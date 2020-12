Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f0aa742-cba1-44f1-9fc7-dc6ee272c443","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Élő adásban volt az al-Dzsazíra riportere, amikor elkezdtek potyogni a téglák a házakról.","shortLead":"Élő adásban volt az al-Dzsazíra riportere, amikor elkezdtek potyogni a téglák a házakról.","id":"20201229_horvatorszag_foldrenges_riport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f0aa742-cba1-44f1-9fc7-dc6ee272c443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c3ef00-4e22-441c-9baa-2e83d66e542d","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_horvatorszag_foldrenges_riport","timestamp":"2020. december. 29. 15:35","title":"Épp a földrengésről tudósított a horvát riporter, amikor jött egy erős utórengés – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6918347b-7560-475c-9112-15ead492cb79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Safe-Inet nevű VPN-szolgáltatót azért kapcsolták le, hogy elzárjanak egy, a gyanú szerint kedvelt kommunikációs csatornát a bűnözők elől.","shortLead":"A Safe-Inet nevű VPN-szolgáltatót azért kapcsolták le, hogy elzárjanak egy, a gyanú szerint kedvelt kommunikációs...","id":"20201229_fbi_europol_safe_inet_insorg_vpn_szolgaltatas_bunozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6918347b-7560-475c-9112-15ead492cb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b957a7-c51d-4ee3-adb3-b2b3a9d05412","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_fbi_europol_safe_inet_insorg_vpn_szolgaltatas_bunozok","timestamp":"2020. december. 29. 09:03","title":"Az FBI és az Europol összehangolt akcióban kapcsolt le egy online anonimitást biztosító szolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33347256-6b98-4343-80fa-87f0cb6b8281","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan dolgokra is rákérdeznek az oltást megkapó egészségügyi dolgozóknál, amik a koronavírus elleni vakcinát gyártó Pfizer szerint nem számítanak kizáró oknak.\r

","shortLead":"Olyan dolgokra is rákérdeznek az oltást megkapó egészségügyi dolgozóknál, amik a koronavírus elleni vakcinát gyártó...","id":"20201229_oltas_elott_kerdoiv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33347256-6b98-4343-80fa-87f0cb6b8281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808b82b8-2ea8-42fd-854a-222f67846be2","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_oltas_elott_kerdoiv","timestamp":"2020. december. 29. 07:46","title":"Hosszú kérdőívvel faggatják az oltandókat, mielőtt megkapják a vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már csaknem egy tucat európai országban van jelen az újfajta koronavírus-mutáció, amelyet Nagy-Britanniában mutattak ki először.","shortLead":"Ma már csaknem egy tucat európai országban van jelen az újfajta koronavírus-mutáció, amelyet Nagy-Britanniában mutattak...","id":"20201229_koronavirus_mutacio_finnorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19bc5809-d81a-436a-b4f7-f305d1fdeda4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_koronavirus_mutacio_finnorszag","timestamp":"2020. december. 29. 05:20","title":"Újabb európai országban jelent meg a koronavírus új, sokkal fertőzőbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e824dd75-f4f6-409e-89dc-467183f9b332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mit gondol majd 2020-ról az, aki pár év múlva a HVG idei címlapjait nézegeti? Jót aligha. Már ha a nyugalmat tartja a jó év legfőbb ismérvének. 2020-at sokak szemében elvitte az aggódás, a düh, a küzdelem, a csalódottság. Közben azonban itt volt velünk végig a remény is. Az pedig, aki az izgalmakat szereti, kifejezetten lubickolhatott a hírekben. Akárhogy is volna, itt vagyunk, túl ezen, most már kicsit könnyebb a visszatekintés is. Tegye meg ön is, idézze fel most az év pillanatait ezekkel a címlapokkal, és szavazzon: melyiket találtuk el leginkább? ","shortLead":"Mit gondol majd 2020-ról az, aki pár év múlva a HVG idei címlapjait nézegeti? Jót aligha. Már ha a nyugalmat tartja...","id":"20201230_Szavazzon_2020_legjobb_HVGcimlapjara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e824dd75-f4f6-409e-89dc-467183f9b332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193b73ce-f709-467b-9018-761cd7f429ef","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_Szavazzon_2020_legjobb_HVGcimlapjara","timestamp":"2020. december. 30. 11:30","title":"Idézze fel 2020-at a HVG címlapjaival, és szavazzon, melyik sikerült a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd15441-4c73-4449-b4af-e355f45d9440","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Maratoni vita után szavazták meg a törvényt, ők az elsők Latin-Amerikában.","shortLead":"Maratoni vita után szavazták meg a törvényt, ők az elsők Latin-Amerikában.","id":"20201230_argentina_legalis_abortusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afd15441-4c73-4449-b4af-e355f45d9440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191ca0da-6e61-4c9a-b754-2f72fb1cec7b","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_argentina_legalis_abortusz","timestamp":"2020. december. 30. 10:03","title":"A kongresszus is megszavazta az abortusz legalizálását Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha így megy tovább, a kormánynak kell döntést hoznia az ügyben.","shortLead":"Ha így megy tovább, a kormánynak kell döntést hoznia az ügyben.","id":"20201229_minimalber_emeles_szakszervezetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2c7ae6-050f-4725-9238-f0adaca577d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201229_minimalber_emeles_szakszervezetek","timestamp":"2020. december. 29. 07:40","title":"Még mindig nem sikerült megállapodni a jövő évi minimálbér-emelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69767021-c6d5-4cb8-a549-f643c10e485c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ez mintegy 3,1 százalékos emelést jelent. A szakszervezetek 7 százalékot próbáltak elérni.","shortLead":"Ez mintegy 3,1 százalékos emelést jelent. A szakszervezetek 7 százalékot próbáltak elérni.","id":"20201229_romania_minimalber_kozalkalmazott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69767021-c6d5-4cb8-a549-f643c10e485c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630c0a20-8286-4f43-8000-531929d74b09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201229_romania_minimalber_kozalkalmazott","timestamp":"2020. december. 29. 05:35","title":"103 ezer forint lesz a nettó minimálbér Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]