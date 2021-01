Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5228b437-3330-44e1-9619-b213d44da6ac","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Írországban az egyházi fenntartású anya- és gyerekotthonokban kilencezer „törvénytelen” gyerek vesztette életét a múlt században, és több tízezer gyereket szakítottak el az anyjuktól, csak azért, mert nem házasságon belül születtek.","shortLead":"Írországban az egyházi fenntartású anya- és gyerekotthonokban kilencezer „törvénytelen” gyerek vesztette életét a múlt...","id":"20210113_Perverz_vallasi_moral_neveben_nyomoritottak_meg_nok_tizezreinek_eletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5228b437-3330-44e1-9619-b213d44da6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ca59ad-793e-4c43-9d46-f7411d2fc645","keywords":null,"link":"/elet/20210113_Perverz_vallasi_moral_neveben_nyomoritottak_meg_nok_tizezreinek_eletet","timestamp":"2021. január. 13. 20:00","title":"„Perverz vallási morál” nevében nyomorították meg nők tízezreinek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e4d69d-db76-4121-89ab-061f1a30bd66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Cessna motorjai felmondták a szolgálatot felszállás után. A pilóta túlélte a balesetet.","shortLead":"A Cessna motorjai felmondták a szolgálatot felszállás után. A pilóta túlélte a balesetet.","id":"20210114_repulogep_baleset_oyster_bay","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e4d69d-db76-4121-89ab-061f1a30bd66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255bb9ec-1d27-4bab-adf2-696262ee61bb","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_repulogep_baleset_oyster_bay","timestamp":"2021. január. 14. 16:39","title":"Videó: Mint egy darab kő, úgy zuhant a repülő a szeméttelepre az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d45c91-c0d8-4283-9beb-a6babfd5dd9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kásler Miklós személyesen járt közben, hogy a koronavírusos Böjte Csabát Budapesten gyógyítsák meg.","shortLead":"Kásler Miklós személyesen járt közben, hogy a koronavírusos Böjte Csabát Budapesten gyógyítsák meg.","id":"20210114_Bojte_Csaba_szemelyesen_mondott_koszonetet_Kasler_Miklosnak_a_gyogyulasaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8d45c91-c0d8-4283-9beb-a6babfd5dd9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"becae2a1-37e7-432d-a17a-3650d7232196","keywords":null,"link":"/elet/20210114_Bojte_Csaba_szemelyesen_mondott_koszonetet_Kasler_Miklosnak_a_gyogyulasaert","timestamp":"2021. január. 14. 11:47","title":"Böjte Csaba személyesen mondott köszönetet Kásler Miklósnak a gyógyulásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a89e52f-2931-4119-b557-24b83742fc2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig mintegy 170 esetben indult eljárás azok ellen, akik január 7-én részt vettek a Capitolium ostromában.","shortLead":"Eddig mintegy 170 esetben indult eljárás azok ellen, akik január 7-én részt vettek a Capitolium ostromában.","id":"20210113_twitter_capitolium_ostroma_donald_trump_bizonyitek_fbi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a89e52f-2931-4119-b557-24b83742fc2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52ac46d-0bb9-40c5-9d18-f7957dc5dcd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_twitter_capitolium_ostroma_donald_trump_bizonyitek_fbi","timestamp":"2021. január. 13. 10:03","title":"Az FBI több mint 100 ezer digitális bizonyítékot kapott a Capitolium ostromlóiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78594ea-ee62-4f87-a760-9f432932c3e7","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Azokat olthatják be korábban, akiknek már van kvótájuk, vagy esélyesek megszerezni.","shortLead":"Azokat olthatják be korábban, akiknek már van kvótájuk, vagy esélyesek megszerezni.","id":"20210114_koronaovirus_jarvany_fertozes_olimpia_paralimpia_vedooltas_kormanyinfo_gulyas_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b78594ea-ee62-4f87-a760-9f432932c3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d93a60-d303-4a2e-863e-e76dfcd04181","keywords":null,"link":"/sport/20210114_koronaovirus_jarvany_fertozes_olimpia_paralimpia_vedooltas_kormanyinfo_gulyas_gergely","timestamp":"2021. január. 14. 12:26","title":"Gulyás: A kormány nyitott arra, hogy az olimpikonok soron kívül kapjanak oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5e5791-ed66-4589-8230-da37be0901b7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői Vuhanban kezdik meg a nyomozást, ott, ahonnan az első megbetegedéseket és haláleseteket jelentették.

","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői Vuhanban kezdik meg a nyomozást, ott, ahonnan az első megbetegedéseket...","id":"20210114_who_kina_vuhan_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a5e5791-ed66-4589-8230-da37be0901b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e61b2d4-f9bd-4305-a72f-08c5cb1fd577","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_who_kina_vuhan_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 14. 10:08","title":"Megérkezett Kínába a koronavírus eredetét kutató tudóscsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a86c6c3-36ea-47dc-a4bf-03cc4f97e03a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint pénzzel lehetne ösztönözni az embereket arra, hogy beoltassák magukat.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint pénzzel lehetne ösztönözni az embereket arra, hogy beoltassák magukat.","id":"20210113_Fekete_Gyor_100_ezer_forint_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a86c6c3-36ea-47dc-a4bf-03cc4f97e03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3f89c7-0205-432e-af72-9e217d4c6885","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_Fekete_Gyor_100_ezer_forint_oltas","timestamp":"2021. január. 13. 09:47","title":"Fekete-Győr: Kapjon 100 ezer forintot, aki beoltatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d36466-d3ac-467c-9cfd-cbb8e1c9b91a","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A párkapcsolati pszichológia terén végzett kutatások már számtalan alkalommal bizonyították az összefüggést a depresszió és a párkapcsolati krízis között. Még a legkiegyensúlyozottabb, a legjobban működő párkapcsolat is megváltozhat, ha az egyik félnél fellépnek a depresszió tünetei. Miből ismerhetjük fel a jeleket? ","shortLead":"A párkapcsolati pszichológia terén végzett kutatások már számtalan alkalommal bizonyították az összefüggést...","id":"20171124_Depresszios_a_parom_71_jel_amire_erdemes_odafigyelni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14d36466-d3ac-467c-9cfd-cbb8e1c9b91a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b1613b-e179-4623-b18c-d5feaf7c93a0","keywords":null,"link":"/brandchannel/20171124_Depresszios_a_parom_71_jel_amire_erdemes_odafigyelni","timestamp":"2021. január. 13. 07:30","title":"A depresszió még a legjobban működő párkapcsolatot is megviseli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"}]