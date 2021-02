Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ee19ceb-4edd-4e3f-a69b-e6c4f30df3d1","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"Ócska sci-fi-filmnek is tűnhetne, ami nyugati „licenc” alapján készült a vasfüggöny keleti oldalán: szerepel benne a szovjet Steve Jobs, automatizált tervgazdaság és kriptorubel. Bármennyire hihetetlennek tűnik, nem sokon múlt a megvalósulása, rettegett is Amerika.","shortLead":"Ócska sci-fi-filmnek is tűnhetne, ami nyugati „licenc” alapján készült a vasfüggöny keleti oldalán: szerepel benne...","id":"202106__digitalis_kommunizmus__szovjet_internet__modern_utopia__internyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ee19ceb-4edd-4e3f-a69b-e6c4f30df3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e10e7d-aefc-4f10-8244-093fb9c53ada","keywords":null,"link":"/360/202106__digitalis_kommunizmus__szovjet_internet__modern_utopia__internyet","timestamp":"2021. február. 15. 11:00","title":"A „szovjet Steve Jobs” megcsinálta volna az internetet, de a párt a villogó tyúkdiszkóban hitt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6ea75e-0a6d-4c94-a32f-dc6f6e4e8f95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy sikernek tűnik a Galaxy S21 család, azonban sokaknak még mindig a vágyálom kategóriájában maradnak ezek az eszközök, meglehetősen borsos áruk miatt. Azonban úgy tűnik, a Samsungnak az idén is lehet egy kellemes meglepetése.","shortLead":"Nagy sikernek tűnik a Galaxy S21 család, azonban sokaknak még mindig a vágyálom kategóriájában maradnak ezek...","id":"20210215_samsung_galaxy_s21_fe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d6ea75e-0a6d-4c94-a32f-dc6f6e4e8f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f03e9cf-2c26-4ca1-bfed-f27e330c044f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_samsung_galaxy_s21_fe","timestamp":"2021. február. 15. 07:03","title":"Lehet, hogy érdemes várni? A Galaxy S21 is kaphat olcsóbb változatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy májusban életbe lépő rendelet szerint a kerületben lévő társasházak 90 százalékos kedvezményt kaphatnak a közterület-használati díjból, amennyiben felújítást végeznek.\r

","shortLead":"Egy májusban életbe lépő rendelet szerint a kerületben lévő társasházak 90 százalékos kedvezményt kaphatnak...","id":"20210214_Rendelet_Momentum_roller_Ujbuda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6cfa44-30b8-43c2-8273-2b86958c9871","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Rendelet_Momentum_roller_Ujbuda","timestamp":"2021. február. 14. 14:32","title":"Külön drosztokat alakítanak ki Újbudán az elektromos rollereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki csinálta? Hol készült? Milyen ruhát viselt a kismama?

","shortLead":"Ki csinálta? Hol készült? Milyen ruhát viselt a kismama?

","id":"20210215_Mit_kell_tudni_a_fotorol_amellyel_bejelentettek_Meghan_Markle_masodik_terhesseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f5fbac-3273-4a81-a8be-494a341fec57","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Mit_kell_tudni_a_fotorol_amellyel_bejelentettek_Meghan_Markle_masodik_terhesseget","timestamp":"2021. február. 15. 08:01","title":"Mit kell tudni a fotóról, amellyel bejelentették Meghan Markle második terhességét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c1a394-235f-4744-8717-d7e15db84490","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új kutatás eredményei azt mutatják, hogy Kanadában és az Amerikai Egyesült Államokban is jóval hosszabb, és intenzívebb pollenszezont eredményez a változó éghajlat.","shortLead":"Egy új kutatás eredményei azt mutatják, hogy Kanadában és az Amerikai Egyesült Államokban is jóval hosszabb, és...","id":"20210214_Nem_is_tudjak_meg_az_allergiasok_milyen_rossz_hir_szamukra_a_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05c1a394-235f-4744-8717-d7e15db84490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe72bdbf-7c54-441f-ae07-32fba73e0287","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Nem_is_tudjak_meg_az_allergiasok_milyen_rossz_hir_szamukra_a_klimavaltozas","timestamp":"2021. február. 14. 15:20","title":"Nem is tudják még az allergiások, milyen rossz hír lehet számukra a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az oltóanyagot Dél-Koreában és Indiában gyártják majd.","shortLead":"Az oltóanyagot Dél-Koreában és Indiában gyártják majd.","id":"20210215_A_WHO_jovahagyta_az_AstraZeneca_vakcinajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ce043c-49dd-4926-8b78-75657140ab0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_A_WHO_jovahagyta_az_AstraZeneca_vakcinajat","timestamp":"2021. február. 15. 19:03","title":"A WHO jóváhagyta az AstraZeneca vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf88e065-5771-4c7f-ad58-4efd82579804","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén január 1-jétől van lehetőségük a cégeknek elektronikus jótállási jegy kiállítására. Több nagyobb kereskedelmi láncot kérdeztünk arról, továbbra is sorban kell-e állni a vevőszolgálatokon vagy kérhetjük e-mailben, netán mobiltelefonra a számlát és a jótállást. Mivel a fogyasztóvédelmi törvényben csak lehetőségként szerepel az online jótállási jegy, a boltok nem nagyon törik magukat érte. Körkép. ","shortLead":"Idén január 1-jétől van lehetőségük a cégeknek elektronikus jótállási jegy kiállítására. Több nagyobb kereskedelmi...","id":"20210214_Nem_kotelezo_ezert_nem_is_torik_magukat_a_cegek_hogy_ejotallasi_jegyet_adjanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf88e065-5771-4c7f-ad58-4efd82579804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4efd34b2-4823-4219-baa7-04f74c002cf9","keywords":null,"link":"/kkv/20210214_Nem_kotelezo_ezert_nem_is_torik_magukat_a_cegek_hogy_ejotallasi_jegyet_adjanak","timestamp":"2021. február. 14. 11:00","title":"És ön kapott már a mobiljára jótállási jegyet? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15cf33d3-ea43-4d42-8fbe-4f2918ff363e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Michael McDowell nevető harmadikként megúszta az ütközést, és behúzta a győzelmet.","shortLead":"Michael McDowell nevető harmadikként megúszta az ütközést, és behúzta a győzelmet.","id":"20210215_nascar_daytona_500_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15cf33d3-ea43-4d42-8fbe-4f2918ff363e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e867a363-bfcd-449f-97b4-478cd7df9537","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_nascar_daytona_500_baleset","timestamp":"2021. február. 15. 14:13","title":"Tüzes tömegkarambollal ért véget a Daytona 500 (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]