[{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Negyedével csökkent az orosz elnök népszerűsége a fiatalok körében, és másfélszeresére nőtt azok aránya, akiknek nem tetszik, az, ahogy kormányoz.","shortLead":"Negyedével csökkent az orosz elnök népszerűsége a fiatalok körében, és másfélszeresére nőtt azok aránya, akiknek nem...","id":"20210204_kozvelemenykutatas_putyin_orosorszag_navalnij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0e52bc-c74f-4a5b-8965-c049b6811ab1","keywords":null,"link":"/vilag/20210204_kozvelemenykutatas_putyin_orosorszag_navalnij","timestamp":"2021. február. 04. 19:46","title":"Tömegesen fordulnak el Putyintól a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közlekedési vállalat szórakoztató videókkal és játékokkal is jelentkezik majd kifejezetten a fiatalok kedvéért.","shortLead":"A közlekedési vállalat szórakoztató videókkal és játékokkal is jelentkezik majd kifejezetten a fiatalok kedvéért.","id":"20210204_TikTokcsatornat_inditott_a_BKK","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"190cb1ee-b586-4753-b60c-07ae2b4c000b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_TikTokcsatornat_inditott_a_BKK","timestamp":"2021. február. 04. 16:40","title":"TikTok-csatornát indított a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszezőnek néhány napja van, hogy új partnert találjon magának.","shortLead":"A magyar teniszezőnek néhány napja van, hogy új partnert találjon magának.","id":"20210204_Australian_Open_Babos_Timea_parospartnere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a73e83-fc09-46ce-a018-c67139171980","keywords":null,"link":"/sport/20210204_Australian_Open_Babos_Timea_parospartnere","timestamp":"2021. február. 04. 09:37","title":"Australian Open: Visszalépett Babos Tímea párospartnere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703bc19c-aa0d-4b55-a0f8-cde2e35e7ce9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Körülbelül két évig lehet hordani a különleges lábbelit. ","shortLead":"Körülbelül két évig lehet hordani a különleges lábbelit. ","id":"20210205_3D_nyomtatas_kutyaszor_komposztalas_gomba_lebomlo_sportcipo_fenntarthatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=703bc19c-aa0d-4b55-a0f8-cde2e35e7ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa7d3be-e214-45fb-b025-139f84a7852f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210205_3D_nyomtatas_kutyaszor_komposztalas_gomba_lebomlo_sportcipo_fenntarthatosag","timestamp":"2021. február. 05. 10:50","title":"Kutyaszőrből, 3D nyomtatással készít komposztálható sportcipőket egy dizájner","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c772545b-7909-430e-b821-46cb93f1cbca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Berki Krisztián, a londoni olimpia aranyérmes tornásza 35 évesen hagyja abba sportolói pályafutását.","shortLead":"Berki Krisztián, a londoni olimpia aranyérmes tornásza 35 évesen hagyja abba sportolói pályafutását.","id":"20210204_Visszavonul_Berki_Krisztian_olimpiai_bajnok_tornasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c772545b-7909-430e-b821-46cb93f1cbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201f1120-ae05-44f8-933e-f334a1cea648","keywords":null,"link":"/sport/20210204_Visszavonul_Berki_Krisztian_olimpiai_bajnok_tornasz","timestamp":"2021. február. 04. 11:38","title":"Visszavonul Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9fe841-ef4b-41da-96ec-1e0f259696c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állatok közt olyanokat is találtak, amelyekben a koronavírus különféle mutációja alakult ki.","shortLead":"Az állatok közt olyanokat is találtak, amelyekben a koronavírus különféle mutációja alakult ki.","id":"20210205_dania_nyerc_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc9fe841-ef4b-41da-96ec-1e0f259696c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0375bee-95aa-4fe7-acb3-3979ee74083a","keywords":null,"link":"/vilag/20210205_dania_nyerc_koronavirus","timestamp":"2021. február. 05. 19:37","title":"15 millió nyércet öltek le a járvány miatt Dániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0e7001-38ca-4988-879f-cc01bc132e8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A listán olyan helyek szerepelnek még mint Guam vagy Új-Kaledónia.\r

","shortLead":"A listán olyan helyek szerepelnek még mint Guam vagy Új-Kaledónia.\r

","id":"20210204_national_geographic_hortobagy_uti_cel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d0e7001-38ca-4988-879f-cc01bc132e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2ac4a0-5e3d-4c31-83d7-da953f9b9bb0","keywords":null,"link":"/elet/20210204_national_geographic_hortobagy_uti_cel","timestamp":"2021. február. 04. 15:14","title":"Az év látnivalói közé került a Hortobágy a National Geographicnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7582ab-cae6-4ef5-8cc4-5d92fb410a24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben a légzésszámunkat és a pulzusunkat is monitorozhatjuk az alkalmazás, valamint egy telefon segítségével.","shortLead":"A jövőben a légzésszámunkat és a pulzusunkat is monitorozhatjuk az alkalmazás, valamint egy telefon segítségével.","id":"20210204_google_fitnesz_alkalmazas_pulzus_legzesszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f7582ab-cae6-4ef5-8cc4-5d92fb410a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10720d4-1f3e-468a-b266-f70f2ad4e0d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_google_fitnesz_alkalmazas_pulzus_legzesszam","timestamp":"2021. február. 04. 18:03","title":"Új egészségügyi funkciókat kap a Google Fitnesz, de nem használhatja mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]