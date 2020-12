Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fab8bf6-bef2-4d4c-a0af-3eea7468f214","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Először halhatott ki cápafaj idén az emberiség megjelenése óta. Mostanra az összes édesvízi delfin a veszélyeztetett fajok közé került.\r

\r

","shortLead":"Először halhatott ki cápafaj idén az emberiség megjelenése óta. Mostanra az összes édesvízi delfin a veszélyeztetett...","id":"20201210_ujabb_31_kihalt_faj_iucn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fab8bf6-bef2-4d4c-a0af-3eea7468f214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34089e8f-eb64-418c-9527-384230b37ed0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201210_ujabb_31_kihalt_faj_iucn","timestamp":"2020. december. 10. 18:15","title":"Örökre eltűnt több mint harminc állatfaj idén, az elveszett cápa is köztük lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c49813a4-4ee0-4289-856b-b244854a9028","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Matrica jelzi, melyik üzletekben árulják őket.","shortLead":"Matrica jelzi, melyik üzletekben árulják őket.","id":"20201210_Nemzeti_Dohanyboltokban_BKVjegyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c49813a4-4ee0-4289-856b-b244854a9028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b357243-e64b-4fab-bdc2-e4f1af0ebc25","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_Nemzeti_Dohanyboltokban_BKVjegyet","timestamp":"2020. december. 10. 17:53","title":"Már dohányboltokban is lehet BKV-jegyet venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ac5211-ac62-4c79-853f-762cf9ba1fd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tudósok felfedezték, miként riasztják el a méhek azokat a gyilkos darazsakat, amelyek egész kolóniákat képesek kiirtani.","shortLead":"Tudósok felfedezték, miként riasztják el a méhek azokat a gyilkos darazsakat, amelyek egész kolóniákat képesek kiirtani.","id":"20201210_Allati_urulekkel_veszik_fel_a_harcot_a_mehek_az_azsiai_lodarazsak_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66ac5211-ac62-4c79-853f-762cf9ba1fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb5139d-0cac-4a6d-bf4b-23d632ce68d7","keywords":null,"link":"/zhvg/20201210_Allati_urulekkel_veszik_fel_a_harcot_a_mehek_az_azsiai_lodarazsak_ellen","timestamp":"2020. december. 10. 15:40","title":"Állati ürülékkel veszik fel a harcot a méhek az ázsiai lódarazsak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085c3121-ac54-4d40-8bbc-99f7d60666b3","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A kormánypárti képviselők nyáron határozatban utasították a magyar miniszterelnököt az alapelvekre, melyeket az uniós költségvetés és a helyreállítási alap tárgyalásain képviselnie kellett. A kompromisszumos javaslat azonban nem minden pontjának felel meg. ","shortLead":"A kormánypárti képviselők nyáron határozatban utasították a magyar miniszterelnököt az alapelvekre, melyeket az uniós...","id":"20201210_Orban_Brusszel_Orszaggyules_koltsegvetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=085c3121-ac54-4d40-8bbc-99f7d60666b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095df7c0-974c-4732-b68d-6814f607a319","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_Orban_Brusszel_Orszaggyules_koltsegvetes","timestamp":"2020. december. 10. 18:41","title":"Orbán győzelemről beszél Brüsszelben, pedig nem tartotta be az Országgyűlés határozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07722ac3-ef88-4936-bf14-f3287d9497f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hosszú ideig jó barátságban volt Vitray Tamás és Hofi Géza, ám a viszonyuk később annyira megromlott, hogy nem is találkoztak és beszéltek egymással. Sőt, a legendás humorista évekig csípős megjegyzéseket tett a tévésre.



","shortLead":"Hosszú ideig jó barátságban volt Vitray Tamás és Hofi Géza, ám a viszonyuk később annyira megromlott, hogy nem is...","id":"20201211_Egy_tevemusor_miatt_veszett_ossze_orokre_Vitray_es_Hofi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07722ac3-ef88-4936-bf14-f3287d9497f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43fa4d8-76e2-4afc-8b26-4390ec6cb825","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Egy_tevemusor_miatt_veszett_ossze_orokre_Vitray_es_Hofi","timestamp":"2020. december. 11. 10:29","title":"Egy tévéműsor miatt veszett össze örökre Vitray és Hofi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd36e5b5-ea6c-48b6-9805-8fb319e009fd","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Nemcsak a Jobbik politikusainak nyilatkozatain, hanem a párt alapítványának gazdálkodásán is nyomot hagyott az ellenzéki formáció néppártosodása – derül ki a Jobbik Magyarországért Alapítvány 2015–2020 közötti támogatás- és megbízáslistájából, amelyet a többi párt alapítványával együtt a HVG kért ki a szervezettől.","shortLead":"Nemcsak a Jobbik politikusainak nyilatkozatain, hanem a párt alapítványának gazdálkodásán is nyomot hagyott...","id":"202050__jobbik__partalapitvany__alternativ_media__tevekepzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd36e5b5-ea6c-48b6-9805-8fb319e009fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2e782c-0780-433f-a488-09d7e5ae8a86","keywords":null,"link":"/360/202050__jobbik__partalapitvany__alternativ_media__tevekepzet","timestamp":"2020. december. 11. 07:00","title":"Leginkább pártmédiára költött a Jobbik alapítványa, de saját múzeumra is jutott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233a09a8-62d7-46db-ae36-ff5bfbe52219","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A rejtélyes megbetegedést amerikai diplomaták először Kubában, majd Kínában tapasztalták. Egy friss szakértői jelentés szerint célzott rádióhullámok okozhatták, bizonyíték a szándékosságra nincs, de ha valaki mégis hangfegyvert csinált, jól titkolja az USA elől.","shortLead":"A rejtélyes megbetegedést amerikai diplomaták először Kubában, majd Kínában tapasztalták. Egy friss szakértői jelentés...","id":"20201210_Hangfegyverre_gyanakodnak_a_diplomataikat_vizsgalo_amerikaiak_de_nem_tudjak_bizonyitani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=233a09a8-62d7-46db-ae36-ff5bfbe52219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a6ffc99-d723-42bb-a0b8-7aeb60ddb04a","keywords":null,"link":"/360/20201210_Hangfegyverre_gyanakodnak_a_diplomataikat_vizsgalo_amerikaiak_de_nem_tudjak_bizonyitani","timestamp":"2020. december. 10. 17:00","title":"Nem tudják bizonyítani az amerikaiak, hogy hangfegyver okozta a Havanna-szindrómát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb777068-f416-464e-872b-f5a3ac9136f5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ismeretlen tettesek kilopták a rádióberendezéseket egy Il-80-as orosz katonai repülőgépből, amelyet arra fejlesztettek ki, hogy atomháború esetén a fedélzetéről irányítsák a fegyveres erőket. ","shortLead":"Ismeretlen tettesek kilopták a rádióberendezéseket egy Il-80-as orosz katonai repülőgépből, amelyet arra fejlesztettek...","id":"20201210_oroszorszag_atomhaboru_iteletnapi_parancsnoki_repulogep_iljusin_80_maxdome_kirablas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb777068-f416-464e-872b-f5a3ac9136f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6682081e-d3e5-4e95-8479-db912054d3e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_oroszorszag_atomhaboru_iteletnapi_parancsnoki_repulogep_iljusin_80_maxdome_kirablas","timestamp":"2020. december. 10. 19:33","title":"Kifosztottak egy \"ítéletnapi\" parancsnoki repülőgépet Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]