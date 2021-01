Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be108408-faa1-4dcd-b545-6a8b1e197614","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 46 éves férfi egy parkolóhelyre beállva sodort el egy gyalogost, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem lehetett megmenteni.","shortLead":"A 46 éves férfi egy parkolóhelyre beállva sodort el egy gyalogost, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem...","id":"20210117_Ittasan_tolatva_gazoltak_halalra_egy_gyalogost_Mosonmagyarovaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be108408-faa1-4dcd-b545-6a8b1e197614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9578772d-4512-445c-adf5-0a3ff8697799","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Ittasan_tolatva_gazoltak_halalra_egy_gyalogost_Mosonmagyarovaron","timestamp":"2021. január. 17. 13:47","title":"Ittasan tolatva gázoltak halálra egy gyalogost Mosonmagyaróváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780a3bde-1571-4e9d-9069-d23cbc973af0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Két fontos kötettel is jelentkezett az alapítványi formában működő intézmény.","shortLead":"Két fontos kötettel is jelentkezett az alapítványi formában működő intézmény.","id":"202102_konyv__az1956os_intezet_evkonyvei_hetvenes_evek__ezerkilencszaznyolcvankilenc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=780a3bde-1571-4e9d-9069-d23cbc973af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6352561-6082-449b-8c3b-212bc9e37bfe","keywords":null,"link":"/360/202102_konyv__az1956os_intezet_evkonyvei_hetvenes_evek__ezerkilencszaznyolcvankilenc","timestamp":"2021. január. 16. 08:30","title":"Totálisan kirabolták, de jelen van az 1956-os Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humorista koronavírusos volt.","shortLead":"A humorista koronavírusos volt.","id":"20210117_Meghalt_Sas_Jozsef","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9444d7d-6ca2-4c86-82fc-82cf7d8b3b4c","keywords":null,"link":"/kultura/20210117_Meghalt_Sas_Jozsef","timestamp":"2021. január. 17. 09:55","title":"Meghalt Sas József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legutóbb egy hete volt ennyi halálos áldozata a járványnak. ","shortLead":"Legutóbb egy hete volt ennyi halálos áldozata a járványnak. ","id":"20210117_77_koronavirusos_beteg_hunyt_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0af2fe5-66d4-4eea-9e3a-f8b331e828fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_77_koronavirusos_beteg_hunyt_el","timestamp":"2021. január. 17. 08:51","title":"77 koronavírusos beteg hunyt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b92fbc4-3c17-4b9e-981e-939b9804470b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába ajánlják fel az önkormányzatok a segítségüket a járvány ellen, a kormány meg sem hallgatja őket – olvasható Gémesi György Indexnek adott interjújában. Gödöllő polgármestere az önkormányzatiság fennmaradásáért aggódva ismertette a településeket ellehetetlenítő kormányzati elvonásokat is.","shortLead":"Hiába ajánlják fel az önkormányzatok a segítségüket a járvány ellen, a kormány meg sem hallgatja őket – olvasható...","id":"20210116_Gemesi_Gyorgy_100_milliard_forintot_vontak_ki_az_onkormanyzati_rendszerbol_politikai_dontest_hoztak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b92fbc4-3c17-4b9e-981e-939b9804470b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6a367a-31dc-4cd5-85da-eb71f8f43664","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Gemesi_Gyorgy_100_milliard_forintot_vontak_ki_az_onkormanyzati_rendszerbol_politikai_dontest_hoztak","timestamp":"2021. január. 16. 18:07","title":"Gémesi György: 100 milliárd forintot vontak ki az önkormányzati rendszerből, politikai döntést hoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad76e511-cd28-4a02-9ae9-3383c166c9c9","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Az Operettszínház igazgatójának pozícióját a zaklatási ügy sem tudta gyengíteni. Kiszivárgott a Színház- és Filmművészeti Egyetem huszonhat új oktatójának neve, köztük a furcsa pénzmozgásokkal vádolt, bukott váci színházigazgató és megannyi név a kormánypropagandából.","shortLead":"Az Operettszínház igazgatójának pozícióját a zaklatási ügy sem tudta gyengíteni. Kiszivárgott a Színház- és...","id":"20210116_szfe_uj_tanarok_nevsor_kissb_atilla_operettszinhaz_Velkovics_Vilmos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad76e511-cd28-4a02-9ae9-3383c166c9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447cfee7-f1eb-4f94-83ca-b4a006124ce0","keywords":null,"link":"/kultura/20210116_szfe_uj_tanarok_nevsor_kissb_atilla_operettszinhaz_Velkovics_Vilmos","timestamp":"2021. január. 16. 20:00","title":"Új nevek az SZFE tanárlistáján: a zaklatás eltussolásával vádolt Kiss-B. Atilla is az SZFE új tanárai közt van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter hamarosan indul is Moszkvába az M1 szerint.","shortLead":"Szijjártó Péter hamarosan indul is Moszkvába az M1 szerint.","id":"20210116_vakcina_eu_orosz_kinai_milliard_forint_szijjarto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777c2dde-2d2f-4230-b697-c30c61b6170d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_vakcina_eu_orosz_kinai_milliard_forint_szijjarto","timestamp":"2021. január. 16. 12:49","title":"Több tízmilliárdból vásárolna kínai és orosz vakcinát a kormány, Szijjártó megy majd értük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Fordulóponthoz érkezett a kormány: eddig a vakcinaregisztrációt reklámozta, most viszont le kell küzdenie a kínai oltás iránti ellenszenvet is. Kínából ugyanis a miniszterelnök szavai alapján nagy tömegben érkezhet oltás, ami elég a 60 év feletti krónikus betegek számára. A kormányzat eddig jellemzően a regisztrációról győzködte az embereket. Egy kommunikációs szakember szerint az oltáskampány akkor lehet hatékony, ha az \"igény\" felépítésével indulna el és visszamenve az alapokhoz arról szólna, milyen veszélyes következményekkel járhat a koronavírus. ","shortLead":"Fordulóponthoz érkezett a kormány: eddig a vakcinaregisztrációt reklámozta, most viszont le kell küzdenie a kínai oltás...","id":"20210117_oltas_kampany_kormany_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9590ad1f-f6c4-486a-b494-4b9d38070c30","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_oltas_kampany_kormany_vakcina","timestamp":"2021. január. 17. 16:00","title":"Most kell a kormánynak kínai vakcináról meggyőzni az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]