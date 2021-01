Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e668b21c-5812-4aca-8e82-f3ecc6e7af01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vevők nem zsákbamacskát vásárolnak, hanem egy előre alaposan letesztelt és beállított hiperautót.","shortLead":"A vevők nem zsákbamacskát vásárolnak, hanem egy előre alaposan letesztelt és beállított hiperautót.","id":"20210108_az_auto_amelynek_minden_peldanyat_letesztelik_300_kmhra__video_koenigsegg_regera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e668b21c-5812-4aca-8e82-f3ecc6e7af01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4eb43eb-52bb-4c09-bdbd-102d1d890b88","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_az_auto_amelynek_minden_peldanyat_letesztelik_300_kmhra__video_koenigsegg_regera","timestamp":"2021. január. 08. 11:21","title":"A hibrid autó, amelynek minden példányát letesztelik 300 km/h-ra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af2c48f-0a3a-41ef-95d9-d1e510c37f5e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Azok a legboldogabbak emberek, akik képesek meglátni a szépséget a mindennapokban. Nekik örömük telik a nyár forróságában éppen úgy, mint a téli táj komorabb vonalaiban, ők képesek örülni a madarak énekének vagy a vízcsobogásnak, és nem bánatosak, ha nem mehetnek el egy koncertre.



","shortLead":"Azok a legboldogabbak emberek, akik képesek meglátni a szépséget a mindennapokban. Nekik örömük telik a nyár...","id":"20210107_Hogyan_legyunk_boldogok_a_mostani_bizonytalansagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0af2c48f-0a3a-41ef-95d9-d1e510c37f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92afe23-3c86-40b0-b09b-6c931be5ccb2","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210107_Hogyan_legyunk_boldogok_a_mostani_bizonytalansagban","timestamp":"2021. január. 07. 13:30","title":"Hogyan legyünk boldogok a mostani bizonytalanságban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár Donald Trumpnak nincs TikTok-fiókja, amit szankcionálni lehetne, a hozzá kapcsolódó videók így sem ússzák meg a törlést.","shortLead":"Bár Donald Trumpnak nincs TikTok-fiókja, amit szankcionálni lehetne, a hozzá kapcsolódó videók így sem ússzák meg...","id":"20210108_tiktok_egyesult_llamok_elnokvalasztas_donald_trump_capitolium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca39fb4f-be9a-474f-bb48-5eefdcf78ac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_tiktok_egyesult_llamok_elnokvalasztas_donald_trump_capitolium","timestamp":"2021. január. 08. 09:33","title":"Lépett a TikTok: törli a videókat a szerdai zavargásokról, Donald Trump beszéde sem maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba9d22d-7167-4eb0-85b2-2c27c19f47a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ egyik legnagyobb autógyártójának főnöke szerint az új autóipari sztárok, mint a Tesla, annyira túlértékeltek a tőzsdéken, hogy a hagyományos gyártók nem tudnak elegendő tőkét vonzani a fejlesztéseikhez.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb autógyártójának főnöke szerint az új autóipari sztárok, mint a Tesla, annyira túlértékeltek...","id":"20210106_VWvezere_szerint_ven_autogyarkent_tekintenek_rajuk_a_befektetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ba9d22d-7167-4eb0-85b2-2c27c19f47a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7ec783-cb65-4986-903a-4c793a72d437","keywords":null,"link":"/cegauto/20210106_VWvezere_szerint_ven_autogyarkent_tekintenek_rajuk_a_befektetok","timestamp":"2021. január. 06. 15:38","title":"A VW vezére szerint „vén autógyárként” tekintenek rájuk a befektetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542d2851-fc80-471f-8503-5123e8b0642e","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Eddig kiemelkedően népszerűek voltak a brit egyetemek a külföldön továbbtanuló magyar diákok körében, ez azonban gyorsan megváltozhat. 2021-től ugyanis a tandíj akár meg is duplázódhat számukra, miközben a diákhitel lehetősége megszűnt. A koronavírus viszont úgy tűnik, nem tántorítja el a külföldön továbbtanulni vágyó gimnazistákat.



