Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"657a3270-9283-439b-9cfd-c87e9c0bce0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adatelemző Rebekah Jones korábban vitába keveredett az állam kormányzójával. Nem sokkal később elbocsátották a munkahelyéről. A szakértő szerint a kettő nem a véletlen műve.","shortLead":"Az adatelemző Rebekah Jones korábban vitába keveredett az állam kormányzójával. Nem sokkal később elbocsátották...","id":"20201210_rendorok_hazkutatas_rebekah_jones_koronavirus_florida","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=657a3270-9283-439b-9cfd-c87e9c0bce0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecd5588-503d-4ec0-9804-328fbda276fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_rendorok_hazkutatas_rebekah_jones_koronavirus_florida","timestamp":"2020. december. 10. 10:06","title":"Rendőrök érkeztek a nő házához, aki riadót fújt az amerikai koronavírusos esetek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b527578-0080-4f72-b66f-31664a9fd0dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szerzőpáros a karantén-karácsonyra írt megható dalt, amihez klipet is készítettek.","shortLead":"A szerzőpáros a karantén-karácsonyra írt megható dalt, amihez klipet is készítettek.","id":"20201211_A_kalacs_kisul_ujra_de_gorbul_a_szad__Nem_ul_itt_akivel_meg_is_oszthatnad__itt_az_uj_DesGesztidal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b527578-0080-4f72-b66f-31664a9fd0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8689bf64-ee33-4f9c-83e5-c19df7091c9a","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_A_kalacs_kisul_ujra_de_gorbul_a_szad__Nem_ul_itt_akivel_meg_is_oszthatnad__itt_az_uj_DesGesztidal","timestamp":"2020. december. 11. 12:39","title":"„A kalács kisül újra, de görbül a szád, nem ül itt, akivel meg is oszthatnád” – itt az új Dés-Geszti-dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Zoom vezérigazgatóját is elismerték, Le Bron James lett az év sportolója.","shortLead":"A Zoom vezérigazgatóját is elismerték, Le Bron James lett az év sportolója.","id":"20201211_Joe_Biden_es_Kamala_Harris_lettek_az_ev_emberei_a_Timenal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ee0ad0-0e4c-4b3c-9103-e114f83b7442","keywords":null,"link":"/elet/20201211_Joe_Biden_es_Kamala_Harris_lettek_az_ev_emberei_a_Timenal","timestamp":"2020. december. 11. 07:15","title":"Joe Biden és Kamala Harris lettek az év emberei a Time-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rahimkulov Ruszlan napelemes kiserőműve most már az MEKH szerint is alkalmas megújuló energiaforrásból származó villamosenergia termelésére. ","shortLead":"Rahimkulov Ruszlan napelemes kiserőműve most már az MEKH szerint is alkalmas megújuló energiaforrásból származó...","id":"20201210_megujulo_energia_kiseromu_mekh_minosites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12f62d3-a438-4195-842e-bf6bae9c01e5","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_megujulo_energia_kiseromu_mekh_minosites","timestamp":"2020. december. 10. 12:50","title":"Megújuló energiára kapott engedélyt az egyik leggazdagabb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ENSZ környezetvédelmi programja (UNEO) kibocsátási különbségekről szóló jelentése megállapította, hogy a leggazdagabbaknak sürgősen csökkenteniük kell a karbonlábnyomukat, hogy a felmelegedés ne öltsön veszélyes mértéket már ebben az évszázadban.","shortLead":"Az ENSZ környezetvédelmi programja (UNEO) kibocsátási különbségekről szóló jelentése megállapította...","id":"20201210_szendioxid_kibocsatas_legszegenyebb_50_szazalek_leggazdagabb_1_szazalek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88fdba9-8a0e-4086-88fa-740e87c146f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_szendioxid_kibocsatas_legszegenyebb_50_szazalek_leggazdagabb_1_szazalek","timestamp":"2020. december. 10. 21:03","title":"A leggazdagabb 1% kétszer annyi szén-dioxid-kibocsátást okoz, mint a legszegényebb 50%","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Autók feltörésével boldogultak, de amikor lakásokba törtek volna be, az már nem sikerült. Később kriptákkal is hiába próbálkozott a négy férfi.","shortLead":"Autók feltörésével boldogultak, de amikor lakásokba törtek volna be, az már nem sikerült. Később kriptákkal is hiába...","id":"20201211_sirrablok_betorok_kudarc_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549dd78c-6141-4f32-a196-e037f914b7e4","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_sirrablok_betorok_kudarc_rendorok","timestamp":"2020. december. 11. 07:22","title":"Sírrablónak álltak volna, de nem bírtak a kripták ajtajáva, végül rendőrök vitték el a sikertelen betörőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem árt mindenre odafigyelni.","shortLead":"Nem árt mindenre odafigyelni.","id":"20201210_Sokakat_erhet_meglepetes_a_lakasfelujitasi_tamogatas_igenylesenel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ca6291-0405-4b9d-a475-e4b11d76f045","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201210_Sokakat_erhet_meglepetes_a_lakasfelujitasi_tamogatas_igenylesenel","timestamp":"2020. december. 10. 14:48","title":"Sokakat érhet meglepetés a lakásfelújítási támogatás igénylésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teljes súlyával a nyakára esett, miközben hátraszaltót akart csinálni.","shortLead":"Teljes súlyával a nyakára esett, miközben hátraszaltót akart csinálni.","id":"20201210_baleset_omsz_tiktok_video_12_eves_gyerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eac9d22-d162-4bcc-9b4d-4caa7e94ced2","keywords":null,"link":"/elet/20201210_baleset_omsz_tiktok_video_12_eves_gyerek","timestamp":"2020. december. 10. 18:27","title":"Egy menő TikTok-videót akart, majdnem a nyakát törte miatta egy 12 éves lány Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]