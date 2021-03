Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Közzétette a KSH a 2020-as GDP-csökkenésről szóló részletes számait. Éves szinten 5 százalékos volt a visszaesés, a recessziót legnagyobb részben a tavaszi lezárások és a szolgáltató szektor részleges leállása magyarázzák.","shortLead":"Közzétette a KSH a 2020-as GDP-csökkenésről szóló részletes számait. Éves szinten 5 százalékos volt a visszaesés...","id":"20210302_ksh_gdp_recesszio_valsag_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db41c03f-aed4-4946-955a-b24d06b3d516","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_ksh_gdp_recesszio_valsag_2020","timestamp":"2021. március. 02. 09:17","title":"Itt a részletes számok: a szolgáltató szektor leállása küldte padlóra a magyar gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efe5d36-c35a-4647-aaa7-ad02d5224274","c_author":"HVG","category":"360","description":"A koronavírus terjedési üteméhez igazodva érkeztek a járvány miatt kiutalt források, illetve más, a költségvetésbe előre be nem tervezett jogcímen juttatott rendkívüli támogatások 2020-ban az egyházakhoz. A kormány idevágó döntéseit gyűjtöttük össze.","shortLead":"A koronavírus terjedési üteméhez igazodva érkeztek a járvány miatt kiutalt források, illetve más, a költségvetésbe...","id":"202108_egyhazi_jarvanypenzek_ket_hullamban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3efe5d36-c35a-4647-aaa7-ad02d5224274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3680a7e5-4a96-4cd7-ad75-99900d3de4bc","keywords":null,"link":"/360/202108_egyhazi_jarvanypenzek_ket_hullamban","timestamp":"2021. március. 01. 11:00","title":"A járványpénzek is két hullámban érkeztek az egyházhoz – táblázatban a milliárdok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863348e7-860d-4d3b-86d5-717374370504","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz szupersportkocsi értékét egyrészt a ritkasága, másrészt korábbi híres tulajdonosa növelte az egekbe.","shortLead":"Az olasz szupersportkocsi értékét egyrészt a ritkasága, másrészt korábbi híres tulajdonosa növelte az egekbe.","id":"20210301_meregdragan_kelt_el_rod_stewart_egykori_periszkopos_lamborghinije_countach","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=863348e7-860d-4d3b-86d5-717374370504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12bd638-8a47-42b8-a95c-1f6ff1a7ba76","keywords":null,"link":"/cegauto/20210301_meregdragan_kelt_el_rod_stewart_egykori_periszkopos_lamborghinije_countach","timestamp":"2021. március. 01. 06:41","title":"Méregdrágán kelt el Rod Stewart egykori periszkópos Lamborghinije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5b6c7f-ab3f-482e-bce6-4171f9bdfca4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nikol Pasinján miniszterelnök lemondását követelték a kormányzati épületbe behatoló ellenzékiek.","shortLead":"Nikol Pasinján miniszterelnök lemondását követelték a kormányzati épületbe behatoló ellenzékiek.","id":"20210301_ormeny_tuntetok_kormanyzati_epuletben_pasinjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a5b6c7f-ab3f-482e-bce6-4171f9bdfca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4f30cf-b502-4b2f-9410-6178d4ab94dd","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_ormeny_tuntetok_kormanyzati_epuletben_pasinjan","timestamp":"2021. március. 01. 11:27","title":"Tüntetők foglaltak el egy kormányzati épületet Örményországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9be9a7-1198-477c-ac8d-79f965d4e3cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai cég kifejezetten európai vevőknek szánt újdonsága a Vizcayai-öböl egyik városáról kapta nevét.","shortLead":"A dél-koreai cég kifejezetten európai vevőknek szánt újdonsága a Vizcayai-öböl egyik városáról kapta nevét.","id":"20210302_Hyundai_Bayon_neven_kis_szabadidoautot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e9be9a7-1198-477c-ac8d-79f965d4e3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613d96ff-161c-4e8d-8ef1-2d24cc738422","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_Hyundai_Bayon_neven_kis_szabadidoautot","timestamp":"2021. március. 02. 12:58","title":"Újabb kis SUV a piacon: itt a Hyundai Bayon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0101839e-2cc5-4b58-b4f8-c3e16cb750dc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak botoxkúrával vagy ájurvédikus gyógykezeléssel lehet küzdeni az öregedés ellen, hanem a versenysportolókéhoz hasonló edzéssel is. ","shortLead":"Nemcsak botoxkúrával vagy ájurvédikus gyógykezeléssel lehet küzdeni az öregedés ellen, hanem a versenysportolókéhoz...","id":"202108_edzessel_azoregedes_ellen_szeniorsprint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0101839e-2cc5-4b58-b4f8-c3e16cb750dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9b78f8-c40e-4d76-8963-d7bcd6fbfa8d","keywords":null,"link":"/360/202108_edzessel_azoregedes_ellen_szeniorsprint","timestamp":"2021. március. 01. 10:00","title":"Ha 50 felett is egészséges maradna, ismerje meg a HIIT-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877cd347-639b-4c82-b6de-5e177c82d5ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járőrpáros tagjai nem vonhatóak felelősségre a tavaly decemberben történt támadással kapcsolatban.","shortLead":"A járőrpáros tagjai nem vonhatóak felelősségre a tavaly decemberben történt támadással kapcsolatban.","id":"20210301_Ujpesti_keseles_fegyverhasznalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=877cd347-639b-4c82-b6de-5e177c82d5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af931a8-cd04-4d0b-9be1-5af5dcd54a04","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Ujpesti_keseles_fegyverhasznalat","timestamp":"2021. március. 01. 14:42","title":"Jogszerűen lőtték le az Újpesten rendőrökre támadó késelőt a vizsgálat szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5f7609b-64f9-48f0-8635-da7734d7ea0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiderült, melyik típust találta legjobbnak az 58 tagú nemzetközi zsűri.","shortLead":"Kiderült, melyik típust találta legjobbnak az 58 tagú nemzetközi zsűri.","id":"20210301_2021_Ev_Autoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5f7609b-64f9-48f0-8635-da7734d7ea0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02da2568-ab67-47f1-b522-6ef63a30a563","keywords":null,"link":"/cegauto/20210301_2021_Ev_Autoja","timestamp":"2021. március. 01. 15:51","title":"Megvan az idei Év Autója ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]