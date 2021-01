Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank megerősítette: senki nem válhat pusztán emiatt rossz adóssá.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank megerősítette: senki nem válhat pusztán emiatt rossz adóssá.","id":"20210125_MNB_A_moratorium_miatt_mai_es_jovobeni_hitelnel_sem_vesziti_el_senki_a_tiszta_ados_voltat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b901261d-abed-4e25-b086-3aeb6d264af1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_MNB_A_moratorium_miatt_mai_es_jovobeni_hitelnel_sem_vesziti_el_senki_a_tiszta_ados_voltat","timestamp":"2021. január. 25. 17:05","title":"MNB: Nem érhet senkit hátrány, ha a moratóriumot választja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7edf65-6c9c-4eb0-855a-ed4cca07db01","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Janet Yellenre herkulesi munka vár: ki kell rántania az amerikai gazdaságot a második világháború óta legmélyebb gazdasági válságból. Egyúttal pedig az egész világnak irányt kell mutatnia, hiszen Biden elnök – Trumppal ellentétben – felvállalta a globális problémák megoldását is.","shortLead":"Janet Yellenre herkulesi munka vár: ki kell rántania az amerikai gazdaságot a második világháború óta legmélyebb...","id":"20210126_Valsagban_edzodott_penzugyminisztere_lesz_az_Egyesult_Allamoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f7edf65-6c9c-4eb0-855a-ed4cca07db01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0751c260-70e3-45e1-ab7b-6d9b64aeeb59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_Valsagban_edzodott_penzugyminisztere_lesz_az_Egyesult_Allamoknak","timestamp":"2021. január. 26. 12:52","title":"Válságban edződött pénzügyminisztere lesz az Egyesült Államoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetnek tíz sérültje van, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.","shortLead":"A balesetnek tíz sérültje van, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.","id":"20210126_baleset_m1_m7_eger_ut_serultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0aa349-88ce-4926-89ac-9faef3aa8ab7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_baleset_m1_m7_eger_ut_serultek","timestamp":"2021. január. 26. 10:18","title":"Nők és gyerekek sérültek meg egy budapesti karambolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia járványügyi szakemberek nagy része már egy harmadik általános karantén kihirdetését szeretné.\r

","shortLead":"A francia járványügyi szakemberek nagy része már egy harmadik általános karantén kihirdetését szeretné.\r

","id":"20210125_Franciaorszag_koronavirus_negativ_PCRteszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f22413-57a1-4882-a05d-37b72f9070d3","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_Franciaorszag_koronavirus_negativ_PCRteszt","timestamp":"2021. január. 25. 20:40","title":"Franciaország az uniós országokból érkezőknek is kötelezővé teszi a negatív PCR-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ad639e-0d67-4428-a857-fa177f0e18ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanús, hogy nem az egyetem színvonalának emeléséről szól a folyamat – állapítják meg az állásfoglalás aláírói.","shortLead":"Gyanús, hogy nem az egyetem színvonalának emeléséről szól a folyamat – állapítják meg az állásfoglalás aláírói.","id":"20210125_debreceni_egyetem_modellvaltas_tiltakozo_professzorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8ad639e-0d67-4428-a857-fa177f0e18ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6b973d-7454-4f5b-ba4b-0457ad33db2e","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_debreceni_egyetem_modellvaltas_tiltakozo_professzorok","timestamp":"2021. január. 25. 07:34","title":"Szó sem volt a modellváltásról szóló széles körű egyeztetésről a Debreceni Egyetem professzorai szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1925350f-fcc1-462d-b192-2c1d1e967775","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormányzati megszorítások miatt szorult anyagi helyzetbe került önkormányzat nem is küzdött a zenekarért. ","shortLead":"A kormányzati megszorítások miatt szorult anyagi helyzetbe került önkormányzat nem is küzdött a zenekarért. ","id":"202103_zugloi_filharmonia_vitteazallam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1925350f-fcc1-462d-b192-2c1d1e967775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551bf590-e495-47a8-b307-2966c636408c","keywords":null,"link":"/360/202103_zugloi_filharmonia_vitteazallam","timestamp":"2021. január. 24. 14:00","title":"A járványban az államé lett a Zuglói Filharmónia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585d3dc1-2148-47a7-bc65-bd6b875adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár a gyakorlatban is bemutatkoztak az Apple saját lapkakészletével dolgozó Mac gépek. A teljesítményük valóban remek, azonban időnként ezeknek a masináknak is szembe kell nézniük ilyen-olyan problémával, például hogy esetenként gond lehet a felhasználóváltással.","shortLead":"Immár a gyakorlatban is bemutatkoztak az Apple saját lapkakészletével dolgozó Mac gépek. A teljesítményük valóban...","id":"20210126_apple_m1_mac_varatlanul_aktivalodo_kepernyovedo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=585d3dc1-2148-47a7-bc65-bd6b875adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f1ecaa-3054-4392-b64b-d58161f5c298","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_apple_m1_mac_varatlanul_aktivalodo_kepernyovedo","timestamp":"2021. január. 26. 12:03","title":"Váratlanul aktiválódó képernyővédő nehezíti az Apple új gépeit használók életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A baleset a Budapest–Esztergom vasútvonalon történt.\r

","shortLead":"A baleset a Budapest–Esztergom vasútvonalon történt.\r

","id":"20210125_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_not_Dorognal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbda482b-c06e-4c58-9b7b-1ebbf96a45b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_not_Dorognal","timestamp":"2021. január. 25. 19:06","title":"Halálra gázolt a vonat egy nőt Dorognál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]