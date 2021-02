Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintettek az új agrártörvény ellen szerveznek demonstrációt. Az indiai kormány azt állítja, a mobilinternet tiltása fokozza a közbiztonságot.","shortLead":"Az érintettek az új agrártörvény ellen szerveznek demonstrációt. Az indiai kormány azt állítja, a mobilinternet tiltása...","id":"20210131_agrartorveny_india_mobilinternet_gazdak_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443c33b4-0583-4596-955e-404b331b2bd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210131_agrartorveny_india_mobilinternet_gazdak_tuntetes","timestamp":"2021. január. 31. 15:02","title":"Tüntetnének az indiai gazdák, a kormány még előtte kikapcsolta az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e05699c-8564-4d27-a9c7-c1d47c635161","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Putyin-korszak legerőteljesebb tiltakozó akciója volt a letartóztatott ellenzéki politikus melletti kiállás.","shortLead":"A Putyin-korszak legerőteljesebb tiltakozó akciója volt a letartóztatott ellenzéki politikus melletti kiállás.","id":"20210131_Navalnijtuntetes_Tobb_mint_otezer_embert_tartoztattak_le_Oroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e05699c-8564-4d27-a9c7-c1d47c635161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d16fc17-2f8d-4e3b-aa8f-f419188117c9","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_Navalnijtuntetes_Tobb_mint_otezer_embert_tartoztattak_le_Oroszorszagban","timestamp":"2021. január. 31. 21:57","title":"Ötezernél is több embert vettek őrizetbe a Navalnij melletti tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db52ec51-cdfb-4d45-82bb-947ca08c991b","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Gyakran környezettudatosabbnak tüntetik fel magukat a valóságosnál weboldalaikon.\r

