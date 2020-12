Cikkünk frissül

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő beteg, ezért Kovács Zoltán államtitkár állt ki Gulyás Gergely mellé a kormányinfóra. Gulyás azt mondja, a járványhelyzettel foglalkozott tegnap a kormány, megnézték a fertőzésszámokat. Lassan, mintha a fertőzések száma csökkenne, de ez hektikus, még nem telt elég idő ahhoz, hogy kimondható legyen, túl vagyunk a csúcsponton. De remélik, hogy most vagyunk a platón.

A kormány az operatív törzs javaslatára döntött attól, hogy egy hónapig meghosszabbítja az eddigi intézkedéseket - ezt már bejelentették -. A kormány december 21-én dönt arról, milyen szabály lesz a karácsonyi időszakra érvényes. Mindenki szeretné, ha a családok együtt lehetnének, olyan szabályokat lehetne elfogadni, ami néhány, vagy egy napra megkönnyíti a kapcsolattartást, de a legfontosabb a vírus terjedésének megakadályozása.

Az biztos, szilveszterkor nem lesz változás, 8-tól kijárási tilalom van, 10 embernél több nem lehet egy helyszínen. Egy buli több hetes védekezés eredményét sodorhatja veszélybe.

Az oltásról az az álláspont, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb oltáshoz jusson, EU-s projektben, az oroszokkal is dolgoznak, a kínai sinofarm oltóanyag 3. fázisú tesztje most fejeződik be. Az év végén, jövő év elején valamilyen számban már jöhet oltóanyag. A legfontosabb, hogy aki szeretne részt venni az oltásra, regisztráljon.

A kórházban ápoltak száma nem nőtt az elmúlt időszakban, a lélegeztetőgép kapacitás is megnyugtató, a kapacitás egyharmadát vesszük csak igénybe. Megfeszített erővel - hiszen a legszűkebb a személyi állomány - de képes állni az egészségügy a terhelést.

Az oltási tervet az operatív törzs készíti el, a védekezésben részt vevők részesülnek elsőként. Péntekkel a nyugdíjasok elkezdik megkapni a leveleket, amivel papír alapon is lehet regisztrálni.

Közölte, az állam vakcinainfót azért működteti, mert így tudják az igényeket felmérni. A nyugdíjasokról van nyilvántartás, de hogy ki lenne soron kívül jogosult, arról nincs, ezért kell regisztrálni az oldalon.

A tesztelésszámot nézve 5. volt Magyarország Európában (a tömeges tesztek miatt -a szerk). Ha kell, a tesztelést januárban folytatják.

Reméli, ha mindenki betartja a szabályokat, akkor érdemben a vírusfertőzések száma csökkenhet.

A másik fontos kérdés az EU csúcs előtti helyzet volt. Orbán tájékoztatta a kormányt, hogy Magyarország intenzív tárgyalásokat folytatott az ügyben, a lengyelekkel és Merkellel kiemelten, ezek eredményesek voltak. Van egy olyan megállapodás, ami elfogadható Németországnak, és teljesíti a követeléseket, ezért van esély arra, hogy a mai EU csúcson a "győzelmet" elkönyvelhessük és egyhangúlag fogadják el a magyar és lengyel feltételeket magába foglaló dokumentumot. Magyarország elkötelezett, hogy az EU-ból érkező forrásokat pontos elszámolás mellett használjuk fel, a korrupció elleni küzdelemben is, de nem lehet politikai kérdéseket eldönteni jogállamiságra hivatkozva. Így nem lehet zsarolható Magyarország migrációs és genderügyben.

Máris jönnek a kérdések, miért szaporodnak a kárpátaljai magyarok elleni támadások. A jelenség ellen fel kell lépni, semmilyen euroatlanti csatlakozáshoz nem járul hozzá Magyarország, ha nem tekintik őket teljes jogú állampolgároknak.

Gulyás beszélt arról is, nem biztos, hogy a fukar országok akarják a megállapodást, és csak takarózásból dobták be a jogállamisági kritériumokat. Most kiderül, mi az igazság. A magyar és lengyel álláspont győzött, bírósághoz is lehet fordulni, és míg a bíróság nem dönt a rendelet szövegéről, a döntésig nem lép életbe a jogállamisági mechanizmus.

2023 előtt itt jogállamisági eljárás nem lesz,

a többséget a soros elnökségnek kell biztosítani ehhez.

Jönnek az ATV kérdései. Ki engedett? Minden garancia benne van a szövegben, amit Magyar- és Lengyelország igényelt.

Kell-e újabb tanácskozás? Abban bízik a kormány, hogy megvan az egyezség, a kormány maximálisan kompromisszumra törekedett, ezért is sikerült Németországgal megegyezni. Néhány óra múlva kiderül, van-e ennek többsége, vagy vannak olyan államok, amik blokkolják a költségvetést vagy az újjáindítási alapot. Ha ez lesz, akkor a fukar országok nem akarják a megállapodást és az újraindítási alapot.

