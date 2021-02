Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03486f6d-8418-4fb1-a912-e3da93c9a3e1","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A szenvedély és a szorongás hangján szól a Szabadulógyakorlatok című novelláskötetében a szerző, aki túlérzékeny emberként fizikailag is rosszul van szereplői fájdalmas sorsától.","shortLead":"A szenvedély és a szorongás hangján szól a Szabadulógyakorlatok című novelláskötetében a szerző, aki túlérzékeny...","id":"202104__szabo_t_anna_iro__boszorkanysagrol_fenyegetettsegrol__a_szakadek_szelen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03486f6d-8418-4fb1-a912-e3da93c9a3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65312409-8abe-4bb2-8c68-34ce8903d200","keywords":null,"link":"/360/202104__szabo_t_anna_iro__boszorkanysagrol_fenyegetettsegrol__a_szakadek_szelen","timestamp":"2021. január. 31. 13:30","title":"Szabó T. Anna: Nem lenne szabad hagyni, de van, amikor kihoz a sodromból a politika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5945c281-6d7d-443c-a6d1-7504261ec56c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem közölték, ki és mivel fenyegette meg az országos tisztifőorvost.","shortLead":"Azt nem közölték, ki és mivel fenyegette meg az országos tisztifőorvost.","id":"20210131_muller_cecilia_testor_szemelyi_vedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5945c281-6d7d-443c-a6d1-7504261ec56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a37e4bb-3354-43b2-b731-f39b060b34ee","keywords":null,"link":"/itthon/20210131_muller_cecilia_testor_szemelyi_vedelem","timestamp":"2021. január. 31. 09:13","title":"Müller Cecíliát azért védik testőrök, mert fenyegetéseket kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megvannak a 2021-es vagyonnyilatkozatok, kevesebb amerikai vakcina jöhetett a vártnál, a Putyin-korszak legnagyobb tüntetése volt vasárnap. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megvannak a 2021-es vagyonnyilatkozatok, kevesebb amerikai vakcina jöhetett a vártnál, a Putyin-korszak legnagyobb...","id":"20210201_Radar360_Orban_puritan_Rogan_ujranosult_Gyurcsany_rossz_evet_zart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d72c074-8711-48c8-b49e-c5f43be2485b","keywords":null,"link":"/360/20210201_Radar360_Orban_puritan_Rogan_ujranosult_Gyurcsany_rossz_evet_zart","timestamp":"2021. február. 01. 08:00","title":"Radar360: Orbán papíron puritán, Rogán újranősült, Gyurcsány nem zárt jó évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7454764b-c976-46be-9b7a-9e665bc58556","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Facebookra föltett videóban érdekes jelenetet láthatunk. A KMK tisztázta az ügyet.","shortLead":"A Facebookra föltett videóban érdekes jelenetet láthatunk. A KMK tisztázta az ügyet.","id":"20210130_Igy_lop_tollat_a_magyar_delegacio_az_orosz_kulugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7454764b-c976-46be-9b7a-9e665bc58556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114910cd-6d4d-4e42-847b-3b2ffbdc2711","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210130_Igy_lop_tollat_a_magyar_delegacio_az_orosz_kulugyben","timestamp":"2021. január. 30. 17:01","title":"„Rögtön lopják a tollat” - fura videót tett közzé az orosz külügy Szijjártóék látogatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a5a294-dc0d-4f03-bc51-1bb3f08aa28c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mintegy ötezer műtárgyat adott vissza gyűjteményéből a washingtoni Biblia Múzeum Egyiptomnak, ahonnan annak idején kicsempészték azokat.","shortLead":"Mintegy ötezer műtárgyat adott vissza gyűjteményéből a washingtoni Biblia Múzeum Egyiptomnak, ahonnan annak idején...","id":"20210131_Illegalis_asatasokbol_szarmazo_mutargyakat_adtak_vissza_Egyiptomnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41a5a294-dc0d-4f03-bc51-1bb3f08aa28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ee5449-840b-4ac1-b1f2-72a8a69a4777","keywords":null,"link":"/kultura/20210131_Illegalis_asatasokbol_szarmazo_mutargyakat_adtak_vissza_Egyiptomnak","timestamp":"2021. január. 31. 18:20","title":"Illegális ásatásokból származó műtárgyakat adtak vissza Egyiptomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a00bf1c-ffe8-456d-b9d4-a1c784559715","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval a hivatalosan elismert koronavírus-járvány előtt szokatlan egészségügyi panaszokról számoltak be az európai twitterezők, és ezzel tulajdonképpen előre jelezték a pandémiát.","shortLead":"Jóval a hivatalosan elismert koronavírus-járvány előtt szokatlan egészségügyi panaszokról számoltak be az európai...","id":"20210201_twitter_posztok_vizsgalata_a_koronavirusos_megbetegedesek_szempontjabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a00bf1c-ffe8-456d-b9d4-a1c784559715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837635a4-7805-4804-911f-f16a68f7bbf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_twitter_posztok_vizsgalata_a_koronavirusos_megbetegedesek_szempontjabol","timestamp":"2021. február. 01. 10:03","title":"Hamarabb tudhattuk volna, hogy kitör a világjárvány, ha odafigyeltünk volna a Twitterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d917fed-cef0-4622-a73c-f146554f2710","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A maszkhasználati szabályok ellen vétettek a vasárnapi tiltakozáson.","shortLead":"A maszkhasználati szabályok ellen vétettek a vasárnapi tiltakozáson.","id":"20210131_birsagolt_Hosok_teren_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d917fed-cef0-4622-a73c-f146554f2710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2012a9-2105-4f96-82e1-b43639e808fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210131_birsagolt_Hosok_teren_a_rendorseg","timestamp":"2021. január. 31. 18:02","title":"Hat embert bírságolt meg a vendéglátósok tüntetésén a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923d1062-b08b-4c04-b9dc-d37fcb2ee488","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Miért lenne zökkenőmentes az alvásfigyelés és a véroxigénszint-jelzés, ha a tudományos vizsgálatok szerint még a lépésszámlálásban és a pulzusmérésben is sok az esetlegesség és a fals érték? Az okosórák egészségügyi adatait ettől függetlenül nem tartják feleslegesnek a szakértők.","shortLead":"Miért lenne zökkenőmentes az alvásfigyelés és a véroxigénszint-jelzés, ha a tudományos vizsgálatok szerint még...","id":"202104__okoseszkozok_egeszsegfunkcioi__zavaro_bevasarlokocsi__atvilagitas__rahibaznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=923d1062-b08b-4c04-b9dc-d37fcb2ee488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3007bd58-d085-4b5d-be24-28180ee71b8e","keywords":null,"link":"/360/202104__okoseszkozok_egeszsegfunkcioi__zavaro_bevasarlokocsi__atvilagitas__rahibaznak","timestamp":"2021. január. 31. 08:15","title":"Mit ér valójában az okosórákban az alvásfigyelés, az EKG és társaik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]