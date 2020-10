Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fb230d7-2422-4ab0-8c43-df46bf27b85d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Üzleti érdek, de akár a puszta segíteni akarás is vezérelheti a SpaceX-et, hogy az űripari vállalat is kivegye a részét a Föld kerül keringő űrszemét eltakarításában.","shortLead":"Üzleti érdek, de akár a puszta segíteni akarás is vezérelheti a SpaceX-et, hogy az űripari vállalat is kivegye a részét...","id":"20201028_spacex_urszemet_starship_csillaghajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fb230d7-2422-4ab0-8c43-df46bf27b85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb2f742-7d7b-42d9-9526-27bca4a0e4f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_spacex_urszemet_starship_csillaghajo","timestamp":"2020. október. 28. 13:03","title":"A SpaceX-nek van egy ötlete, hogyan takarítsák el a rengeteg űrszemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c093b1e-020b-4603-91ce-415c9d2a98c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyes térségekben hurrikán erejű széllökések is fokozzák a katasztrófát.","shortLead":"Egyes térségekben hurrikán erejű széllökések is fokozzák a katasztrófát.","id":"20201027_Kaliforniai_tuzvesz_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c093b1e-020b-4603-91ce-415c9d2a98c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2dabcb-d57d-426c-9cfb-5401fa978c19","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_Kaliforniai_tuzvesz_","timestamp":"2020. október. 27. 06:45","title":"Kaliforniai tűzvész: több tízezer embert evakuáltak, egymillióan áram nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 4iG szerezte meg az INNObyte Zrt. többségi tulajdonrészét.","shortLead":"A 4iG szerezte meg az INNObyte Zrt. többségi tulajdonrészét.","id":"20201027_GVH_engedely_mesterseges_intelligencia_4ig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31c9766-d326-431b-8eeb-981a1fdfac7e","keywords":null,"link":"/kkv/20201027_GVH_engedely_mesterseges_intelligencia_4ig","timestamp":"2020. október. 27. 14:39","title":"Megadta a GVH az engedélyt, mesterséges intelligenciát fejlesztő cég került a 4iG-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6398812-b757-4aec-97d7-de83b50a4ef0","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nagyobb kijelzővel, új funkciókkal és újragondolt töltési megoldással jött ki a kínai gyártó új aktivitásmérő órája, ami még mindig alacsony áron, de elődjénél azért drágábban kelletti magát. Kipróbáltuk, milyen a gyakorlatban.","shortLead":"Nagyobb kijelzővel, új funkciókkal és újragondolt töltési megoldással jött ki a kínai gyártó új aktivitásmérő órája...","id":"20201027_xiaomi_mi_smart_band_5_aktivitasmero_okosora_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6398812-b757-4aec-97d7-de83b50a4ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc711200-0205-43e5-8bc3-5322804079a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_xiaomi_mi_smart_band_5_aktivitasmero_okosora_teszt_velemeny","timestamp":"2020. október. 27. 18:03","title":"Mit tud egy 15 ezer forintos okos karpánt? Teszten a Xiaomi Mi Smart Band 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti milliárdos cége nyert két megye ivóvízjavító projektjein.","shortLead":"A felcsúti milliárdos cége nyert két megye ivóvízjavító projektjein.","id":"20201027_meszaros_lorinc_ivoviz_tender","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca152ac-b227-40af-be17-af4b2c171e7c","keywords":null,"link":"/kkv/20201027_meszaros_lorinc_ivoviz_tender","timestamp":"2020. október. 27. 11:20","title":"Mészáros majdnem hatmilliárdért javít ivóvízminőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"A tegnapi három után két újabb top 50-es nagyvállalati toplistát mutatunk be. Ezekből kiderül, melyek a legnagyobb tőkéjű hazai cégek, és melyeknél dolgoznak a legtöbben. Vigyázat: a számok néha csalókák! Így van ez az OTP-nél, a Molnál és például Mészáros Lőrinc Opus Globáljánál.

","shortLead":"A tegnapi három után két újabb top 50-es nagyvállalati toplistát mutatunk be. Ezekből kiderül, melyek a legnagyobb...","id":"20201027_HVGrangsor_a_legnagyobb_magyar_vallalatokrol_A_legnagyobbak_es_az_annak_latszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4e7965-afda-4958-b5ba-842dc766cc8e","keywords":null,"link":"/360/20201027_HVGrangsor_a_legnagyobb_magyar_vallalatokrol_A_legnagyobbak_es_az_annak_latszok","timestamp":"2020. október. 27. 15:00","title":"HVG-rangsor a magyar vállalatokról: A legnagyobbak és az annak látszók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt elnökségi tagjának enyhe tünetei vannak, karanténba vonult. A balatonfüredi polgármester is elkapta a kórt.","shortLead":"A párt elnökségi tagjának enyhe tünetei vannak, karanténba vonult. A balatonfüredi polgármester is elkapta a kórt.","id":"20201027_hajnal_miklos_koronavirus_momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"452cf2e5-60ce-4604-8587-99e832436d37","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_hajnal_miklos_koronavirus_momentum","timestamp":"2020. október. 27. 13:45","title":"Koronavírusos a momentumos Hajnal Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41edda5-19d8-435e-983d-cbd3d53b454c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 100 milliárd forinttal csökkent a NAV teljes követelésállománya egy év alatt, azért is, mert az állomány egy részét behajthatatlannak minősítették.","shortLead":"Több mint 100 milliárd forinttal csökkent a NAV teljes követelésállománya egy év alatt, azért is, mert az állomány...","id":"20201027_nav_behajtas_tartozas_ado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b41edda5-19d8-435e-983d-cbd3d53b454c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc991ab2-bd09-4f24-87ed-3ec5cff653a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_nav_behajtas_tartozas_ado","timestamp":"2020. október. 27. 07:39","title":"540 milliárd forintot nem tudott tavaly behajtani a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]