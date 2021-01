Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van. Egy közelmúltban bevezetett szabályozás szerint az állam jelentősen beleszólhat a külföldi befektetések sorsába. Ám az utóbbi hónapokban nem csak a COVID-19 miatt történtek változások a vállalkozók életében; új kötelezettség is várhat rájuk többek között a saját tranzakcióiknak potenciálisan adóelkerülő struktúraként való bejelentése kapcsán is. Egyes esetekben azonban ezek értelmezése is kérdéseket vethet fel – a válaszokat és megoldásokat a CMS Budapest szakjogászai ismertetik.","shortLead":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van...","id":"20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d48014e-eefb-4ed2-a3d7-56e4745412ac","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","timestamp":"2021. január. 12. 09:30","title":"Üzleti tranzakciók: ezekre minden vállalkozónak érdemes figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A magyar színésznőt beválasztották az idei Shooting Stars programba.","shortLead":"A magyar színésznőt beválasztották az idei Shooting Stars programba.","id":"20210112_Stork_Natasa_a_tiz_legigeretesebb_europai_szinesztehetseg_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a013a37d-c9da-4b15-86f3-dafc1c710568","keywords":null,"link":"/kultura/20210112_Stork_Natasa_a_tiz_legigeretesebb_europai_szinesztehetseg_kozott","timestamp":"2021. január. 12. 09:20","title":"Stork Natasa a tíz legígéretesebb európai színésztehetség között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0d91c3-3786-4946-bbd5-eabd3b0afcc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak keleten kell számítani hózáporra.","shortLead":"Már csak keleten kell számítani hózáporra.","id":"20210113_havazas_napsutes_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b0d91c3-3786-4946-bbd5-eabd3b0afcc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75960596-ecb5-4121-a170-566cda3e913f","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_havazas_napsutes_idojaras","timestamp":"2021. január. 13. 05:10","title":"A havazás után a napsütésé lesz a főszerep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e15407f-f3ed-4e13-8962-6dfe64ed874b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zavargók között feltűnt egy hasonmása.","shortLead":"A zavargók között feltűnt egy hasonmása.","id":"20210113_Chuck_Norris_mindenkit_megnyugtatott_o_nem_volt_ott_a_Capitoliumnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e15407f-f3ed-4e13-8962-6dfe64ed874b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64413db-aa20-4523-8ee1-9d0f8db2923c","keywords":null,"link":"/elet/20210113_Chuck_Norris_mindenkit_megnyugtatott_o_nem_volt_ott_a_Capitoliumnal","timestamp":"2021. január. 13. 09:37","title":"Chuck Norris mindenkit megnyugtatott: ő nem volt ott a Capitoliumnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57cf0a63-410e-464b-a368-14c43f9bfaf7","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Lisa Montgomerynek január 12-én adták volna be a méreginjekciót, mert 2004-ben megfojtott egy terhes nőt, majd kivágta a magzatát a méhéből. Ha horrorisztikus volt a gyilkosság, amit Lisa Montgomery elkövetett, akkor horrorisztikus volt az élet is, amelyet addig élnie kellett. A halálbüntetésének a jogosságáról pedig az utolsó pillanatokban is vitatkoznak. Most egyelőre elhalasztották a kivégzését.



","shortLead":"Lisa Montgomerynek január 12-én adták volna be a méreginjekciót, mert 2004-ben megfojtott egy terhes nőt, majd kivágta...","id":"20210112_Lisa_Montgomery_halalbuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57cf0a63-410e-464b-a368-14c43f9bfaf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e2b9e8-7d2d-4fa4-883f-bb53181255e6","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Lisa_Montgomery_halalbuntetes","timestamp":"2021. január. 12. 20:00","title":"Felfoghatatlan borzalmakat hoz felszínre egy vitatott kivégzés Trump elnökségének utolsó napjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5e704c-dd0a-4ebc-93a0-da49233b0f0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan érkezik a német gyártó sportkocsijának hibrid technikával felvértezett új generációja.","shortLead":"Hamarosan érkezik a német gyártó sportkocsijának hibrid technikával felvértezett új generációja.","id":"20210112_kemfotokon_az_akar_800_loerore_is_kepes_uj_mercedes_sl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f5e704c-dd0a-4ebc-93a0-da49233b0f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b9ce9c-1b3e-4f84-af86-a839280d317e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210112_kemfotokon_az_akar_800_loerore_is_kepes_uj_mercedes_sl","timestamp":"2021. január. 12. 11:21","title":"Kémfotókon az akár 800 lóerőre is képes új Mercedes SL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fb6087-95ed-404c-b05d-33c92106a5f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eddig Eleg Gábor és Danyi Gábor közösen irányította a csapatot. Mostantól Danyi edzőként dolgozik tovább.\r

","shortLead":"Eddig Eleg Gábor és Danyi Gábor közösen irányította a csapatot. Mostantól Danyi edzőként dolgozik tovább.\r

","id":"20210111_danyi_gabor_elek_gabor_noi_kezilabda_valogatott_szovetsegi_kapitany_olimpiai_selejtezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39fb6087-95ed-404c-b05d-33c92106a5f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6318c4b8-a23d-4262-a256-8e511891a0be","keywords":null,"link":"/sport/20210111_danyi_gabor_elek_gabor_noi_kezilabda_valogatott_szovetsegi_kapitany_olimpiai_selejtezo","timestamp":"2021. január. 11. 21:18","title":"Egy szövetségi kapitánya maradt a női kézilabda-válogatottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd24f4e-2344-4f3b-b6c1-9ddba158e17e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Évről évre egyre többen próbálják ki a növényalapú étrendet, akár csak egy hónapra is. ","shortLead":"Évről évre egyre többen próbálják ki a növényalapú étrendet, akár csak egy hónapra is. ","id":"20210112_Ketszer_annyian_csatlakozott_iden_a_veganuarhoz_mint_2019ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bd24f4e-2344-4f3b-b6c1-9ddba158e17e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbfbcc8-4db3-46d4-9b0a-c3c405790898","keywords":null,"link":"/zhvg/20210112_Ketszer_annyian_csatlakozott_iden_a_veganuarhoz_mint_2019ben","timestamp":"2021. január. 12. 13:31","title":"Vállalná, hogy egy hónapra vegán lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]