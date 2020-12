Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4ec07cf-db96-42df-8966-46122b22af70","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óriás gázbuborékot fedezett fel a Tejútrendszertől délre az eRosita német űrteleszkóp. Ez a röntgenteleszkóppal végzett első, teljes égboltvizsgálat első eredménye – közölte a garchingi Max Planck Intézet (MPE).","shortLead":"Óriás gázbuborékot fedezett fel a Tejútrendszertől délre az eRosita német űrteleszkóp. Ez a röntgenteleszkóppal végzett...","id":"20201215_gazbuborek_fekete_lyuk_tejutrendszer_erosita_nemet_urteleszkop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4ec07cf-db96-42df-8966-46122b22af70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dc4bd6-4a25-47d7-acf3-63a42b520959","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_gazbuborek_fekete_lyuk_tejutrendszer_erosita_nemet_urteleszkop","timestamp":"2020. december. 15. 21:03","title":"Óriási gázbuborékot fedezett fel az eRosita űrteleszkóp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a4e8c1-20c8-4339-9277-552d1b96abe3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Covid-járvány súlyos pusztítást végzett az oktatásban, ennek levét pedig a gyermekek és a szülők isszák meg – áll a UNICEF keddi állásfoglalásában, melyben a pedagógusok mielőbbi beoltását szorgalmazzák.","shortLead":"A Covid-járvány súlyos pusztítást végzett az oktatásban, ennek levét pedig a gyermekek és a szülők isszák meg – áll...","id":"20201215_unicef_koronavirus_jarvany_iskolak_tanulas_oktatas_vakcina_pedagogusok_tanarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45a4e8c1-20c8-4339-9277-552d1b96abe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28fc0a64-2325-459f-af09-bf03d49a9c0f","keywords":null,"link":"/elet/20201215_unicef_koronavirus_jarvany_iskolak_tanulas_oktatas_vakcina_pedagogusok_tanarok","timestamp":"2020. december. 15. 12:50","title":"Figyelmeztet a UNICEF: a tanárokat előrébb kell venni az oltáslistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae38228f-2e4f-44eb-ae3c-2a11790f6a7e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte az a kormány saját műsora.\r

\r

","shortLead":"Szerinte az a kormány saját műsora.\r

\r

","id":"20201214_Fluor_Tomi_Orwelli_dolog_a_Tenyeknek_nevezni_a_TV2_hiradojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae38228f-2e4f-44eb-ae3c-2a11790f6a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9edacbd9-a796-43e5-b10f-096a6c89e92e","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_Fluor_Tomi_Orwelli_dolog_a_Tenyeknek_nevezni_a_TV2_hiradojat","timestamp":"2020. december. 14. 11:33","title":"Fluor Tomi: Orwelli dolog Tényeknek nevezni a TV2 híradóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b4b6aa-8380-4244-9f5f-efdfb5843539","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vadászati világkiállítás nem drága, mert lesz más kiállítás is a helyszínén, ráadásul az 1971-es kiállítás Semjén Zsoltnak nagy élmény volt. Az egyházak támogatása ötszörösére nőtt. A KDNP elnöke szerint a magánéletében mindenki azt csinál, amit akar, de ebből nem formálhat politikát.","shortLead":"A vadászati világkiállítás nem drága, mert lesz más kiállítás is a helyszínén, ráadásul az 1971-es kiállítás Semjén...","id":"20201214_Semjen_Zsolt_mondott_par_indokot_a_tizmilliardos_vadaszati_kiallitasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8b4b6aa-8380-4244-9f5f-efdfb5843539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f850009-9db1-4a9a-b726-6d62e3a29069","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201214_Semjen_Zsolt_mondott_par_indokot_a_tizmilliardos_vadaszati_kiallitasra","timestamp":"2020. december. 14. 13:34","title":"Semjén Zsolt mondott pár indokot a tízmilliárdos vadászati kiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48204f29-474c-42d1-91ec-cc9bb77f0c8e","c_author":"Folk György","category":"360","description":"Szimpla átverésnek is beillik az, ahogy az autógyártók a konnektorról tölthető autóik kibocsátási adataival zsonglőrködnek. A plug-inek egy friss kutatás szerint sokkal kevésbé környezetkímélők, mint amilyennek beállítják őket. A HVG-nek nyilatkozó európai szakértők szerint ettől még a technológia jó, csak máshogy kellene ösztönözni a használatát, mint ahogy a kormányok jelenleg hozzáállnak.","shortLead":"Szimpla átverésnek is beillik az, ahogy az autógyártók a konnektorról tölthető autóik kibocsátási adataival...","id":"202050__hibridbotrany__unios_szabalyozas__tiszta_uzlet__emisszio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48204f29-474c-42d1-91ec-cc9bb77f0c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539c94b7-9900-43f9-9f04-5f5760a05c34","keywords":null,"link":"/360/202050__hibridbotrany__unios_szabalyozas__tiszta_uzlet__emisszio","timestamp":"2020. december. 15. 15:00","title":"Hiába környezetkímélőbbek a hibridek, az emberi tényező itt is közbeszól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8bb38cb-9610-4d7a-b988-d00b43e6fae6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók \"jelentős részénél\" nem elérhető a Google levelezőszolgáltatása – közölte kedden éjjel a vállalat.","shortLead":"A felhasználók \"jelentős részénél\" nem elérhető a Google levelezőszolgáltatása – közölte kedden éjjel a vállalat.","id":"20201215_gmail_hiba_leallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8bb38cb-9610-4d7a-b988-d00b43e6fae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56afd602-7728-4351-a2d7-c71368283785","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_gmail_hiba_leallas","timestamp":"2020. december. 15. 22:54","title":"Gond van a Gmailnél, sokaknál levelek helyett csak hibaüzenetek jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e2f4c98-5586-48f7-af60-a180ff9622fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valós időben követhető és mesterséges intelligencia-megoldásokkal előre is jelezhető az áruházi készlet fogyása, így gyorsabb és hatékonyabb lehet az áruk újratöltése, szállítása és raktározása is a MOHAnet okospolcával – hívta fel a figyelmet a Telenor, amely a rendszer működéséhez szükséges mobilkapcsolatot biztosítja. Így elkerülhető a felesleges, a Covid-helyzetben kockázattal járó boltlátogatás is. A megoldást már valódi boltokban tesztelik sörök, vákuumcsomagolt húskészítmények és dohányáruk esetében.","shortLead":"Valós időben követhető és mesterséges intelligencia-megoldásokkal előre is jelezhető az áruházi készlet fogyása...","id":"20201215_mohanet_mastershelf_okospolc_valos_ideju_keszletinformacios_rendszer_telenor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e2f4c98-5586-48f7-af60-a180ff9622fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7711702-20c9-4533-ac1f-baf0aa400597","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_mohanet_mastershelf_okospolc_valos_ideju_keszletinformacios_rendszer_telenor","timestamp":"2020. december. 15. 14:33","title":"Amelyik boltban ilyen polcok vannak, ott online láthatják a vásárlók, mi van épp készleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben 900 ezer forintos nyomravezető díjat tűztek ki. A szennyeződés nem jutott el a Dunáig.","shortLead":"Az ügyben 900 ezer forintos nyomravezető díjat tűztek ki. A szennyeződés nem jutott el a Dunáig.","id":"20201214_szigetszentmiklos_faradt_olaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32ebfe1-ed3a-460f-a4c1-45684856f66f","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_szigetszentmiklos_faradt_olaj","timestamp":"2020. december. 14. 10:15","title":"Valaki rengeteg fáradt olajat engedett a csatornába Szigetszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]