","shortLead":"Eddig kiemelkedően népszerűek voltak a brit egyetemek a külföldön továbbtanuló magyar diákok körében, ez azonban...","id":"20210106_kulfoldi_egyetemi_felvetelik_engame","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=542d2851-fc80-471f-8503-5123e8b0642e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5a1d66-22d7-4b01-9eff-815fc4e29f36","keywords":null,"link":"/elet/20210106_kulfoldi_egyetemi_felvetelik_engame","timestamp":"2021. január. 06. 17:00","title":"„A járvány nem tart évekig, de a tanulásom az egész életemre kihatással lesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2244cde9-5934-4c03-bb93-3b49ed363fb0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Geri Gergely egy hónapot sem tölthetett a csapatnál, ami az NB I. utolsó helyén fejezte be az őszi szezont.","shortLead":"Geri Gergely egy hónapot sem tölthetett a csapatnál, ami az NB I. utolsó helyén fejezte be az őszi szezont.","id":"20210107_dvtk_geri_gergely_edzot_kirugtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2244cde9-5934-4c03-bb93-3b49ed363fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce35f52c-ff24-4e66-be4d-4419ae7016d0","keywords":null,"link":"/sport/20210107_dvtk_geri_gergely_edzot_kirugtak","timestamp":"2021. január. 07. 15:58","title":"Új tulajdonos után új vezetőedzője is lesz a Diósgyőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee89e0a2-1d02-4fc5-8971-44c18ff94462","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fegyverrel védték a rendőrök a képviselőket a Trump-párti tüntetőktől, akik betörtek a törvényhozás épületébe, három és fél óra alatt tudták kiszorítani a zavargás résztvevőit a Capitoliumból. Az amerikai elnök nyilvánvalóvá tette, hogy nem hajlandó távozni a hatalomból, az alelnöke nyíltan fordult ellene, amikor az eredmény megváltoztatására kérte. Egy nő meghalt, miután meglőtték, egy férfi kritikus állapotban van, miután kilenc métert zuhant, amikor megpróbált felmászni az épület oldalára.","shortLead":"Fegyverrel védték a rendőrök a képviselőket a Trump-párti tüntetőktől, akik betörtek a törvényhozás épületébe, három és...","id":"20210106_Trump_Capitolium_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee89e0a2-1d02-4fc5-8971-44c18ff94462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfda70e6-f81e-4dce-9482-477b12baa017","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Trump_Capitolium_tuntetes","timestamp":"2021. január. 06. 20:26","title":"Trump hívei betörtek a Capitoliumba az elnökválasztás eredményét hitelesítő ülés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93f72b5-cf27-412b-bbe1-331b2793ae3a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Rendkívülinek és rendkívül veszélyesnek ítéli meg a Facebook a Washingtonban magyar idő szerint szerda éjjel zajló eseményeket. Ezért eltávolította a közösségi oldalról Donald Trump leköszönő amerikai elnök videóját, amely csak olaj lehet a tűzre. Beavatkozott a YouTube, majd a Twitter is.","shortLead":"Rendkívülinek és rendkívül veszélyesnek ítéli meg a Facebook a Washingtonban magyar idő szerint szerda éjjel zajló...","id":"20210107_capitolium_tuntetes_tamadas_washington_donald_trump_video_facebook_twitter_youtube","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d93f72b5-cf27-412b-bbe1-331b2793ae3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511044bf-0e3d-4f59-bb5b-c0b32ad9b26e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_capitolium_tuntetes_tamadas_washington_donald_trump_video_facebook_twitter_youtube","timestamp":"2021. január. 07. 00:05","title":"Vészhelyzetet hirdetett ki a Facebook, törölte Trump videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]