08:30","title":"Die Welt: „A lengyel és a magyar kormány politikája veszélyesebb az EU-ra a Brexitnél\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f950305c-d801-4c80-8758-d2a5fb42c0cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília és Kiss Róbert tájékoztatott a legfrissebb fejleményekről.","shortLead":"Müller Cecília és Kiss Róbert tájékoztatott a legfrissebb fejleményekről.","id":"20201001_Operativ_torzs_25_szocialis_intezmenyben_van_jelen_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f950305c-d801-4c80-8758-d2a5fb42c0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5652750f-d0fd-489d-a559-dc19175be758","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Operativ_torzs_25_szocialis_intezmenyben_van_jelen_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 01. 13:50","title":"Operatív törzs: 25 szociális intézményben van jelen a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c80b25d-60d8-433f-9172-a7448f20f1bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár 90 százalékkal is csökkenhet a fővárosi turisztikai vállalkozások ingatlan bérleti díja, de feltétel, hogy ne bocsássanak el alkalmazottakat. A taxisoknak a drosztíjkedvezményen kívül megszavaztak még egy plusz könnyítést is.","shortLead":"Akár 90 százalékkal is csökkenhet a fővárosi turisztikai vállalkozások ingatlan bérleti díja, de feltétel, hogy ne...","id":"20200930_budapest_gazdasagi_mentocsomag_fovarosi_kozgyules_hatarozat_taxisok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c80b25d-60d8-433f-9172-a7448f20f1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f6389d-2dde-4ff3-bcd7-2b0ad3a6b727","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_budapest_gazdasagi_mentocsomag_fovarosi_kozgyules_hatarozat_taxisok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 20:24","title":"Elfogadták a budapesti gazdasági mentőcsomagot, a taxisok kaptak egy plusz kedvezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f80611-ea98-40de-a0fa-d25588d02475","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Spanyolországban és a Franciaországban a legjobbak a kilátások.","shortLead":"Spanyolországban és a Franciaországban a legjobbak a kilátások.","id":"20200930_EszakMagyarorszagon_az_egyik_legalacsonyabb_a_varhato_elettartam_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93f80611-ea98-40de-a0fa-d25588d02475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f48320a-3c74-44a7-905c-da073e05cac0","keywords":null,"link":"/elet/20200930_EszakMagyarorszagon_az_egyik_legalacsonyabb_a_varhato_elettartam_az_EUban","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:22","title":"Észak-Magyarországon az egyik legalacsonyabb a várható élettartam az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]