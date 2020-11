Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6187ca2d-e89c-4501-863f-31191d5d7317","c_author":"H. A.","category":"cegauto","description":"Romain Grosjean biztos abban, hogy a glória mentette meg az életét.","shortLead":"Romain Grosjean biztos abban, hogy a glória mentette meg az életét.","id":"20201129_f1_bahreini_nagydij_baleset_romain_grosjean_gloria_egesi_serulesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6187ca2d-e89c-4501-863f-31191d5d7317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69af60db-f816-4f7d-acb1-5dcd9dc13f33","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_f1_bahreini_nagydij_baleset_romain_grosjean_gloria_egesi_serulesek","timestamp":"2020. november. 29. 22:27","title":"Kórházi ágyáról jelentkezett a horrorbalesetet túlélt F1-es pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 300 milliméteres vízvezeték tört el az Etele úton, legkésőbb kora hajnalig tart a javítás.","shortLead":"Egy 300 milliméteres vízvezeték tört el az Etele úton, legkésőbb kora hajnalig tart a javítás.","id":"20201128_Tobb_szaz_lakas_maradt_viz_nelkul_Budapest_XI_keruleteben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46bf5c51-6368-4402-a47a-42c9a7f8683d","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Tobb_szaz_lakas_maradt_viz_nelkul_Budapest_XI_keruleteben","timestamp":"2020. november. 28. 21:30","title":"Több száz lakás maradt víz nélkül Budapest XI. kerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7394224-8084-4bb1-b5b9-e786e49f1a13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A franciaországi Flins-ben Zoe-kat és Nissan Micrákat gyártanak, ám 2024-re átalakul az ottani gyár.","shortLead":"A franciaországi Flins-ben Zoe-kat és Nissan Micrákat gyártanak, ám 2024-re átalakul az ottani gyár.","id":"20201129_A_tiltakozasok_ellenere_leall_az_autogyartas_az_egyik_Renaultuzemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7394224-8084-4bb1-b5b9-e786e49f1a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0287b801-9d1f-4a42-af40-9a65abbea522","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_A_tiltakozasok_ellenere_leall_az_autogyartas_az_egyik_Renaultuzemben","timestamp":"2020. november. 29. 15:40","title":"A tiltakozások ellenére leáll az autógyártás az egyik Renault-üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b16749-2448-47db-84de-ec14e9490457","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az N1TV Havas megmondja című sorozat legújabb epizódjában reklámozta saját kötetét Havas Henrik úgy, hogy közben keményen beleszállt Presser Gáborba.



","shortLead":"Az N1TV Havas megmondja című sorozat legújabb epizódjában reklámozta saját kötetét Havas Henrik úgy, hogy közben...","id":"20201130_Havas_Henrik_kemenyen_beleallt_Presser_Gaborba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07b16749-2448-47db-84de-ec14e9490457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35515b6-50b2-4448-bc3c-66a4edbb0ae3","keywords":null,"link":"/elet/20201130_Havas_Henrik_kemenyen_beleallt_Presser_Gaborba","timestamp":"2020. november. 30. 09:11","title":"Havas Henrik elég durván beszólt Presser Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effb9559-b45e-4cb4-ae61-6fd6c92712f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rövid betegség után hunyt el, 85 évesen.","shortLead":"Rövid betegség után hunyt el, 85 évesen.","id":"20201129_meghalt_dave_prowse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=effb9559-b45e-4cb4-ae61-6fd6c92712f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47a3182-5396-4ead-809c-e3bcdc83751c","keywords":null,"link":"/kultura/20201129_meghalt_dave_prowse","timestamp":"2020. november. 29. 08:51","title":"Meghalt a klasszikus Star Wars Darth Vadere, Dave Prowse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dee4296-dfcf-450a-9e97-3f06599ff157","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hungarocelldobozban tartott kígyót, és más, engedély nélkül tartott veszélyes állatot, valamint kábítószergyanús növényi palántát is találtak egy házban.","shortLead":"Hungarocelldobozban tartott kígyót, és más, engedély nélkül tartott veszélyes állatot, valamint kábítószergyanús...","id":"20201128_Aligatorteknost_es_krokodilt_talaltak_egy_dunaharaszti_csalad_hazaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dee4296-dfcf-450a-9e97-3f06599ff157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd47cc3-c71e-4100-83ae-a6fb04798830","keywords":null,"link":"/zhvg/20201128_Aligatorteknost_es_krokodilt_talaltak_egy_dunaharaszti_csalad_hazaban","timestamp":"2020. november. 28. 11:08","title":"Aligátorteknőst és krokodilt találtak egy dunaharaszti család házában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Optimistán nyilatkozott a fejlesztés alatt álló koronavírus-vakcinákról és a járvány terjedéséről is Szlávik János főorvos az M1-en.","shortLead":"Optimistán nyilatkozott a fejlesztés alatt álló koronavírus-vakcinákról és a járvány terjedéséről is Szlávik János...","id":"20201128_Szlavik_Janos_koronavirus_tetozes_vakcina_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba12b8d-07b8-4365-84b4-9b1e3e81248f","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Szlavik_Janos_koronavirus_tetozes_vakcina_oltas","timestamp":"2020. november. 28. 14:40","title":"Szlávik János arra tippel, még karácsony előtt tetőzhet a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd96b8d4-ab4d-4565-9200-1387d2a3a521","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"Bár a hüvelyszárazság leginkább a változókorban lévő nőket érinti, a probléma előfordulhat a fiatalabb korosztálynál is. Számtalan oka lehet a tüneteknek, és jellemző, hogy az érintettek többsége tabuként kezeli ezt a témát. \r

","shortLead":"Bár a hüvelyszárazság leginkább a változókorban lévő nőket érinti, a probléma előfordulhat a fiatalabb korosztálynál...","id":"cikatridina_20201130_tabu_intim_problema_nok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd96b8d4-ab4d-4565-9200-1387d2a3a521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7f60c8-1e90-422f-90ca-5b6ece0ceef0","keywords":null,"link":"/brandchannel/cikatridina_20201130_tabu_intim_problema_nok","timestamp":"2020. november. 30. 07:30","title":"Bár intim probléma, muszáj beszélni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"b24a14bc-6bc0-4e06-80e2-5d1b0397975b","c_partnertag":"Cikatridina"}]