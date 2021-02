Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e910b214-1409-4326-89e7-1eea12cd5ee0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy alaszkai nő épp ezt élte át egy kirándulás során.","shortLead":"Egy alaszkai nő épp ezt élte át egy kirándulás során.","id":"20210220_Egy_medvetamadas_mindig_rosszkor_jon_de_a_vecen_a_legrosszabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e910b214-1409-4326-89e7-1eea12cd5ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf7c3c5-4dd1-4413-8530-e0de7bb4fac5","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Egy_medvetamadas_mindig_rosszkor_jon_de_a_vecen_a_legrosszabb","timestamp":"2021. február. 20. 09:40","title":"Egy medvetámadás mindig rosszkor jön, de a vécén a legrosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"587b6eb5-cddd-48d0-b453-9f7927b44366","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy kormányrendeletben 420 millió forintot csoportosítottak át a beruházásra.","shortLead":"Egy kormányrendeletben 420 millió forintot csoportosítottak át a beruházásra.","id":"20210221_debrecen_velodrom_kiemelt_jelentosegu_beruhazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=587b6eb5-cddd-48d0-b453-9f7927b44366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc369e69-fdad-4561-8d76-9d5b01d3d582","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210221_debrecen_velodrom_kiemelt_jelentosegu_beruhazas","timestamp":"2021. február. 21. 07:34","title":"A debreceni velodrom építését kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Labirintkorlátos átjáróban történt a tragédia.","shortLead":"Labirintkorlátos átjáróban történt a tragédia.","id":"20210221_halalos_gazolas_vonat_del_balaton_atkelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4b5c4d-cda1-49bb-a49c-9e81a0a66ef0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210221_halalos_gazolas_vonat_del_balaton_atkelo","timestamp":"2021. február. 21. 10:15","title":"Halálos gázolás miatt késnek a vonatok a dél-balatoni vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f3536e-e8c4-4455-af6a-3ca54d0fa7b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több eszközt is bemutathat az Apple egy márciusi eseményén. 