[{"available":true,"c_guid":"e9c5f72a-ab47-402c-8beb-ac72876d1a44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utoljára talán a Roncsfilmben lehetett ilyet látni.","shortLead":"Utoljára talán a Roncsfilmben lehetett ilyet látni.","id":"20210126_prostitualt_lovoldozes_rablas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9c5f72a-ab47-402c-8beb-ac72876d1a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8508b336-6eb3-4ee5-b266-1dc225825494","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_prostitualt_lovoldozes_rablas","timestamp":"2021. január. 26. 11:39","title":"Rendelt két férfi két prostituáltat, végül lövöldözés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"453fd863-4a1e-4f72-a94e-4c282afe9927","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az uniós GDP 4,4 százalékát tette ki a kulturális és kreatív ágazat a koronavírus-válság előtt, ám kevés szektort érintett annyira súlyosan a pandemia, mint a kultúrát – állapítja meg egy új jelentés.","shortLead":"Az uniós GDP 4,4 százalékát tette ki a kulturális és kreatív ágazat a koronavírus-válság előtt, ám kevés szektort...","id":"20210127_Szazmilliard_eurokat_bukott_az_EU_kulturalis_szektora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=453fd863-4a1e-4f72-a94e-4c282afe9927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ca8e3e-188e-4bb5-a3e2-f8e7ad398009","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210127_Szazmilliard_eurokat_bukott_az_EU_kulturalis_szektora","timestamp":"2021. január. 27. 16:59","title":"Százmilliárd eurókat bukott az EU kulturális szektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22e6cd6-bdda-4611-a7e2-41aa75c119ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két héten belül ez már a második ciklon, amely több tízezer embert sújt.","shortLead":"Két héten belül ez már a második ciklon, amely több tízezer embert sújt.","id":"20210127_mozambik_korhaz_eloise_ciklon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d22e6cd6-bdda-4611-a7e2-41aa75c119ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbf3996-2a60-4057-bb23-535b21bf4def","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_mozambik_korhaz_eloise_ciklon","timestamp":"2021. január. 27. 05:09","title":"76 kórházat és 400 osztálytermet árasztott el az Eloise ciklon Mozambikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Rosszul gondolkozik az, aki csak fokozatosan térne át a hagyományos dohányzásról az elektromos cigarettára, a kétféle módszer kombinálása ugyanis problémás lehet – állítják amerikai kutatók. ","shortLead":"Rosszul gondolkozik az, aki csak fokozatosan térne át a hagyományos dohányzásról az elektromos cigarettára, a kétféle...","id":"202103_hagyomanyos_es_ecigi_felesleges_kombinalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0c21bb-5ba0-4cc0-819b-0917b1e59f07","keywords":null,"link":"/360/202103_hagyomanyos_es_ecigi_felesleges_kombinalni","timestamp":"2021. január. 26. 12:00","title":"Nem jó ötlet felváltva használni az e-cigit és a simát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Steven Brandenburg összeesküvés-elméletekben hitt, a Moderna vakcinájával szemben különösen szkeptikus volt. ","shortLead":"Steven Brandenburg összeesküvés-elméletekben hitt, a Moderna vakcinájával szemben különösen szkeptikus volt. ","id":"20210127_Steven_Brandenburg_Moderna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebafe939-06bf-4831-bf76-917b6b561aff","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_Steven_Brandenburg_Moderna","timestamp":"2021. január. 27. 11:31","title":"Akár húsz évet is kaphat a vakcinákat károsító amerikai gyógyszerész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0ab413-7daa-45d0-8219-117a59e6f3c6","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"72 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy 2016-ban egy alföldi megyeszékhelyen végre felhúzzák a városból elhurcolt zsidók emlékfalát. Ma ezen kívül egy bútoráruházba falazott régi zsinagóga, borostyánnal benőtt sírkövek, belvárosi házak a hátrahagyott nyomai az egykoron a polgári réteget jelentő zsidóságnak. A holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából a saját szülővárosomba tértem vissza, mert Békéscsaba történelmében ott sűrűsödik a huszadik századi vidéki ember minden elfojtott traumája. ","shortLead":"72 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy 2016-ban egy alföldi megyeszékhelyen végre felhúzzák a városból elhurcolt zsidók...","id":"20210127_holokauszt_bekescsaba_zsinagoga_emleknap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f0ab413-7daa-45d0-8219-117a59e6f3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797cafb9-b4d9-4c2d-9b80-3cf54db9e13f","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_holokauszt_bekescsaba_zsinagoga_emleknap","timestamp":"2021. január. 27. 20:00","title":"„Csak nagyon kevesen érezték azt, hogy tenniük kell valamit a zsidók érdekében”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium most erősítette meg, hogy Orbán Gáspár volt a brit elitakadémia egyik magyarja.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium most erősítette meg, hogy Orbán Gáspár volt a brit elitakadémia egyik magyarja.","id":"20210127_orban_gaspar_elitakademia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee960fbf-2947-4ee0-8c6f-d9d78a414ee5","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_orban_gaspar_elitakademia","timestamp":"2021. január. 27. 15:22","title":"A minisztérium cáfolja, hogy Orbán Gáspár HM-ösztöndíjasként került az elitakadémiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A munkavállalók azt szeretnék, hogy a koronavírussal járó bolti többletterhelés az idei alapfizetésekben is megjelenjen.\r

","shortLead":"A munkavállalók azt szeretnék, hogy a koronavírussal járó bolti többletterhelés az idei alapfizetésekben is...","id":"20210128_Tesco_bertargyalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67afce7c-04ce-4fe3-977a-060c9ecd8771","keywords":null,"link":"/kkv/20210128_Tesco_bertargyalas","timestamp":"2021. január. 28. 07:39","title":"Kiéleződhet a bértárgyalás a Tescónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]