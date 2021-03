Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"7f9fd13a-29b5-414e-8149-b1e67869e79e","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Kudarcot vallott az Adidas a 2005-ben megvásárolt Reebokkal, és eladja a szebb napokat élt sportszergyártó céget. A németek most más eszközökkel kísérlik meg befogni az iparág legnagyobb szereplőjét, az amerikai Nike-t.","shortLead":"Kudarcot vallott az Adidas a 2005-ben megvásárolt Reebokkal, és eladja a szebb napokat élt sportszergyártó céget...","id":"202108__adidasleepites__athleisure__apandemia_hatasa__karcsusitas","timestamp":"2021. március. 02. 13:10","title":"Az Adidas nagyjából feleannyiért adhatja el a Reebokot, mint amennyiért vette"},{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Peren kívül egyezne meg a TikTok az Egyesült Államokban, és ezért 92 millió dollárt, azaz több mint 27 milliárd forintot fizetne.","shortLead":"Peren kívül egyezne meg a TikTok az Egyesült Államokban, és ezért 92 millió dollárt, azaz több mint 27 milliárd...","id":"20210301_tiktok_peren_kivuli_megegyezes","timestamp":"2021. március. 01. 10:03","title":"Több mint 27 milliárdot fizetne a TikTok, hogy ne induljon ellene per"},{"available":true,"c_guid":"d0202966-4504-4770-a991-d8cc6df46360","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vulkán az utóbbi időben kifejezetten aktív.","shortLead":"A vulkán az utóbbi időben kifejezetten aktív.","id":"20210228_Lenyugozo_videon_a_fustot_okado_Etna","timestamp":"2021. február. 28. 20:26","title":"Lenyűgöző videón a füstöt okádó Etna"},{"available":true,"c_guid":"a70eb6bf-0d74-4e70-bc68-23a42813d3b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az indián nemzetség vezetője felkérte a Jeep márkát, hogy változtasson a 45 éven át használt Cherokee és Grand Cherokee modellek névhasználatán.

","shortLead":"Az indián nemzetség vezetője felkérte a Jeep márkát, hogy változtasson a 45 éven át használt Cherokee és Grand Cherokee...","id":"20210228_A_Cherokee_indianok_szerint_eppen_ideje_hogy_Jeep_marka_terepjarojarol_lekeruljon_a_nevuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a70eb6bf-0d74-4e70-bc68-23a42813d3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233795ac-9648-4559-a031-6249e080538e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210228_A_Cherokee_indianok_szerint_eppen_ideje_hogy_Jeep_marka_terepjarojarol_lekeruljon_a_nevuk","timestamp":"2021. február. 28. 21:19","title":"A Cherokee indiánok szerint éppen ideje, hogy a Jeep márka terepjárójáról lekerüljön a nevük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ca94a9-a624-42e0-af1f-cb524f5fe206","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"A katalán fővárosban ezúttal nem a függetlenség vagy a pandémia, hanem egy dalnok elítélése miatt tüntettek, illetve randalíroztak.  