Ennek az intézménynek nem kell megküzdenie a köznevelési törvény béklyójával, viszont már az alapításához 2 milliárd forintot kap, méghozzá a közpénzek kimentésének legújabb eszközével, egy közérdekű vagyonkezelő alapítvány keretében. Ennek az intézménynek nem kell megküzdenie a köznevelési törvény béklyójával, viszont már az alapításához 2 milliárd forintot kap, méghozzá a közpénzek kimentésének legújabb eszközével, egy közérdekű vagyonkezelő alapítvány keretében. 2020. november. 16. 15:00 Dollárban vagy euróban számolt tandíj lesz a NER közpénzből induló új elitgimnáziumában A 41 éves férfi a 17. olyan beteg, aki elkapta Magyarországon a koronavírust. Nála azonban komolyabb szövődmények is kialakultak. Nála azonban komolyabb szövődmények is kialakultak. 2020. november. 16. 12:03 Súlyos szövődményei lettek, 8 hónapja van táppénzen egy koronavíruson átesett magyar A hét elején még többfelé 10 Celsius-fok felett, a hétvégén viszont már mindenütt az alatt alakulnak a maximumok. A hét közepétől mínuszokra is készülni hajnalban. Szombaton a hegyekben hózápor is lehet - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzésében. A hét közepétől mínuszokra is készülni hajnalban. Szombaton a hegyekben hózápor is lehet - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzésében. 2020. november. 15. 17:07 OMSZ: lehülés jön, szombaton már havazhat a hegyekben Sokrésztvevős bulifőzés a fertőzés veszélye nélkül. Sokrésztvevős bulifőzés a fertőzés veszélye nélkül. 2020. november. 17. 05:35 Karanténban is legális csapatépítő főzést szervez egy pesti étterem Utólag is fárasztó a koronavírus-fertőzés, betörési kísérletek a vakcinagyártóknál, Szoboszlai nem lesz a pályán a törökök ellen, ennél melegebb október még nem volt Európában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Utólag is fárasztó a koronavírus-fertőzés, betörési kísérletek a vakcinagyártóknál, Szoboszlai nem lesz a pályán a törökök ellen, ennél melegebb október még nem volt Európában. 2020. november. 17. 08:00 Radar360: Orbánnál alap a vétó és a pálinka Az egyetemisták főként szállítási és adminisztratív feladatokat végezhetnek. 2020. november. 16. 17:22 Több száz hallgató segíti a tesztelést a Műegyetemről is Az anyamedve kétéves kölykével együtt bóklászott a leszállópályán, amikor megtörtént a baleset. 2020. november. 16. 08:32 Halálra gázolt egy repülőgép egy medvét Alaszkában Most igazán nagy a baj, ha lehet, még nagyobb szüksége van az egészségügyben dolgozóknak a szolidaritásunkra – írják a Színház- és Filmművészeti Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Facebook-oldalán. Most igazán nagy a baj, ha lehet, még nagyobb szüksége van az egészségügyben dolgozóknak a szolidaritásunkra – írják a Színház- és Filmművészeti Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Facebook-oldalán. 2020. november. 17. 09:52 "Szóljon újra a taps az egészségügyi dolgozóknak" – videóban üzennek az SZFE-sek