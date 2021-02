Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Battle of Polytopia egy közepesen jó stratégiai játék, ám mióta Elon Musk is játszik vele, a kiadó egyre jobb eredményeket ér el.","shortLead":"A Battle of Polytopia egy közepesen jó stratégiai játék, ám mióta Elon Musk is játszik vele, a kiadó egyre jobb...","id":"20210222_elon_musk_twitter_mobiljatek_polytopia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e06573-f561-4d8c-a2aa-4fafc9794fdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_elon_musk_twitter_mobiljatek_polytopia","timestamp":"2021. február. 22. 10:46","title":"Elon Musk kiírta, mi a kedvenc játéka, azonnal milliók kezdték letölteni az alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f42a2b-995f-485d-b1a7-3489aeff701c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai és világbajnok horvát szakember 59 éves volt.","shortLead":"Az olimpiai és világbajnok horvát szakember 59 éves volt.","id":"20210222_Zlatko_Saracevic_Veszprem_vilagklasszis_kezilabdazo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65f42a2b-995f-485d-b1a7-3489aeff701c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c450bc71-cfff-4b6a-9402-8c1d6aa6db9f","keywords":null,"link":"/sport/20210222_Zlatko_Saracevic_Veszprem_vilagklasszis_kezilabdazo","timestamp":"2021. február. 22. 06:57","title":"Elhunyt Zlatko Saracevic, a Veszprém korábbi világklasszis kézilabdázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6957a65b-09f8-43f4-a3bb-f0b1418fcc4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudni, min vesztek össze a felek.","shortLead":"Nem tudni, min vesztek össze a felek.","id":"20210223_szeged_autosok_balhe_motorhazteto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6957a65b-09f8-43f4-a3bb-f0b1418fcc4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a602d2d1-3fb4-427b-bbdb-1ebb68cbd972","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_szeged_autosok_balhe_motorhazteto","timestamp":"2021. február. 23. 14:14","title":"„Normális vagy?!” – autósok balhéztak Szegeden, egyikük a motorháztetőre esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Szijjártó Péter inkább a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szavazott, mint az új amerikai külügyminiszterrel tárgyalt volna. Előtte azonban hozzájárult, hogy az EU újabb szankciókat kezdeményezzen Oroszországgal szemben, bár szerinte ennek semmi értelme.","shortLead":"Szijjártó Péter inkább a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szavazott, mint az új amerikai külügyminiszterrel tárgyalt...","id":"20210222_Szijjarto_kulugyminiszteri_tanacs_blinken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5887559-34fe-4393-b2b0-1683b10969a0","keywords":null,"link":"/eurologus/20210222_Szijjarto_kulugyminiszteri_tanacs_blinken","timestamp":"2021. február. 22. 14:40","title":"Szijjártó inkább elment szavazni, mint az amerikai külügyminiszterrel tárgyalt volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aeb4910-309c-4f5e-84e7-de75172fa38b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Több utánpótlásversenyt is törölt a Nemzetközi Kézilabda-szövetség, de a felnőtt strandkézilabda-világbajnokság is elmarad.","shortLead":"Több utánpótlásversenyt is törölt a Nemzetközi Kézilabda-szövetség, de a felnőtt strandkézilabda-világbajnokság is...","id":"20210222_elmarad_magyarorszagi_ferfi_junior_kezilabda_vilagbajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aeb4910-309c-4f5e-84e7-de75172fa38b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc21999-aff3-49f5-920d-061adae48dc1","keywords":null,"link":"/sport/20210222_elmarad_magyarorszagi_ferfi_junior_kezilabda_vilagbajnoksag","timestamp":"2021. február. 22. 17:38","title":"Elmarad a magyarországi férfi junior kézilabda-világbajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702ae127-17a3-461d-aa64-53d5b8b26c2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az együttes egy nyolcperces videóban jelentette be, hogy vége. ","shortLead":"Az együttes egy nyolcperces videóban jelentette be, hogy vége. ","id":"20210222_Feloszlott_a_Daft_Punk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=702ae127-17a3-461d-aa64-53d5b8b26c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8441a792-8f3c-43d7-9472-46a9cddddc1b","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_Feloszlott_a_Daft_Punk","timestamp":"2021. február. 22. 16:55","title":"Feloszlott a Daft Punk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar igazságszolgáltatásról szóló friss jelentésük szerint bőven vannak rendszerszintű problémák, amelyek megoldásával annak ellenére sem foglalkozik a kormány, hogy már az EU különböző intézményei is többször jelezték ezeket.","shortLead":"A magyar igazságszolgáltatásról szóló friss jelentésük szerint bőven vannak rendszerszintű problémák, amelyek...","id":"20210222_biroi_fuggetlenseg_amnesty_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2665fa-35d9-4882-89c4-39f32178c1aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_biroi_fuggetlenseg_amnesty_jelentes","timestamp":"2021. február. 22. 17:18","title":"Amnesty International: Rendszerszintű problémák vannak a magyar bírósági rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96a6985-028b-4467-938f-4103160ca43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terrorelhárítási Központ Egészségügyi Igazgatóságánál dolgozik tovább a Bajcsy-Zsilinszky Kórház eddigi főigazgatója.","shortLead":"A Terrorelhárítási Központ Egészségügyi Igazgatóságánál dolgozik tovább a Bajcsy-Zsilinszky Kórház eddigi főigazgatója.","id":"20210223_Levaltjak_a_BajcsyZsilinszky_Korhaz_foigazgatojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f96a6985-028b-4467-938f-4103160ca43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d90310-3995-4972-8693-9efe03670b73","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_Levaltjak_a_BajcsyZsilinszky_Korhaz_foigazgatojat","timestamp":"2021. február. 23. 07:27","title":"Leváltják a Bajcsy-Zsilinszky Kórház főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]