[{"available":true,"c_guid":"75836ede-aafa-44c9-a87d-fcefcda0640f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kollár Józsefet 2015-ben nevezték ki a balatoni hajózási társaság élére. Nagyjából másfél évvel azután távozik, hogy többségi állami tulajdonba került a cég.","shortLead":"Kollár Józsefet 2015-ben nevezték ki a balatoni hajózási társaság élére. Nagyjából másfél évvel azután távozik...","id":"20201120_tavozik_a_bahart_vezerigazgatoja_kollar_jozsef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75836ede-aafa-44c9-a87d-fcefcda0640f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0500d1d4-f45b-451b-a9be-37996c4a1e4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_tavozik_a_bahart_vezerigazgatoja_kollar_jozsef","timestamp":"2020. november. 20. 21:07","title":"Távozik a Bahart vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d20b7a-0e07-4f7c-ae72-6aab68f60bfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rekord sok készpénz, rekord sok értékpapír, összességében rekord pénzügyi vagyon – a háztartások is spórolási üzemmódba kapcsoltak a járvány és a válság miatt.","shortLead":"Rekord sok készpénz, rekord sok értékpapír, összességében rekord pénzügyi vagyon – a háztartások is spórolási üzemmódba...","id":"20201119_A_magyar_lakossag_penzugyi_vagyona_tobb_rekordot_is_megdontott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6d20b7a-0e07-4f7c-ae72-6aab68f60bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d672c7c3-5776-4100-b47c-9cc1fbf71b88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_A_magyar_lakossag_penzugyi_vagyona_tobb_rekordot_is_megdontott","timestamp":"2020. november. 19. 17:11","title":"Több rekordot is megdöntött a magyar lakosság pénzügyi vagyona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d044955c-d60d-4011-89fd-fb23addc3447","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Árulkodó, hogy a magyar miniszterelnök ismét túszul ejti az uniót, csak ne kelljen elfogadnia a jogállami feltételeket, és még az sem érdekli, hogy ily módon saját népe esik el a támogatástól, noha arra igen nagy szüksége volna a koronaválság kellős közepén. Így látja a helyzetet Katarina Barley volt német igazságügyi miniszter, az Európai Parlament alelnöke. ","shortLead":"Árulkodó, hogy a magyar miniszterelnök ismét túszul ejti az uniót, csak ne kelljen elfogadnia a jogállami feltételeket...","id":"20201121_Katarina_Barley_Az_EUnak_meg_kell_vedenie_az_ertekeit_Orbantol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d044955c-d60d-4011-89fd-fb23addc3447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fbaf77-e6f2-49c1-b7aa-6deff2d90da9","keywords":null,"link":"/360/20201121_Katarina_Barley_Az_EUnak_meg_kell_vedenie_az_ertekeit_Orbantol","timestamp":"2020. november. 21. 09:00","title":"Katarina Barley: Az EU-nak meg kell védenie az értékeit Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf67ca4-216b-4354-9529-4f169e47206d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2022-es kormányváltásért szeretne dolgozni, indokolta hosszú bejegyzésében. December végével távozik.","shortLead":"A 2022-es kormányváltásért szeretne dolgozni, indokolta hosszú bejegyzésében. December végével távozik.","id":"20201119_lemondott_dorosz_david_fopolgarmesterhelyettes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cf67ca4-216b-4354-9529-4f169e47206d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46373fd-1aa3-4d11-ab93-53aa5bf4bd70","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_lemondott_dorosz_david_fopolgarmesterhelyettes","timestamp":"2020. november. 19. 20:29","title":"Lemond Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes, a kormányváltásra fókuszál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2132ca2-9338-4f39-9449-4a861e56ad4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tesztek során az idősebb korosztálynál hasonló hatékonyságot mértek a kutatók, mint a fiatalabbaknál. A résztvevők több mint 99 százalékánál alakult ki megfelelő antitestválasz.","shortLead":"A tesztek során az idősebb korosztálynál hasonló hatékonyságot mértek a kutatók, mint a fiatalabbaknál. A résztvevők...","id":"20201119_oxford_vakcina_astrozeneca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2132ca2-9338-4f39-9449-4a861e56ad4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98cdbf8-cfc7-40ba-b187-9527333767bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_oxford_vakcina_astrozeneca","timestamp":"2020. november. 19. 16:35","title":"Ígéretes adatok érkeztek az oxfordi vakcináról, amelyből 5 millió adagra szerződött a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c574f3e8-dd87-418d-b60e-f73237f9948f","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Nem először borzolta az emberek idegeit az ismert tévés ausztrál séf és étteremtulajdonos, Pete Evans. Eddig megúszta, de most jelentős üzleti- és presztízsveszteséggel számolhat.

","shortLead":"Nem először borzolta az emberek idegeit az ismert tévés ausztrál séf és étteremtulajdonos, Pete Evans. Eddig megúszta...","id":"20201120_Sztarsefbol_botranyhos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c574f3e8-dd87-418d-b60e-f73237f9948f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f71fec-502d-4b4a-80f9-c4e91de76612","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Sztarsefbol_botranyhos","timestamp":"2020. november. 20. 10:45","title":"Sztárséfből botrányhős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európai Unióban nem lehet olyan vakcinát forgalmazni, amit nem engedélyezett az uniós hatóság, de van egy kiskapu, aminek felhasználásával Orbánék behozhatják és terjeszthetik az orosz oltóanyagot. Az Európai Bizottság az oltásokba vetett általános bizalmat félti.","shortLead":"Az Európai Unióban nem lehet olyan vakcinát forgalmazni, amit nem engedélyezett az uniós hatóság, de van egy kiskapu...","id":"20201119_Brusszel_ova_inti_a_magyar_kormanyt_az_orosz_vakcina_hasznalatatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d304444-048d-480e-8e4a-41484ebeab27","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_Brusszel_ova_inti_a_magyar_kormanyt_az_orosz_vakcina_hasznalatatol","timestamp":"2020. november. 19. 14:05","title":"Brüsszel óva inti a magyar kormányt az orosz vakcina használatától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e82abf6-c204-47eb-9978-488dccfb6e01","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A budai étteremben fotózták le Gulyás Gergelyt a tavaszi kijárási korlátozások idején.","shortLead":"A budai étteremben fotózták le Gulyás Gergelyt a tavaszi kijárási korlátozások idején.","id":"20201120_Bezar_a_Felix_etterem_kiszallitast_sem_vallalnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e82abf6-c204-47eb-9978-488dccfb6e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde7f778-51e5-4c19-8559-8bc33bd13893","keywords":null,"link":"/kkv/20201120_Bezar_a_Felix_etterem_kiszallitast_sem_vallalnak","timestamp":"2020. november. 20. 10:35","title":"Bezár a Felix, kiszállítást sem vállalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]