A Fidesz marad-e a Néppártban? Kérdés, hogy a Néppárt jól érzi-e magát Tusk vezetése alatt. Miután a vétófenyegetés elhárult, nem áll összefüggésben a néppárti tagsággal. Az függ össze, hogy tiszteletben tartja-e a nemzeti szuverenitás körébe tartozó kérdéseket. Weber azt mondta, nemzeti szuverenitás nem létezik, az ijesztő.

Orbán első lesz-e a koronavírus elleni oltásnál, és lesz-e kampány, ami az oltásra buzdít? Központi kormányzati kampánynak kell lennie, azt feltételezzük, hogy minél többen oltatják be magukat, annál gyorsabban lesz vége a vírusnak. A hajlandóságról ellentétes kutatások vannak, 30-60 százalék között szórnak, 60-70 százalék kellene a nyájimmunitáshoz.

Orbán biztos nem oltatja be magát elsők között. Lesz egy oltási terv, és az első helyen azok szerepelnek, akik a védekezésben vesznek részt, az orvosok és ápolók.

Több vakcina közül is választhat-e az, aki szeretné beoltatni magát? Ha van több vakcina, több vakcina közül választhat. Az önkéntességből következik, hogy a rendelkezésre álló vakcinával vagy vakcinákkal be akarja-e oltatni magát. Míg több van, mindegy, ki mivel oltatja be magát.

Kovács azt mondta, csak olyan vakcina kerülhet forgalomba, amit a magyar hatóságok jóváhagytak.

Jönnek a hvg.hu kérdései, a megállapodás teljes egészében összhangban lesz a parlament által elfogadott határozattal - közölte Gulyás. A fő kérdés, hogy zsarolható lesz-e az ország, ezt kizárja a megállapodást. Ha egyhangúlag elfogadják, nincs oka vétózni.

Mikorra készülhet el a reformterv, és az operatív tervek? A Cél, hogy a lehető leggyorsabban, január 1 után azonnal sok pályázatot kiírjunk, ami segítséget jelent a gazdaságnak. A most kapott támogatások egy része hitel, de a magyar gazdaság számára az, hogy forráshoz lehessen jutni, hogy minél több projekt induljon el, jövőre fontos.Tömegesen jönnek a pályázatok.

Milyen feltételei vannak, hogy bekapcsolódjon Magyarország a klinika vizsgálatba? Nekünk az az érdekünk, hogy minden vakcinával kapcsolatos kutatásba be lehet kapcsolódni, kapcsolódjunk be. Részt vehetünk a 3. tesztelési fázisban, érdemben bele tudunk látni a készítésbe, és a gyártásban is részt vehetünk. Ez érdeke az országnak.

Az EU-s gyógyszerügynökség engedélye nélkül engedélyezik itthon az orosz és kínai vakcinát? Minden vakcinát megvizsgálnak, ha jó, lehet forgalmazni.

A HírTV kérdése, hogy a kispesti szocialista botrány miért nincs feltárva? Magyarország minden vádaskodás dacára egy olyan jogállam, ahol az ügyészség a kormánytól elkülönülten működik, nincs ráhatás ilyen értelemben a vádemelésre és a bíróságok működésére sem. A szabad szemmel jól látható bizonyíték után súlyos következmény legyen, várunk arra, hogy ez vádemeléssel és ítélethozatallal megtörténjen.

RTL kérdései jönnek. Miért csak két hétig tartott a pedagógusok tesztelése, mi van a 100 százalékos táppénz igénylésének könnyebbé tételével? Az elmúlt 4 hétben folyamatosak a tesztelések, Magyarország ma az 1 millió főre jutó tesztek számát nézve az élen van.

A táppénznél a mai eljárásrend szerint 60 százalék jár, 40 százalék külön eljárás után jár, ha igazolódik, hogy munkahelyi megbetegedésről van szó. A kormányhivatalokat gyors eljárásra utasítottak, ha munkahelyi megbetegedésről van szó- amit a hatóságok vélelmezik, mindenki hozzájuthat a 100 százalékhoz.

Bürokratikus a bérpótlék igénylése, ezt nem lehet egyszerűsíteni? Ha van ilyen megalapozott vélemény, a PM nyitott arra, hogy egyeztessen, de 4500 munkáltatónak sikerült 35 ezer munkavállaló esetében benyújtani a kérelmet, és kérni a támogatást. Azért nagy nehézséget nem okoz.

Mi az oka a kiugró halálozási adatoknak? A KSH statisztikái szerint a január-február-márciusi adatok szerint kevesebben hunytak el, a statisztikusok szerint ebben nincs rendkívüli. Ha egy év adott időszakában kevesebben haltak meg, akkor az általában az év során kiegyenlítődik. Éves átlagnál nincs eltérés, az egyes időszakokat nézve van csak.

Mi lesz, ha kevesen kérik az oltást? Mindenkit érdemes meggyőzni, hogy csak olyan oltást adnak be itthon, ami megbízható. Az oltás beadását nem fogják kikényszeríteni, az állam feladata, hogy a lehető legtöbb vakcina álljon rendelkezésre.

