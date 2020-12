Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google 2021 júliusa helyett 2021 szeptemberéig engedi, hogy a dolgozói a koronavírus-járvány miatt otthonról végezzék a munkájukat. Emellett egy speciális, hibrid munkahetet is tesztelni kezd a cég.","shortLead":"A Google 2021 júliusa helyett 2021 szeptemberéig engedi, hogy a dolgozói a koronavírus-járvány miatt otthonról végezzék...","id":"20201215_google_home_office_munkavegzes_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdffa0c9-2e47-44a3-ad92-7c962298f391","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_google_home_office_munkavegzes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 15. 15:03","title":"A Google jövő szeptemberig nem is rendeli már be a dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre nem megerősített hírek szerint őrizetbe vették az egyik leggazdagabb magyart.","shortLead":"Egyelőre nem megerősített hírek szerint őrizetbe vették az egyik leggazdagabb magyart.","id":"20201215_Bige_Laszlo_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44674546-4bfd-4332-8877-10e98add12b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_Bige_Laszlo_rendorseg","timestamp":"2020. december. 15. 21:25","title":"Telex: Őrizetbe vették Bige Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1c8b3e-6b1d-41c0-9df4-e2daba81e25b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rácz Zsuzsa leporolta a családokért felelős tárca nélküli miniszter tíz évvel ezelőtti írását, amellyel különdíjat nyert a Terézanyu pályázaton.

","shortLead":"Rácz Zsuzsa leporolta a családokért felelős tárca nélküli miniszter tíz évvel ezelőtti írását, amellyel különdíjat...","id":"20201215_Amikor_Novak_Katalin_meg_unta_a_bargyu_mesekonyveket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e1c8b3e-6b1d-41c0-9df4-e2daba81e25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00290504-88ca-4c99-9e85-c531e0f9d937","keywords":null,"link":"/elet/20201215_Amikor_Novak_Katalin_meg_unta_a_bargyu_mesekonyveket","timestamp":"2020. december. 15. 15:29","title":"Amikor Novák Katalin még unta a „bárgyú mesekönyveket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42bcb7ce-73b7-494d-9816-29b850df4178","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Furcsa évet zártak a humoristák, hiszen az ő fellépéseiket is sorra le kellett mondani a koronavírus-járvány miatt. A HVG hetilap ünnepi duplaszámában Kőhalmi Zoltán kérdezte kollégáját, Hadházi Lászlót többek között arról, mikor nem dolgozott utoljára szilveszterkor, és egyáltalán, hogy érzi magát debreceni otthonában.","shortLead":"Furcsa évet zártak a humoristák, hiszen az ő fellépéseiket is sorra le kellett mondani a koronavírus-járvány miatt...","id":"20201216_Hadhazi_Laszlo_humorista_portre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42bcb7ce-73b7-494d-9816-29b850df4178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ba2bca-22f6-41f6-acd3-094bbf9f119d","keywords":null,"link":"/kultura/20201216_Hadhazi_Laszlo_humorista_portre","timestamp":"2020. december. 16. 12:46","title":"Hadházi László: A barátom győzködött, meg tudnánk élni abból, hogy hülye vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dbb607-1f6c-4e62-a5d1-9785e3c1ce6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvoskamara által készített listán nyolc háziorvos neve szerepel.","shortLead":"Az orvoskamara által készített listán nyolc háziorvos neve szerepel.","id":"20201215_egeszsegugyi_dolgozo_jarvany_koronavirus_mok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbb607-1f6c-4e62-a5d1-9785e3c1ce6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3645bf4e-5df5-4be1-9614-524253bfb637","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_egeszsegugyi_dolgozo_jarvany_koronavirus_mok","timestamp":"2020. december. 15. 09:10","title":"Már 34 egészségügyi dolgozó halt meg a járvány miatt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Negyvenről 27 százalékra esett azoknak az aránya, akik a tervek szerint tartanák meg a sporteseményt.","shortLead":"Negyvenről 27 százalékra esett azoknak az aránya, akik a tervek szerint tartanák meg a sporteseményt.","id":"20201215_tokio_olimpia_faklyas_futas_kozvelemenykutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9601cfd0-5a97-466d-87ae-8bfd8beb96e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_tokio_olimpia_faklyas_futas_kozvelemenykutatas","timestamp":"2020. december. 15. 15:14","title":"A japánok harmada már egyáltalán nem akarja a tokiói olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1c8b3e-6b1d-41c0-9df4-e2daba81e25b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családokért felelős tárca nélküli miniszter szerint ma Magyarországon a nők ugyanúgy ki tudnak teljesedni a szakmájukban, mint a férfiak.","shortLead":"A családokért felelős tárca nélküli miniszter szerint ma Magyarországon a nők ugyanúgy ki tudnak teljesedni...","id":"20201215_Novak_Katalin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e1c8b3e-6b1d-41c0-9df4-e2daba81e25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6538644e-da18-4e0d-a476-8929782a95fe","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_Novak_Katalin","timestamp":"2020. december. 15. 21:58","title":"Novák Katalin: Tudatosan félreértelmezték a szavaimat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea89c4a-1524-4698-9ae4-fd51fa332bdc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kedden több törvényt is elfogadtak a kormánypártok: újabb egyetemek kerülnek alapítványi tulajdonba, de változnak a szabálysértésekre vonatkozó jogszabályok is.","shortLead":"Kedden több törvényt is elfogadtak a kormánypártok: újabb egyetemek kerülnek alapítványi tulajdonba, de változnak...","id":"20201215_parlament_torvenyek_december","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ea89c4a-1524-4698-9ae4-fd51fa332bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88c77a6-5936-4c39-baa4-5d1f0c994ae8","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_parlament_torvenyek_december","timestamp":"2020. december. 15. 14:58","title":"Az egyedülállók örökbefogadását megnehezítő törvényt is elfogadta a Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]