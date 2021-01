Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban már negyedik éve tart Recep Tayyip Erdoğan bosszúja.","shortLead":"Az országban már negyedik éve tart Recep Tayyip Erdoğan bosszúja.","id":"20201230_torokorszag_borton_eletfogytiglan_puccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33102fc1-f5b9-47ad-90dd-f4f5a4b1e772","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_torokorszag_borton_eletfogytiglan_puccs","timestamp":"2020. december. 30. 13:46","title":"92 ember kapott életfogytiglant Törökországban a 2016-os puccskísérlet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az álláskeresők közel fele semmilyen anyagi támogatást nem kapott.\r

","shortLead":"Az álláskeresők közel fele semmilyen anyagi támogatást nem kapott.\r

","id":"20201230_Magyarorszag_munkanelkuliseg_december","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2591b8d2-223b-4387-a000-181dc1da3e87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_Magyarorszag_munkanelkuliseg_december","timestamp":"2020. december. 30. 18:14","title":"Több mint 290 ezer magyar volt munkanélküli decemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A többi kutatónak is több figyelem juthat – ezért örül az elismerésnek a legígéretesebb koronavírus-vakcinák alapját kidolgozó biokémikus.","shortLead":"A többi kutatónak is több figyelem juthat – ezért örül az elismerésnek a legígéretesebb koronavírus-vakcinák alapját...","id":"20201231_Kariko_Katalin_oltas_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae3dcef-450b-4e63-8f4b-a1cac6c50e48","keywords":null,"link":"/tudomany/20201231_Kariko_Katalin_oltas_jarvany","timestamp":"2020. december. 31. 19:05","title":"Karikó Katalin: „Még az oltás helye sem fájt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddeac23-ce2f-4b63-a3c1-12c95ddf77cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyarország lépéseket tesz az EU-ból való kilépésre, az Egyesült Államokban nem lesz recesszió, a Netflix meggyengül, Merkel megbukik. Összeszedtünk néhány olyan tavalyi jóslatot, ami nem teljesült be - és nem csak azért, mert a koronavírus átírt mindent.","shortLead":"Magyarország lépéseket tesz az EU-ból való kilépésre, az Egyesült Államokban nem lesz recesszió, a Netflix meggyengül...","id":"20201231_Joslatok_amik_nem_jottek_be_2020ra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ddeac23-ce2f-4b63-a3c1-12c95ddf77cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a38200c-c99f-4edb-8839-52eb5750ee7c","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Joslatok_amik_nem_jottek_be_2020ra","timestamp":"2020. december. 31. 08:00","title":"Jóslatok, amelyek nem jöttek be 2020-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"288179cb-0bfc-4ea5-a854-3a25217776ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem úgy alakul a járványhelyzet, ahogyan azt sokan szeretnék. A Microsoft is ennek megfelelően lépett egy kedvelt szolgáltatása vonatkozásában.","shortLead":"Egyelőre nem úgy alakul a járványhelyzet, ahogyan azt sokan szeretnék. A Microsoft is ennek megfelelően lépett...","id":"20210101_microsoft_365_live_events_ingyen_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=288179cb-0bfc-4ea5-a854-3a25217776ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e481110c-3fbb-4f90-b96d-88c849e9deaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210101_microsoft_365_live_events_ingyen_2021","timestamp":"2021. január. 01. 12:03","title":"Még legalább fél évig ingyenesen használhatja a Microsoft Teams tömeges funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2f3c53-3f6c-4ecd-a290-3c8014c429b1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A változások legnagyobb része ahogy szinte minden évben, úgy most is az adózást érinti. Összefoglaltuk a legfontosabb adóváltozásokat, amelyek 2021. január elsején léptek életbe.","shortLead":"A változások legnagyobb része ahogy szinte minden évben, úgy most is az adózást érinti. Összefoglaltuk a legfontosabb...","id":"20210101_Uj_szabalyok_adozas_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c2f3c53-3f6c-4ecd-a290-3c8014c429b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82231a4c-0ba0-4ad9-a538-20896f16ddc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210101_Uj_szabalyok_adozas_2021","timestamp":"2021. január. 01. 10:45","title":"Új szabályokat tanulhatunk az adózásban 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acde424-41c1-440c-885a-19659427f22c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország vezetése szerint Szerbia felrúgja a megállapodásukat azzal, hogy tájékoztatás nélkül küld oltóanyagot az ország szerblakta részeibe.","shortLead":"Az ország vezetése szerint Szerbia felrúgja a megállapodásukat azzal, hogy tájékoztatás nélkül küld oltóanyagot...","id":"20201230_Koszovo_szerbia_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0acde424-41c1-440c-885a-19659427f22c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d86201-f759-4197-80a9-adb58e656c77","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_Koszovo_szerbia_vakcina","timestamp":"2020. december. 30. 13:56","title":"Koszovó visszaküldött három teherautónyi ajándék vakcinát Szerbiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a23fd0d-441a-43f3-a569-77831375ac71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új gazdára váró példány a második legrégibb Lotus Omega, ami eredetileg sajtóautó szerepkört töltött be.","shortLead":"Az új gazdára váró példány a második legrégibb Lotus Omega, ami eredetileg sajtóautó szerepkört töltött be.","id":"20201231_az_opelek_szent_gralja_elado_egy_tortenelmi_jelentosegu_lotus_omega","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a23fd0d-441a-43f3-a569-77831375ac71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b990c0-667c-4af5-9471-895731582d57","keywords":null,"link":"/cegauto/20201231_az_opelek_szent_gralja_elado_egy_tortenelmi_jelentosegu_lotus_omega","timestamp":"2020. december. 31. 06:41","title":"Az Opelek Szent Grálja: eladó egy történelmi jelentőségű Lotus Omega","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]