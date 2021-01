Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f77bae7-fa5b-49e8-9abb-0fc8e4a34bf6","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210127_Marabu_Feknyuz_Ki_morgolodik_az_orosz_vakcina_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f77bae7-fa5b-49e8-9abb-0fc8e4a34bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0086b2c7-54b3-4c0b-bf93-a3fe7b1a6759","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_Marabu_Feknyuz_Ki_morgolodik_az_orosz_vakcina_miatt","timestamp":"2021. január. 27. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ki morgolódik az orosz vakcina miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A társaság jelezte: kevesebbet tud szállítani a korábban beígértnél, az EU tudni akarja az okát.","shortLead":"A társaság jelezte: kevesebbet tud szállítani a korábban beígértnél, az EU tudni akarja az okát.","id":"20210125_Brusszeli_valsagstab_a_gyogyszerszallitasok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9b0ce9-730a-476e-a681-3a3d5f5e1269","keywords":null,"link":"/eurologus/20210125_Brusszeli_valsagstab_a_gyogyszerszallitasok_miatt","timestamp":"2021. január. 25. 18:35","title":"Brüsszelben válságtanácskozást tartottak az AstraZeneca miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36b5dca-fda7-4220-9afc-d846ad86f1ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán külügyminiszter ígéretet tett arra, hogy a készülő kisebbségi törvényről való egyeztetésbe a magyar nemzetiségi képviselőket is bevonják.","shortLead":"Az ukrán külügyminiszter ígéretet tett arra, hogy a készülő kisebbségi törvényről való egyeztetésbe a magyar...","id":"20210127_Szijjarto_Peter_magyarukran_kapcsolatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e36b5dca-fda7-4220-9afc-d846ad86f1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf882fc-19a9-44bf-853d-8063678fb6b1","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_Szijjarto_Peter_magyarukran_kapcsolatok","timestamp":"2021. január. 27. 14:15","title":"Szijjártó: Ki kell iktatni a szélsőséges elemeket a magyar–ukrán kapcsolatokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6013b722-ef6f-42e0-be10-f90a27367126","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kimaradt a Viktor, az Abszurdisztán és a Geciország is. ","shortLead":"Kimaradt a Viktor, az Abszurdisztán és a Geciország is. ","id":"20210126_Hetkoznapi_Csalodasok_raktarkoncert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6013b722-ef6f-42e0-be10-f90a27367126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2609c895-0938-441b-8593-88eb8be7e7a4","keywords":null,"link":"/kultura/20210126_Hetkoznapi_Csalodasok_raktarkoncert","timestamp":"2021. január. 26. 11:33","title":"Kivágták a Hétköznapi Csalódások raktárkoncertjéből a kormánykritikus dalokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dbb607-1f6c-4e62-a5d1-9785e3c1ce6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pozitív tesztek aránya régóta nem közelítette meg ennyire a WHO 5 százalékos ajánlását.","shortLead":"A pozitív tesztek aránya régóta nem közelítette meg ennyire a WHO 5 százalékos ajánlását.","id":"20210127_koronavirus_jarvany_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbb607-1f6c-4e62-a5d1-9785e3c1ce6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b635b054-2932-4107-b55e-2bef58f85810","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_koronavirus_jarvany_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. január. 27. 09:22","title":"Újabb 85 magyar áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9692bb5-fdac-458d-b273-fd24b237b213","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Dylan Groenewegen egy lengyel körversenyen súlyos sérüléssel járó balesetet okozott. Ezt többen nem tudták megemészteni.","shortLead":"Dylan Groenewegen egy lengyel körversenyen súlyos sérüléssel járó balesetet okozott. Ezt többen nem tudták megemészteni.","id":"20210127_rendori_vedelem_versenykerekparos_baleset_dylan_groenewegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9692bb5-fdac-458d-b273-fd24b237b213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29df0a96-e4b4-4214-8365-186909fe8856","keywords":null,"link":"/sport/20210127_rendori_vedelem_versenykerekparos_baleset_dylan_groenewegen","timestamp":"2021. január. 27. 07:10","title":"Rendőri védelmet kapott egy holland kerékpáros, mert egy versenye óta azzal fenyegetik, hogy megölik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ac1adf-3018-4a0e-aa22-17f9980842ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A megbízatása június 30-ig tart.","shortLead":"A megbízatása június 30-ig tart.","id":"20210126_Balazs_Peter_Szolnoki_Szigligeti_Szinhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ac1adf-3018-4a0e-aa22-17f9980842ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7d1ad1-0e30-4c13-9c76-a354e04d8249","keywords":null,"link":"/kultura/20210126_Balazs_Peter_Szolnoki_Szigligeti_Szinhaz","timestamp":"2021. január. 26. 13:00","title":"Balázs Péter távozik a Szolnoki Szigligeti Színház éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61996ede-e439-48e4-81c3-876e97649096","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka népszerű kisautója három évvel az előző frissítés után most ismét megújult.","shortLead":"A brit márka népszerű kisautója három évvel az előző frissítés után most ismét megújult.","id":"20210127_lelepleztek_a_megujult_minit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61996ede-e439-48e4-81c3-876e97649096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2a9535-0e65-4ed0-9aec-dee7f923b0cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_lelepleztek_a_megujult_minit","timestamp":"2021. január. 27. 09:21","title":"Leleplezték a megújult Minit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]