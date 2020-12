Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"060a5cd6-046c-4a10-84f2-36ccba5887d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma–1 hétszeres világbajnokának állapotáról továbbra is keveset lehet tudni. ","shortLead":"A Forma–1 hétszeres világbajnokának állapotáról továbbra is keveset lehet tudni. ","id":"20201229_7_eve_ezen_a_napon_tortent_michael_schmuacher_sibalesete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=060a5cd6-046c-4a10-84f2-36ccba5887d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b1df6e-e752-4434-8b76-aa9b1bec0634","keywords":null,"link":"/cegauto/20201229_7_eve_ezen_a_napon_tortent_michael_schmuacher_sibalesete","timestamp":"2020. december. 29. 06:41","title":"7 éve ezen a napon történt Michael Schumacher síbalesete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf29c02-2363-4072-91e2-e4c7461f30d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A praktikus családi autóként is használható modell bőven 3 másodperc alatt tudja le a 0–100-as sprintet. ","shortLead":"A praktikus családi autóként is használható modell bőven 3 másodperc alatt tudja le a 0–100-as sprintet. ","id":"20201229_igy_gyorsul_az_1001_loeros_audi_rs6_kombi__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdf29c02-2363-4072-91e2-e4c7461f30d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb79f403-4d32-4fe8-bcb6-7df1d5df99e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201229_igy_gyorsul_az_1001_loeros_audi_rs6_kombi__video","timestamp":"2020. december. 29. 07:59","title":"Így gyorsul az 1001 lóerős Audi RS6 kombi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42","c_author":"Zwack Unicum","category":"brandcontent","description":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan lehet a receptúrából újra és újra valami újat kihozni? Műhelytitkok és a gasztronómia találkozása: tartson velünk ínyenc időutazásunkon!","shortLead":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan...","id":"20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f8c72-7f99-4cb0-bb73-2cc5289cad46","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","timestamp":"2020. december. 28. 13:30","title":"Tökéletes étel- és italpárok az év végére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68355c38-d288-484b-a516-d1ad10a23920","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen önállóan dolgozó töltőegység, mint egy jólnevelt komornyik végzi a dolgát.","shortLead":"A teljesen önállóan dolgozó töltőegység, mint egy jólnevelt komornyik végzi a dolgát.","id":"20201228_Igy_mukodik_a_Volkswagen_villanyauto_toltorobotja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68355c38-d288-484b-a516-d1ad10a23920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4500367b-0a65-40d7-bc10-f79b63aa9d40","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_Igy_mukodik_a_Volkswagen_villanyauto_toltorobotja","timestamp":"2020. december. 28. 18:58","title":"Így működik a Volkswagen villanyautós töltőrobotja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Karikó Katalin, a BioNTech magyar alelnöke kutatótársával dolgozta ki a legígéretesebb koronavírus-vakcinák alapját.","shortLead":"Karikó Katalin, a BioNTech magyar alelnöke kutatótársával dolgozta ki a legígéretesebb koronavírus-vakcinák alapját.","id":"20201228_kariko_katalin_richard_dawkins_evoluciobiologus_nobel_dij_koronavirus_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3933c20c-f93a-4ec9-98d3-1ef2241f7536","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_kariko_katalin_richard_dawkins_evoluciobiologus_nobel_dij_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. december. 28. 09:33","title":"A világhírű evolúcióbiológus szerint Karikó Katalin Nobel-díjat érdemel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61525353-ab5a-4d57-a199-ec20fb427660","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rendhagyó stadionavatót közvetít végig Kovács András Péter. A pápa a veretlenségét eddig elsősorban a svájci gárdistáknak köszönhette, de most komoly kihívás elé néz az egyházfő. ","shortLead":"Rendhagyó stadionavatót közvetít végig Kovács András Péter. A pápa a veretlenségét eddig elsősorban a svájci...","id":"20201228_Duma_Aktual_Mikor_a_Papa_helyett_a_papa_all_ki_focizni_a_Gyor_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61525353-ab5a-4d57-a199-ec20fb427660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3806b001-9bac-41af-9e18-a562e5716397","keywords":null,"link":"/360/20201228_Duma_Aktual_Mikor_a_Papa_helyett_a_papa_all_ki_focizni_a_Gyor_ellen","timestamp":"2020. december. 28. 17:00","title":"Duma Aktuál: Mikor a Pápa helyett a pápa áll ki focizni a Győr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23eb64b7-cf36-49b3-9766-f84480cdf337","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung szeretné felvenni a versenyt a Redmi és a RealMe olcsó 5G-s telefonjaival, ezért egy saját, belépő szintű 5G-képes készülékkel rukkolhat elő 2021-ben.","shortLead":"A Samsung szeretné felvenni a versenyt a Redmi és a RealMe olcsó 5G-s telefonjaival, ezért egy saját, belépő szintű...","id":"20201228_samsung_galaxy_a22_5g_olcso_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23eb64b7-cf36-49b3-9766-f84480cdf337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb2d26f-4174-4c38-8ead-a2759a9b0acb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_samsung_galaxy_a22_5g_olcso_telefon","timestamp":"2020. december. 28. 16:03","title":"Olcsó 5G-képes mobilt villanthat a Samsung, jön a Galaxy A22 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a054b2-ed92-4a03-8dea-610d82058884","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Egymást érik a szürreálisabbnál szürreálisabb összeesküvés-elméletek a Covid-vakcináról a briteknél, főleg az első páciensek beoltása óta: van, aki szerint színészek álltak kamera elé, de sokan már a háttérhatalomtól rettegnek. Borzasztó veszélyt jelentenek a járvány leküzdésére nézve az oltásellenesek – pedig európai szinten nagyon kevesen vannak. ","shortLead":"Egymást érik a szürreálisabbnál szürreálisabb összeesküvés-elméletek a Covid-vakcináról a briteknél, főleg az első...","id":"20201229_Szeretettel_NagyBritanniabol_A_vakcina_Shakespeare_es_az_Illuminatus_rend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3a054b2-ed92-4a03-8dea-610d82058884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606f9ee7-32a0-48e1-b074-d9aaa72bd943","keywords":null,"link":"/360/20201229_Szeretettel_NagyBritanniabol_A_vakcina_Shakespeare_es_az_Illuminatus_rend","timestamp":"2020. december. 29. 09:30","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: A vakcina, Shakespeare és az Illuminátus rend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]