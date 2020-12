Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d916916-0f1b-4340-941e-be24685b9e6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az együttműködés kezdetét a Talent Awards jelenti, amire Lego-mozaikokkal lehet pályázni.","shortLead":"Az együttműködés kezdetét a Talent Awards jelenti, amire Lego-mozaikokkal lehet pályázni.","id":"20201217_lego_mome_egyuttmukodes_talent_awards","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d916916-0f1b-4340-941e-be24685b9e6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db652c2c-3364-4b0b-baaa-de3e4dc880b3","keywords":null,"link":"/elet/20201217_lego_mome_egyuttmukodes_talent_awards","timestamp":"2020. december. 17. 18:28","title":"Lego-rajongó felnőtteknek indít pályázatot a játékgyár és a MOME","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal 2021 elejétől figyelmeztető címkékkel jelöli meg a járvánnyal kapcsolatban félrevezető információkat.\r

","shortLead":"A közösségi oldal 2021 elejétől figyelmeztető címkékkel jelöli meg a járvánnyal kapcsolatban félrevezető...","id":"20201217_Twitter_oltass_alhir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0cd4ed6-9de4-4eda-969d-b986575d0ad0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_Twitter_oltass_alhir","timestamp":"2020. december. 17. 05:36","title":"Az oltással kapcsolatos álhíreket is eltávolítja a Twitter ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42231a78-c3d5-4cca-888a-f0768f9f5e24","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A katari focivébén biztosan nem szólhat a himnuszuk, és az olimpián is csak semlegesként tűnhetnek fel.","shortLead":"A katari focivébén biztosan nem szólhat a himnuszuk, és az olimpián is csak semlegesként tűnhetnek fel.","id":"20201217_oroszorszag_wada_eltiltas_dopping","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42231a78-c3d5-4cca-888a-f0768f9f5e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800dc6e2-86b9-4ebd-969d-ff39fcedc0d7","keywords":null,"link":"/sport/20201217_oroszorszag_wada_eltiltas_dopping","timestamp":"2020. december. 17. 18:44","title":"Négy helyett két évre tiltották el Oroszországot a sporteseményektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550b3fd4-5f36-4ed3-b907-ae3f6687c41c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbinál több lakást adtak el novemberben, a kereslet nő, de sok eladó még kitartana a magasabb árak mellett. A kisebb és a felújítandó lakásokat keresik most sokan.","shortLead":"Az egy évvel korábbinál több lakást adtak el novemberben, a kereslet nő, de sok eladó még kitartana a magasabb árak...","id":"20201217_lakas_eladas_ingatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=550b3fd4-5f36-4ed3-b907-ae3f6687c41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7f9b3f-4d7c-483c-b0f3-4df68d0f5db4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_lakas_eladas_ingatlan","timestamp":"2020. december. 17. 08:01","title":"Sok lakás eladója kivár, hogy visszatérjenek az árak a régi, magasabb szintre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acd48c7-de08-4506-a69b-ee3b9c4847c5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A legnagyobb mesterektől leste el a francia desszertekhez szükséges modern cukrászati technológiákat. Kísérletezett ízekkel, formákkal, textúrákkal, aztán eljött a következő szint, amikor Ötvös Zsuzsanna cukrászséf elkezdett visszanyúlni az otthonról hozott édességekhez. Így született meg a Régi receptek, klasszikus desszertek című könyv, amelyből most egy karácsonyi édesség, a Mákosguba-torta receptjét osztjuk meg.","shortLead":"A legnagyobb mesterektől leste el a francia desszertekhez szükséges modern cukrászati technológiákat. Kísérletezett...","id":"20201217_Karacsonyi_Makosgubatorta_ahogy_Otvos_Zsuzsi_kesziti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3acd48c7-de08-4506-a69b-ee3b9c4847c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9583dd-ff55-4497-b4ba-f7b0a9ae97cd","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201217_Karacsonyi_Makosgubatorta_ahogy_Otvos_Zsuzsi_kesziti","timestamp":"2020. december. 17. 18:55","title":"Karácsonyi Mákosguba-torta, ahogy Ötvös Zsuzsi készíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11ddbb3-a072-43bd-b9e8-7569d2b4bf16","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Puskás-díjat újra egy topligás találat nyerte, a tottenhames Szon Hungmin lőtt óriási gólt a Burnleynek.","shortLead":"A Puskás-díjat újra egy topligás találat nyerte, a tottenhames Szon Hungmin lőtt óriási gólt a Burnleynek.","id":"20201217_puskas_dij_tottenham_szon_hungmin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f11ddbb3-a072-43bd-b9e8-7569d2b4bf16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824a4eec-f828-407d-bfb5-c2f5452a6ecb","keywords":null,"link":"/sport/20201217_puskas_dij_tottenham_szon_hungmin","timestamp":"2020. december. 17. 19:57","title":"Angliában lőtték az év legszebb gólját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járványszkeptikus gyógyszerész panasszal élt a gyanúsítás, a lakásában tartott kutatás és az otthonában lévő eszközök lefoglalása miatt is.","shortLead":"A járványszkeptikus gyógyszerész panasszal élt a gyanúsítás, a lakásában tartott kutatás és az otthonában lévő eszközök...","id":"20201217_doktor_godeny_panaszait_elutasitotta_az_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806a9fe9-f7db-497f-b8e2-b79ebbee7b36","keywords":null,"link":"/elet/20201217_doktor_godeny_panaszait_elutasitotta_az_ugyeszseg","timestamp":"2020. december. 17. 17:18","title":"24.hu: Gődény György mindhárom panaszát elutasította az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95ebd27-d814-4eec-b75f-f91ecd1fdd68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A repülőtér tesztközpontját nem csak az utasok használhatják, és bejelentkezni sem kell előre.","shortLead":"A repülőtér tesztközpontját nem csak az utasok használhatják, és bejelentkezni sem kell előre.","id":"20201218_Koronavirus_tesztkozpont_ferihegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d95ebd27-d814-4eec-b75f-f91ecd1fdd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665a9664-89bc-4c3f-adbe-35f096b0e1f3","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_Koronavirus_tesztkozpont_ferihegy","timestamp":"2020. december. 18. 16:17","title":"Koronavírus-tesztközpont nyílt a ferihegyi repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]