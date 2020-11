Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Sok munkát adtak az előző héten a debreceni ügyészségnek agresszív emberek: fojtogatták, autóval célozták meg a rendőröket, vagy éppen csoportosan támadtak rájuk, összesen 13-an. Mindegyik őrizetbe került, van, akit már el is ítéltek.

Sok munkát adtak az előző héten a debreceni ügyészségnek agresszív emberek: fojtogatták, autóval célozták meg a rendőröket, vagy éppen csoportosan támadtak rájuk, összesen 13-an. Mindegyik őrizetbe került, van, akit már el is ítéltek. 2020. november. 20. 11:52 13 ember támadt rendőrökre egy hét alatt

Szombaton a fagyzugos részeken akár -9 fok is lehet. 2020. november. 19. 19:18 Jönnek a mínuszok a hétvégén, havazásra is számítani lehet

A veseelégtelenségben szenvedő férfin kívül volt még egy 34 éves áldozata is a betegségnek a pénteken közölt adatok szerint. 2020. november. 20. 11:30 Koronavírus: 31 éves volt most a legfiatalabb elhunyt itthon Tudósok olyan autonóm járművek építését tervezik, melyek maguktól azonosítják és javítják az útburkolat hibáit. A különleges eszközöket már jövőre munkára fognák az Egyesült Királyságban. 2020. november. 20. 12:03 Kátyújavító "tankok" állhatnak munkába jövőre a briteknél A YouTube 2021-től azokon a videókon is megjeleníti majd a reklámjait, melyek készítői eddig túl kicsinek minősültek ahhoz, hogy bekerülhessenek a YouTube partnerprogramjába. Igaz, így sem igazán kerülnek bele: ezek a készítők egy fillér jutalékot sem kapnak majd a videóik által generált reklámbevétel után. 2020. november. 19. 16:03 Ingyenmunkára fogja a kis csatornákat a YouTube, nem fizet nekik a reklámok után Ha pedig a második hullám durvább az elsőnél, akkor Orbán is bedurvul.\r

A járvány politikai kockázatait éppen úgy kezeli Orbán Viktor, mint a tavasszal tette: fojtogatja az ellenzéket, kiszolgálja választói világképét, lestoppolja az adóforintokat, és vétóval ökölharcba rángatja Európát. Ha pedig a második hullám durvább az elsőnél, akkor Orbán is bedurvul. 2020. november. 19. 07:00 Orbánnak van B-terve: ha az unió nem enged, Brüsszelből csinál kampánytölteléket

A "Minden élet számít" névre hallgató kampány az intézkedésekre hívja fel a figyelmet. 2020. november. 18. 16:24 Kormányzati tájékoztató indul Orbán napok óta ismételgetett mondatából

A Pihentesd a Dokit nevű kezdeményezés csapata újabb felhívást tett közzé: a második hullámban is sok egészségügyi dolgozónak lenne szüksége olyan ideiglenes lakásra, ahol nem veszélyeztet másokat, legfőképp a családját. 2020. november. 18. 16:23 Covid-osztályokon dolgozók kérik újra a lakástulajdonosok segítségét