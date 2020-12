Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt két hónapban már hibahatáron túli, 4 százalékos az ellenzék előnye a kormánypárttal szemben.","shortLead":"Az elmúlt két hónapban már hibahatáron túli, 4 százalékos az ellenzék előnye a kormánypárttal szemben.","id":"20201215_publicus_fidesz_ellenzek_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7dce8a-96ac-4cfb-a89a-b93b4405a763","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_publicus_fidesz_ellenzek_kutatas","timestamp":"2020. december. 15. 14:35","title":"Publicus: Már többen szavaznának az ellenzékre, mint a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f9eae5-9332-4ced-9611-4b6a37f25fce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus mellett már influenzaszerű tünetekkel is több ezren fordultak orvoshoz, oltóanyag még van a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakértője szerint.","shortLead":"A koronavírus mellett már influenzaszerű tünetekkel is több ezren fordultak orvoshoz, oltóanyag még van a Nemzeti...","id":"20201215_operativ_torzs_oltoanyag_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52f9eae5-9332-4ced-9611-4b6a37f25fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329d1056-aa25-490d-af60-b28cd51bdb4b","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_operativ_torzs_oltoanyag_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 15. 12:32","title":"Operatív törzs: Az oltóanyagok dokumentációjából fog kiderülni, ki milyen vakcinát kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c2f905-088e-4e2d-bd32-57cf36998116","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Hiába létezik az egyenlő munkáért egyenlő bért elve, a világ szinte bármelyik országában gazdaságpolitikai alapvetés, hogy a nők anyagi és munkaerőpiaci helyzete rosszabb, a házimunkát pedig, amelyért fizetés nem jár, a nők végzik el – de mit jelent ez számszerűsítve? A témának különös aktualitást ad Novák Katalin államtitkár nagy vihart kiváltó kijelentése, mely szerint ne zavarja a nőket, hogy kevesebbet keresnek, mint a férfiak, amúgy pedig otthon is van teendőjük.","shortLead":"Hiába létezik az egyenlő munkáért egyenlő bért elve, a világ szinte bármelyik országában gazdaságpolitikai alapvetés...","id":"20201216_egy_masik_kozgazdasag_nemi_egyenloseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2c2f905-088e-4e2d-bd32-57cf36998116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5677d9c1-5974-4afd-90a6-2ef63edc18d2","keywords":null,"link":"/360/20201216_egy_masik_kozgazdasag_nemi_egyenloseg","timestamp":"2020. december. 16. 07:00","title":"Kiszámolták, mekkora árat fizetünk azért, amit Novák Katalin is hirdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Önkormányzat adja a teszteket, 5 ezer budapesti élhet a lehetőséggel. ","shortLead":"A Fővárosi Önkormányzat adja a teszteket, 5 ezer budapesti élhet a lehetőséggel. ","id":"20201216_fovaros_ingyenes_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b551bfb9-c50b-45d7-a398-dc865e72ac73","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_fovaros_ingyenes_teszt","timestamp":"2020. december. 16. 14:12","title":"Aki gyors, ingyen teszteltetheti magát karácsony előtt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a4e8c1-20c8-4339-9277-552d1b96abe3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több fővárosi és vidéki iskolában szerda az utolsó tanítási nap péntek helyett.","shortLead":"Több fővárosi és vidéki iskolában szerda az utolsó tanítási nap péntek helyett.","id":"20201216_Iskola_teli_szunet_PDSZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45a4e8c1-20c8-4339-9277-552d1b96abe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ad54ec-affd-42dd-86e9-941159eb41f5","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Iskola_teli_szunet_PDSZ","timestamp":"2020. december. 16. 11:08","title":"Népszava:Több iskolában korábban kezdődik a téli szünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány javaslatára véget vetettek a \"börtönbiznisznek.\"","shortLead":"A kormány javaslatára véget vetettek a \"börtönbiznisznek.\"","id":"20201216_bortonkartalanitas_parlament_torvenymodositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda70cd6-1686-4016-8d5a-5be50761ad7a","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_bortonkartalanitas_parlament_torvenymodositas","timestamp":"2020. december. 16. 12:22","title":"Csak szabadulás után fizetnek kártalanítást a raboknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2fd90b-a89f-40fa-83f0-662172b1db59","c_author":"Vodafone","category":"brandchannel","description":"Kinek a stílus számít, kinek az ár, de akad olyan is, aki alaposan megfontolja a döntést.","shortLead":"Kinek a stílus számít, kinek az ár, de akad olyan is, aki alaposan megfontolja a döntést.","id":"bchvodafone_20201208_Elo_a_mobillal_Most_kiderul_mi_alapjan_valasztunk_telefont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a2fd90b-a89f-40fa-83f0-662172b1db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675f3263-3f49-485a-ad70-f6337b22dfc0","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchvodafone_20201208_Elo_a_mobillal_Most_kiderul_mi_alapjan_valasztunk_telefont","timestamp":"2020. december. 15. 07:30","title":"Elő a mobillal! Most kiderül, mi alapján választunk telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Vodafone Magyarország Zrt.","c_partnerlogo":"cb1e783d-826a-40b0-9751-a6eb83d2662d","c_partnertag":"bchvodafone"},{"available":true,"c_guid":"182c1f68-8c59-47ca-b099-9a25cde1e24f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Olyan jogszabályt fogadott el az Európai Parlament, amelytől azt várják, hogy javuljon a csapvíz minősége és csökkenjen a műanyaghulladék mennyisége. Ez azt is jelenti, hogy a kiszolgáltatott társadalmi csoportok könnyebben férnek majd hozzá a vízhez.","shortLead":"Olyan jogszabályt fogadott el az Európai Parlament, amelytől azt várják, hogy javuljon a csapvíz minősége és csökkenjen...","id":"20201215_EP_2022tol_ingyen_csapviz_a_kozepuletekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=182c1f68-8c59-47ca-b099-9a25cde1e24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6031d416-6479-4728-8e4a-2d9ebe97b5dd","keywords":null,"link":"/eurologus/20201215_EP_2022tol_ingyen_csapviz_a_kozepuletekben","timestamp":"2020. december. 15. 13:22","title":"Palackozott víz helyett inkább csapvíz – új jogszabályt fogadott el az Európai Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]