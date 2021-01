Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47decec7-8403-4840-829a-7e125c7fdac4","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Abakusz, palatábla, vagy akár csak néhány kavics a földön: az illusztrálási, vizualizációs megoldások a kezdetektől fogva végig kísérik a tanítás történetét. Egy olyan egyetemi kampusz, amely a legmodernebb szemlélettel közelít mind a tudományokhoz, mind az oktatáshoz, ma már a megjelenítő rendszerek terén is a csúcstechnológiát választja.\r

","shortLead":"Abakusz, palatábla, vagy akár csak néhány kavics a földön: az illusztrálási, vizualizációs megoldások a kezdetektől...","id":"samsungbch_20210115_jovo_felsooktatasa_CEU_oriaskijelzo_digital_signage","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47decec7-8403-4840-829a-7e125c7fdac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12ba9b5-c2ef-429f-a04c-029aa4dbbf8a","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210115_jovo_felsooktatasa_CEU_oriaskijelzo_digital_signage","timestamp":"2021. január. 15. 07:30","title":"A jövő felsőoktatása izgalmasabb lehetőségeket rejt, mint elsőre gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"de43afe3-1039-4cd9-bb15-4236ed731f82","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A honlap 2007-ben a világ 10 leglátogatottabb weboldalának egyike lett, emellett számos más elismerést is nyert. A török kormány viszont nem kedveli.","shortLead":"A honlap 2007-ben a világ 10 leglátogatottabb weboldalának egyike lett, emellett számos más elismerést is nyert...","id":"20210115_wikipedia_enciklopedia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de43afe3-1039-4cd9-bb15-4236ed731f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a61a76-64ac-4b3a-910e-6e554ef65120","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_wikipedia_enciklopedia","timestamp":"2021. január. 15. 20:50","title":"20 éves lett a Wikipédia, amit ma is önkéntesek szerkesztenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52a3011-ef49-4023-92a6-adfc1e049bb7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába okozhat súlyos májkárosodást az Esyma, a készítmény méhmiómák kezelésében mutatott előnyei bizonyos esetekben meghaladhatják ezt a kockázatot.","shortLead":"Hiába okozhat súlyos májkárosodást az Esyma, a készítmény méhmiómák kezelésében mutatott előnyei bizonyos esetekben...","id":"20210115_richter_esmya_mehmioma_majkarosodas_eu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d52a3011-ef49-4023-92a6-adfc1e049bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cbdeb2-b437-4a49-87c3-646d42f4c9fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_richter_esmya_mehmioma_majkarosodas_eu","timestamp":"2021. január. 15. 13:55","title":"Korlátozza, de nem függeszti fel a Richter méhmióma-gyógyszerének használatát az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a766bc6a-af06-45d6-8827-e280e2982bf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben sem lesz már 0 foknál melegebb.","shortLead":"Napközben sem lesz már 0 foknál melegebb.","id":"20210115_Extrem_hideg_meteorologiai_szolgalat_hetvege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a766bc6a-af06-45d6-8827-e280e2982bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e52d10-bfeb-4ef8-b364-070c42796276","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Extrem_hideg_meteorologiai_szolgalat_hetvege","timestamp":"2021. január. 15. 18:44","title":"Extrém hideg lehet a hétvégén, figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az oltóanyagból azért érkezik kevesebb az EU-ba, mert az azt gyártó amerikai cég újraszervezi a termelést, hogy több vakcinát tudjon legyártani.","shortLead":"Az oltóanyagból azért érkezik kevesebb az EU-ba, mert az azt gyártó amerikai cég újraszervezi a termelést, hogy több...","id":"20210115_pfizer_biontech_vakcina_oltas_europai_unio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecef4cb9-4723-479d-807d-760c441ff9d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_pfizer_biontech_vakcina_oltas_europai_unio","timestamp":"2021. január. 15. 19:42","title":"Hat uniós ország is tiltakozik a csökkenő Pfizer-szállítmányok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632d2ff8-5e7a-4ba4-81cc-f8712f1c16ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mintegy 100 lóerős extra teljesítmény felára 4,4 millió forint.","shortLead":"A mintegy 100 lóerős extra teljesítmény felára 4,4 millió forint.","id":"20210115_magyarorszagon_az_500_loeros_uj_elektromos_audi_etron_s","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=632d2ff8-5e7a-4ba4-81cc-f8712f1c16ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3560a12-4749-483e-9fa5-fd44471758cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_magyarorszagon_az_500_loeros_uj_elektromos_audi_etron_s","timestamp":"2021. január. 15. 06:41","title":"Magyarországon az 500 lóerős új elektromos Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903ef7bc-202e-43d5-ba69-c103d62f6639","c_author":"Csillag István","category":"360","description":"Az ellenzék vezetőjének nem kell minden kérdést megoldania, csak egyet: Orbán torzult személyiségéhez képest tudjon emberként viselkedni, akiben megbízunk. Vélemény.","shortLead":"Az ellenzék vezetőjének nem kell minden kérdést megoldania, csak egyet: Orbán torzult személyiségéhez képest tudjon...","id":"202102_ami_mindent_megold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=903ef7bc-202e-43d5-ba69-c103d62f6639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ab39a4-befb-441a-948a-86f1a044656e","keywords":null,"link":"/360/202102_ami_mindent_megold","timestamp":"2021. január. 15. 16:30","title":"Csillag István: Az Orbánt leváltani képes ellenzéki vezető kiválasztásának receptje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ddb642-15dd-46b8-b03d-67a507098fb9","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Handó Tünde vezette tanács érdemi vizsgálat nélkül visszautasította az elítélt egykori VI. kerületi szocialista és szabaddemokrata önkormányzati képviselők panaszát.","shortLead":"A Handó Tünde vezette tanács érdemi vizsgálat nélkül visszautasította az elítélt egykori VI. kerületi szocialista és...","id":"20210115_terezvarosi_ingatlanugy_alkotmanybirosag_dontes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3ddb642-15dd-46b8-b03d-67a507098fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76449cbb-33f1-421d-9b50-88fea6547de7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210115_terezvarosi_ingatlanugy_alkotmanybirosag_dontes","timestamp":"2021. január. 15. 12:34","title":"Nem foglalkozik az Alkotmánybíróság a 16 éve húzódó terézvárosi ingatlanüggyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]