[{"available":true,"c_guid":"0f2af958-75ba-4d43-9d37-94279b99caff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A törésvonal mentén Sziszek és Petrinja is elmozdult a december 29-i 6,4-as erősségű földrengésnek következtében.","shortLead":"A törésvonal mentén Sziszek és Petrinja is elmozdult a december 29-i 6,4-as erősségű földrengésnek következtében.","id":"20210106_horvat_foldrenges_eltolodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f2af958-75ba-4d43-9d37-94279b99caff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a6e565-149c-476b-896e-7c458ed9157f","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_horvat_foldrenges_eltolodas","timestamp":"2021. január. 06. 16:49","title":"Eltolódott a földrengésben legsúlyosabban érintett két horvát város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1219bf-f6d3-47b5-96a5-4f43a4d8d266","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A könnyű, otthon végezhető munka álcája alatt az internetes bűnözők úgynevezett pénzöszvéreket képeznek ki, akik általában tudtukon kívül segítenek az illegálisan szerzett pénzek tisztára mosásában – figyelmeztet a G Data kiberbiztonsági cég. ","shortLead":"A könnyű, otthon végezhető munka álcája alatt az internetes bűnözők úgynevezett pénzöszvéreket képeznek ki, akik...","id":"20210106_g_data_atveres_netes_konnyu_munka_penzoszver_penzmosas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb1219bf-f6d3-47b5-96a5-4f43a4d8d266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2280a69e-c6c9-4889-b416-f1010bca381c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_g_data_atveres_netes_konnyu_munka_penzoszver_penzmosas","timestamp":"2021. január. 06. 09:03","title":"Könnyű munkát ajánlanak a neten, csak pénzt kell fogadni? Ne dőljön be, csúnya vége lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3dd259-1bf7-480c-8893-87aac782172b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Magán kezdi a spórolást az önkormányzat Szücsné Posztovics Ilona polgármester szerint.","shortLead":"Magán kezdi a spórolást az önkormányzat Szücsné Posztovics Ilona polgármester szerint.","id":"20210107_tatabanya_elvonasok_2_milliardos_hiany_leepites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc3dd259-1bf7-480c-8893-87aac782172b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8847a4-4198-41fb-9109-dda17cb4e5d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_tatabanya_elvonasok_2_milliardos_hiany_leepites","timestamp":"2021. január. 07. 16:10","title":"Elfogyott Tatabánya pénze a kormány elvonásai után: leépítés és fizetéscsökkentés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af2c48f-0a3a-41ef-95d9-d1e510c37f5e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Azok a legboldogabbak emberek, akik képesek meglátni a szépséget a mindennapokban. Nekik örömük telik a nyár forróságában éppen úgy, mint a téli táj komorabb vonalaiban, ők képesek örülni a madarak énekének vagy a vízcsobogásnak, és nem bánatosak, ha nem mehetnek el egy koncertre.



","shortLead":"Azok a legboldogabbak emberek, akik képesek meglátni a szépséget a mindennapokban. Nekik örömük telik a nyár...","id":"20210107_Hogyan_legyunk_boldogok_a_mostani_bizonytalansagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0af2c48f-0a3a-41ef-95d9-d1e510c37f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92afe23-3c86-40b0-b09b-6c931be5ccb2","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210107_Hogyan_legyunk_boldogok_a_mostani_bizonytalansagban","timestamp":"2021. január. 07. 13:30","title":"Hogyan legyünk boldogok a mostani bizonytalanságban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9db151a-cb8c-4576-8d3d-5929f5381b14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vége a valóságshow-sztár és a rapper házasságának.","shortLead":"Vége a valóságshow-sztár és a rapper házasságának.","id":"20210106_Mar_az_ev_elejen_megrengeti_a_bulvart_Kim_Kardashian_es_Kanye_West","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9db151a-cb8c-4576-8d3d-5929f5381b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e865d06e-4a83-42ff-9241-c437a391cd92","keywords":null,"link":"/elet/20210106_Mar_az_ev_elejen_megrengeti_a_bulvart_Kim_Kardashian_es_Kanye_West","timestamp":"2021. január. 06. 09:50","title":"Már az év elején megrengeti a bulvárt Kim Kardashian és Kanye West","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a994c0e6-701e-4df4-b64e-f4d320146e1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava megbízásából készített kutatás szerint a magyarok többsége úgy gondolja, a bíróságok nem függetlenek, az ügyészség pedig elfogult. ","shortLead":"A Népszava megbízásából készített kutatás szerint a magyarok többsége úgy gondolja, a bíróságok nem függetlenek...","id":"20210107_jogallam_magyarorszag_magyarok_publicus_intezet_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a994c0e6-701e-4df4-b64e-f4d320146e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5c6269-5082-4a85-8136-d3ab1d93c16f","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_jogallam_magyarorszag_magyarok_publicus_intezet_felmeres","timestamp":"2021. január. 07. 11:38","title":"A lakosság fele szerint Magyarország nem tekinthető jogállamnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Betört ablaküvegek, felborított bútorok, papírok mindenütt – ez maradt a trumpisták után, akik behatoltak a törvényhozás épületébe.","shortLead":"Betört ablaküvegek, felborított bútorok, papírok mindenütt – ez maradt a trumpisták után, akik behatoltak...","id":"20210107_capitolium_donald_trump_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28247af8-40df-4c12-b831-a10b99dc99c0","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_capitolium_donald_trump_tuntetes","timestamp":"2021. január. 07. 09:14","title":"A CNN egyik tudósítója bemutatta a capitoliumi pusztítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Életveszélyt okozó testi sértés miatt vették őrizetbe az alsózsolcai rendőrök a férfit, aki az élettársát bántalmazta.","shortLead":"Életveszélyt okozó testi sértés miatt vették őrizetbe az alsózsolcai rendőrök a férfit, aki az élettársát bántalmazta.","id":"20210106_bantalmazas_eletveszely_alsozsolca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e037f0-5c31-4dba-a69d-3ddc0399e50c","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_bantalmazas_eletveszely_alsozsolca","timestamp":"2021. január. 06. 17:05","title":"Életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba Alsózsolcán egy nőt, akit az élettársa bántalmazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]