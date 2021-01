Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8eb0e4a-a06a-40a6-b8d1-17f6b196df1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legnagyobb forgalmú villamosvonalakon és a földalattin kezdik el a testkamerák tesztjét.","shortLead":"A legnagyobb forgalmú villamosvonalakon és a földalattin kezdik el a testkamerák tesztjét.","id":"20210127_bkk_kamera_ellenor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8eb0e4a-a06a-40a6-b8d1-17f6b196df1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65174397-fa6e-4273-9dbd-68db338541ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_bkk_kamera_ellenor","timestamp":"2021. január. 27. 15:37","title":"Testkamerával szereli fel a BKK az ellenőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2caa7bc-e71d-43a5-9a55-a1ec8948663e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő szerint szabályozottan elképzelhető lenne a nyitás. Annyi biztos, hogy nagyon sok FFP2-es maszkra lenne szükség, ha a kormány megfogadná Kunetz tanácsait.","shortLead":"Az egészségügyi szakértő szerint szabályozottan elképzelhető lenne a nyitás. Annyi biztos, hogy nagyon sok FFP2-es...","id":"20210126_kunetz_zsombor_jarvanyugyi_korlatozasok_nyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2caa7bc-e71d-43a5-9a55-a1ec8948663e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec6e12f-8443-4be5-8762-49273eedcb63","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_kunetz_zsombor_jarvanyugyi_korlatozasok_nyitas","timestamp":"2021. január. 26. 10:59","title":"Kunetz Zsombor a járványügyi korlátozásokról: Ki kell nyitnunk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d90dbc4e-9819-4aec-aa15-e6e41c6ceff3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Han Solo a pénz és a hírnév ellenére is ember tudott maradni.","shortLead":"Han Solo a pénz és a hírnév ellenére is ember tudott maradni.","id":"20210127_harrison_ford_koronavirus_oltas_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d90dbc4e-9819-4aec-aa15-e6e41c6ceff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a18ea1c-c04c-4353-b0e4-13e1887b3841","keywords":null,"link":"/elet/20210127_harrison_ford_koronavirus_oltas_vakcina","timestamp":"2021. január. 27. 09:26","title":"Harrison Ford 2 órát várt a koronavírus-oltásért, mert nem akarta, hogy az ismertsége előnyhöz juttassa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d83b0ab9-2eac-4798-80ff-01d36efd623a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport talált rá a Cretophengodidae nevű rovarra, ami a fényét arra használhatta, hogy elriassza a ragadozókat.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport talált rá a Cretophengodidae nevű rovarra, ami a fényét arra használhatta, hogy elriassza...","id":"20210127_A_szentjanosbogar_szazmillio_eves_oset_fedeztek_fel_egy_mianmari_borostyanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d83b0ab9-2eac-4798-80ff-01d36efd623a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78086bc-c1fd-40d0-be1f-c463500d57f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_A_szentjanosbogar_szazmillio_eves_oset_fedeztek_fel_egy_mianmari_borostyanban","timestamp":"2021. január. 27. 16:03","title":"A szentjánosbogár százmillió éves ősét fedezték fel egy mianmari borostyánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f232e9c3-7c15-4505-b726-074269d7e388","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Március 1-től egy munkatárs alapbére sem lesz bruttó 260 ezer forintnál kevesebb az áruházláncnál.","shortLead":"Március 1-től egy munkatárs alapbére sem lesz bruttó 260 ezer forintnál kevesebb az áruházláncnál.","id":"20210127_Beremeles_Auchan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f232e9c3-7c15-4505-b726-074269d7e388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c68c96d-329c-43e8-adbc-27b214b8bfc3","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_Beremeles_Auchan","timestamp":"2021. január. 27. 16:07","title":"A béremelés után bruttó 400 ezret kereshet egy pék az Auchannál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6031bb-aa9a-4b26-bb22-e7495db7c5b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lopott laptop értékét nagyban csökkenti, ha a bűnöző nem képes gyári alaphelyzetbe állítani azt. Pontosan ilyen védelemmel készül felruházni újabb operációs rendszerét a Microsoft.","shortLead":"Egy lopott laptop értékét nagyban csökkenti, ha a bűnöző nem képes gyári alaphelyzetbe állítani azt. Pontosan ilyen...","id":"20210126_microsoft_windows_10x_hordozhato_eszkozok_lopott_laptop_notebook_gyari_visszaallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba6031bb-aa9a-4b26-bb22-e7495db7c5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa88f385-5c16-48f3-8b1e-877bf1420f5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_microsoft_windows_10x_hordozhato_eszkozok_lopott_laptop_notebook_gyari_visszaallitas","timestamp":"2021. január. 26. 11:03","title":"A Microsoft egy érdekes új funkcióval nehezítené a laptoptolvajok dolgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar kutatók szerint nagyon kicsi annak a valószínűsége, hogy a koronavírus közvetlenül a tüdőbe jusson, még akkor is, ha egy fertőzött köhögését lélegzi be valaki. A belélegzett vírusok nagy része ugyanis az orrüregben, a szájüregben és a torokban tapad meg.","shortLead":"Magyar kutatók szerint nagyon kicsi annak a valószínűsége, hogy a koronavírus közvetlenül a tüdőbe jusson, még akkor...","id":"20210127_koronavirus_tudo_legut_tudogyulladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4dfde4f-d00b-4b4e-94d4-a8e76c2e47dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_koronavirus_tudo_legut_tudogyulladas","timestamp":"2021. január. 27. 08:33","title":"Új dolgot fedeztek fel a koronavírusról magyar kutatók, ez is segítheti a védekezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b02959-3bcb-485d-9029-9535732a0c88","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kaja Kallas személyében először van női miniszterelnöke az országnak.","shortLead":"Kaja Kallas személyében először van női miniszterelnöke az országnak.","id":"20210125_Esztorszag_kormanykoalicio_KajaKallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5b02959-3bcb-485d-9029-9535732a0c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c59178e-e6fe-4c2d-9fdf-b9de5731ad85","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_Esztorszag_kormanykoalicio_KajaKallas","timestamp":"2021. január. 25. 21:46","title":"Észtországban megalakult az új kormánykoalíció ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]