Az egészségügyi szakdolgozók megalázónak nevezik a fizetésemelést, mit szólnak ehhez? Ez az RTL interpretációja, lehet ilyen vélemény is, de inkább a tényeket nézzük. 2016-hoz képest 2022-re 2,5-szeresét keresi egy ápoló annak, mint 2016 előtt keresett, 72 százalékos ápolói béremelés valósul meg a ciklusban. Méltatlanul alacsony volt a bérük, de miután 30 éve demokráciában élünk, szabadon választott kormányok vannak, azt elhallgatni, hogy nem volt olyan 4 éves időszak, mikor hasonló mértékben emelkedtek volna a bérek, a tények sajátos értelmezése.

Miért Rogán tárcája kezeli a vakcinára jelentkezők adatait? Miután a miniszterelnöki kabinetiroda végzi a tájékoztatást, ezért volt kézenfekvő.

Jönnek az Mfor kérdései, hogy 140 milliárdot csoportosítottak át sportra, miközben egészségügyre 50-et. Gulyás szerint nem igaz a szám, az egészségügyet több mint 500 milliárdból készítették fel, és ott van még a béremelés is, ami jövőre 300 milliárdot jelent. Soha nem fordítottak ennyit a béremelésre, és az sem fordult elő, hogy a MOK javaslatát változtatás nélkül fogadjon el egy kormány.

Az is kérdés, mi a véleménye arról, hogy a tiltás ellenére adót emelnek az önkormányzatok. Ha a tiltás megpróbálják kijátszani díjemeléssel, ezt is meg fogják tiltani.

Állami cégnek is dolgozik Nagy János, a volt helyettes államtitkárral kötött szerződést felül kell vizsgálni és fel lehet mondani, ahol lehet.

Lesz-e létszámkorlát a boltokban? Ezzel kapcsolatban több egyeztetés is volt, kereskedelmi szervezetek is kezdeményezték, velük Cseresnyés államtitkár egyeztetett, ma Novák Katalin ma egyeztet az Idősügyi Tanáccsal. A kormány nyitott a változtatásra, erről pénteken-szombaton várható bejelentés. A kormány is látja, hogy a boltokban időnként nagy tömegek vannak, a karácsony előtti időszakban ehhez az idősáv is hozzájárulhat, a két problémát együtt érdemes orvosolni.

Mi van az oltásügyi tervben, miért kell taj-szám - kérdezi a Népszava. Ez az operatív törzs hatáskörébe tartozik. Nem vitatott, hogy a védekezésben résztvevőknek kell előnyt élvezni.

Ha Magyarországnak a rendelkezésre álló vakcinagyártó kapacitása felhasználható, akkor örömmel állnak rendelkezésre.

Milyen intézkedés jöhet szóba karácsonyra? A kormány nem döntött még erről, kell a december 21-ig beérkező adatokra ahhoz, hogy megalapozottan döntsön. Ha nem lenne karácsony, nem lenne enyhítés. De szenteste alkalmat adhat kivételes szabályra, de csak a járványügyi helyzet fényében. Az irány, ami a kérdésben szerepelt, hogy ne 8-kor kezdődjön a kijárási tilalom és ne csak 10-en lehessenek egy rendezvényen.

A közfoglalkoztatottak béremeléséről nem döntöttek még, várják a minimálbérről szóló megállapodást.

Felvetődött-e az öregségi nyugdíjminimum összegének emelése (amihez más juttattások is kötődnek)? A 13. havi nyugdíj visszaépítéséről döntött a kormány, ez fontos gyakorlati és szimbolikus lépés.

Támogatják-e a kérést, hogy december 24-én ne nyissanak ki az üzletek? Attól függ, hogy lesz-e új szabályozás a tárgyalások után. A szakszervezetnek abban igaza van, hogy ha az idősek vásárlási sávja hatályban marad, akkor megfontolandó, hogy a 24-i nyitvatartásnak van-e értelme.

A szilveszteri bulitilalom miatt betiltják a petárda és tűzijáték értékesítést.

A Fidesz továbbra is a Néppárttal való viszonyt szeretné tisztázni, ha nem megy, a konzervatív pártcsalád is jelenthet alternatívát. Ma a néppártnak nagyobb szüksége van a Fideszre, mint fordítva.

Jön a 444, hány beteget kezelnek intenzív osztályon? 7869 van kórházban, 994-en vannak intenzíven, 645-en lélegeztetőgépen.

Helyes-e, hogy a konzultációra alapozta a járványkezelést a kormány? Igen. mert semmi nem lehet sikeres, ha nem értenek vele egyet az állampolgárok, így lehetünk túl a járványcsúcson.

A védőoltás beadásakor lesz szerepe annak, ki regisztrált a vakcinainfón és ki nem. Ha valaki szeretne oltáshoz jutni, regisztráljon, vagy nyugdíjasként küldje vissza a nyomtatványt.

Kérdés, mennyi influenza elleni védőoltás van még: az operatív törzs tudja megmondani, az oltások harmada még rendelkezésre áll a háziorvosknál, decemberben vagy januárban még jön több ezer. Elnézést kér azért, hogy volt olyan háziorvos, ahová nem jutott elég.