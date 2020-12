Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae855f71-32ac-4082-b032-3f065af99f0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 29 258 új fertőzést és 567 halálesetet regisztráltak, így az országban a járvány kezdete óta 3 021 964 fertőzésről tudnak, beleértve 54 226 halálesetet.\r

\r

","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 29 258 új fertőzést és 567 halálesetet regisztráltak, így az országban a járvány kezdete óta 3 021...","id":"20201226_Oroszorszagban_atlepte_a_3_milliot_a_regisztralt_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae855f71-32ac-4082-b032-3f065af99f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e639d662-acff-40b1-a292-faaa87174cc3","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Oroszorszagban_atlepte_a_3_milliot_a_regisztralt_fertozottek_szama","timestamp":"2020. december. 26. 12:29","title":"Oroszországban átlépte a 3 milliót a regisztrált fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e54061a-4ce6-4db9-9f3f-d6375cff192f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minszk több kerületében is tartottak tiltakozó megmozdulásokat szombaton, az egyik rendezvény néhány résztvevőjét őrizetbe vették.","shortLead":"Minszk több kerületében is tartottak tiltakozó megmozdulásokat szombaton, az egyik rendezvény néhány résztvevőjét...","id":"20201226_Feheroroszorszagban_mar_a_telapot_is_letartoztatjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e54061a-4ce6-4db9-9f3f-d6375cff192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d968bb1d-109c-48a3-a25e-2a95b640b80b","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Feheroroszorszagban_mar_a_telapot_is_letartoztatjak","timestamp":"2020. december. 26. 18:27","title":"Fehéroroszországban már a télapót is letartóztatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"14 millió amerikai munkanélküliségi segélye csökken azt követően, hogy Donald Trump nem volt hajlandó aláírni a Covid–19-járvány gazdasági hatásait csökkenteni hivatott legújabb törvényt. Az elnöki „nem” másik következménye az lehet, hogy a finanszírozás hiánya miatt a kormányszervek harmadának le kell állnia. \r

","shortLead":"14 millió amerikai munkanélküliségi segélye csökken azt követően, hogy Donald Trump nem volt hajlandó aláírni...","id":"20201226_Trump_bosszuja__nem_irta_ala_a_Covidsegelyrol_szolo_torvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e94eda7-c582-4837-ad14-9353f98a6de9","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Trump_bosszuja__nem_irta_ala_a_Covidsegelyrol_szolo_torvenyt","timestamp":"2020. december. 26. 17:23","title":"Trump bosszúja – nem írta alá a Covid-segélyről szóló törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Az idén nem lehet megtartani a szokásos szilveszteri tivornyákat – de egyre többen oldják meg az alkoholfogyasztást „gyorsan és hatásosan” a hétköznapokon. Ez is a pandémia miatti bezárkózás egyik következménye.","shortLead":"Az idén nem lehet megtartani a szokásos szilveszteri tivornyákat – de egyre többen oldják meg az alkoholfogyasztást...","id":"202051__alkoholfogyasztas__alezarasok_hatasa__gyorsabban__tobbet__rohamosan_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ca1451-c894-4d28-adba-3db7bb9d6b71","keywords":null,"link":"/360/202051__alkoholfogyasztas__alezarasok_hatasa__gyorsabban__tobbet__rohamosan_no","timestamp":"2020. december. 27. 08:15","title":"Minek ide ivós szilveszter este? Megrendezzük otthon egy átlagos hétköznapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2697fe-8b7e-4097-bd7c-2fe8b2f624af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos német kupé képzeletben egészen a 80-as évek elejére repítheti vissza új gazdáját.","shortLead":"A sportos német kupé képzeletben egészen a 80-as évek elejére repítheti vissza új gazdáját.","id":"20201226_ha_unalmas_az_elso_golf_gti_akkor_itt_egy_elado_regi_scirocco_gti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b2697fe-8b7e-4097-bd7c-2fe8b2f624af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8096d8f-ab7c-47e0-b363-ee2a32cdef27","keywords":null,"link":"/cegauto/20201226_ha_unalmas_az_elso_golf_gti_akkor_itt_egy_elado_regi_scirocco_gti","timestamp":"2020. december. 26. 06:41","title":"Ha unalmas az első Golf GTI, akkor itt egy eladó régi Scirocco GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bdc3228-863d-4d83-9d31-a6a57c9df2aa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombaton jött meg az első szállítmány vakcina, már el is kezdték adni az egészségügyi dolgozóknak. Az első oltást Szlávik János adta be kollégájának.","shortLead":"Szombaton jött meg az első szállítmány vakcina, már el is kezdték adni az egészségügyi dolgozóknak. Az első oltást...","id":"20201226_Beoltottak_az_elso_magyart_a_Pfizervakcinaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bdc3228-863d-4d83-9d31-a6a57c9df2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09aa0636-e814-4409-8ee6-7115703f76a9","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Beoltottak_az_elso_magyart_a_Pfizervakcinaval","timestamp":"2020. december. 26. 11:47","title":"Beoltották az első magyart a Pfizer-vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindkét országba Angliából érkezett az ú, a korábbinál jobban fertőző vírus.\r

\r

","shortLead":"Mindkét országba Angliából érkezett az ú, a korábbinál jobban fertőző vírus.\r

\r

","id":"20201226_Franciaorszagban_is_Japanban_is_megjelent_a_NagyBritanniaban_azonositott_mutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037b6aae-9986-4aeb-921c-54464a039dd1","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Franciaorszagban_is_Japanban_is_megjelent_a_NagyBritanniaban_azonositott_mutacio","timestamp":"2020. december. 26. 08:35","title":"Franciaországban is Japánban is megjelent a Nagy-Britanniában azonosított mutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c676e4-79f7-470d-b8be-a076e3e4b933","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"A raktárak számára az előrelépés útja egyértelműen az automatizáció, a logisztikai szektor pedig nem fél rálépni a hatékonyságnövelő útvonalra. De mit jelent ez a gyakorlatban? Ennek jártunk utána.\r

","shortLead":"A raktárak számára az előrelépés útja egyértelműen az automatizáció, a logisztikai szektor pedig nem fél rálépni...","id":"jungheinrich_20201126_automatizacio_legjobb_befektetes_logisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c676e4-79f7-470d-b8be-a076e3e4b933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c68aa8-a4df-4a05-98e5-db09a528d0b8","keywords":null,"link":"/brandchannel/jungheinrich_20201126_automatizacio_legjobb_befektetes_logisztika","timestamp":"2020. december. 26. 15:30","title":"Pánik helyett inkább bele kell vágni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"}]