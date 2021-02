Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Heves megyében az öt évvel ezelőtti földárveréseken a területek több mint fele kilenc nagy érdekeltséghez került. A nyertesek között bankár, ügyész és szállodai menedzser is akadt.","shortLead":"Heves megyében az öt évvel ezelőtti földárveréseken a területek több mint fele kilenc nagy érdekeltséghez került...","id":"20210218_Angyan_Jozsef_heves_foldarveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8d1976-07d1-4dd7-bbb0-d63132c7fb8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_Angyan_Jozsef_heves_foldarveres","timestamp":"2021. február. 18. 12:03","title":"Ángyán József újabb jelentése: Hevesben bankár és szállodai menedzser is földbirtokos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1114d0e-6de8-431f-af8a-5ad03972a091","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Indul az űrhajós-válogatás. Aki 50 év alatti, természettudományos diplomája és kiváló angolja van, akár már elkezdhet gondolkodni a jelentkezésen.","shortLead":"Indul az űrhajós-válogatás. Aki 50 év alatti, természettudományos diplomája és kiváló angolja van, akár már elkezdhet...","id":"20210217_urhajosvalogatas_europaiurugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1114d0e-6de8-431f-af8a-5ad03972a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846ca138-c698-40db-9fb6-c4aace9dbe02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_urhajosvalogatas_europaiurugynokseg","timestamp":"2021. február. 17. 17:32","title":"Elrepülne a Holdra? Közzétették, milyen embereket vár az Európai Űrügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8884b17-3ade-433c-a7fd-843f736b1059","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezett a trailer a 101 Kiskutya főgonoszának eredettörténetéhez.","shortLead":"Megérkezett a trailer a 101 Kiskutya főgonoszának eredettörténetéhez.","id":"20210218_Emma_Stone_cruella_Disney_101_kiskutya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8884b17-3ade-433c-a7fd-843f736b1059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b22be9-1f54-4168-9d97-c603aa6c4ed3","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Emma_Stone_cruella_Disney_101_kiskutya","timestamp":"2021. február. 18. 11:48","title":"Ilyen Emma Stone, amikor pszichopata főgonoszt játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fejér-B. Á. L. Zrt. természetvédelmi területen épített utat úgy, hogy ahhoz semmilyen engedélyt nem kért.","shortLead":"Fejér-B. Á. L. Zrt. természetvédelmi területen épített utat úgy, hogy ahhoz semmilyen engedélyt nem kért.","id":"20210217_fejer_bal_illegalis_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f898f064-0743-4cfe-b9bd-73f8e499b83a","keywords":null,"link":"/kkv/20210217_fejer_bal_illegalis_ut","timestamp":"2021. február. 17. 20:48","title":"90 napon belül kell eltüntetnie a Mészáros-cégnek az illegálisan épített utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6591f2f6-3021-42b7-b967-250569d2a794","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a Kossuth rádióban ismertette a friss járványügyi adatokat.

","shortLead":"Orbán Viktor a Kossuth rádióban ismertette a friss járványügyi adatokat.

","id":"20210219_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6591f2f6-3021-42b7-b967-250569d2a794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35299da0-c968-41ba-a730-7f8c456a95e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. február. 19. 08:04","title":"Koronavírus: két hónapos csúcson az új fertőzöttek száma, meghalt 110 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"896ad55a-1d33-4515-9496-6d540bdf313f","c_author":"Bálint Judit","category":"360","description":"A fene akart hősködni meg harcolni. Mi csak műsorokat akartunk készíteni a legjobb tudásunk és a szakmánk szabályai szerint, írja szerzőnk, a Klubrádió munkatársa.","shortLead":"A fene akart hősködni meg harcolni. Mi csak műsorokat akartunk készíteni a legjobb tudásunk és a szakmánk szabályai...","id":"202107_klubradio_tuske_akorom_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=896ad55a-1d33-4515-9496-6d540bdf313f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74b8447-5c9a-4bd5-8007-7e76bd5a2724","keywords":null,"link":"/360/202107_klubradio_tuske_akorom_alatt","timestamp":"2021. február. 18. 19:00","title":"Bálint Judit: Klubrádió - tüske a köröm alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a88299b-168a-4594-a88c-633383a4a7c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatti megváltozott világban egyes digitális szolgáltatások hihetetlen népszerűségre tesznek szert. Ilyen például a virtuális értekezletek tartásának a lehetősége, amiből a LinkedIn sem akar kimaradni.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti megváltozott világban egyes digitális szolgáltatások hihetetlen népszerűségre tesznek...","id":"20210218_linkedin_beta_virtualis_ertekezlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a88299b-168a-4594-a88c-633383a4a7c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8872ef4b-6e6b-4312-866b-283e6ae5d239","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_linkedin_beta_virtualis_ertekezlet","timestamp":"2021. február. 18. 10:03","title":"Egy gombnyomásra kezdődhet majd a virtuális értekezlet a LinkedInen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dcdbb14-b6a4-4e72-b650-61b33c6ba890","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újra megpróbálnak moziban is értékelhető történetet faragni Scorpionék köré, hamarosan megnézhetjük, sikerült-e.","shortLead":"Újra megpróbálnak moziban is értékelhető történetet faragni Scorpionék köré, hamarosan megnézhetjük, sikerült-e.","id":"20210218_mortal_kombat_film_trailer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dcdbb14-b6a4-4e72-b650-61b33c6ba890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49bc147-ab94-4944-96f8-4dc4ef292b62","keywords":null,"link":"/kultura/20210218_mortal_kombat_film_trailer","timestamp":"2021. február. 18. 19:23","title":"Megjelent az áprilisi Mortal Kombat-filmhez egy előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]